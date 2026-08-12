Nemzeti Sportrádió

Ligák Kupája: hiába rúgott gólt Keylor Navas, a párbajt Gazdag Dániel csapata nyerte meg

K. Zs.K. Zs.
2026.08.12. 07:34
A beugró vezetőedző, Laurent Courtois és Gazdag Dániel a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
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légiósok Gazdag Dániel Ligák Kupája Columbus Crew
Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew 1–1-et követően tizenegyesekkel legyőzte a mexikói UNAM-ot a labdarúgó CONCACAF Ligák Kupájában magyar idő szerint szerda hajnalban, és őrzi a reményt a továbbjutásra.

Tarun Karumanchi fejesével a Columbus szerzett vezetést, Álvaro Angulo a szünet előtt egyenlített, és bár Luciano Herrera kiállítása nyomán a Crew emberelőnybe került a 73. percben, újabb gól nem született, és a tizenegyesekre maradt a döntés.

A mexikói csapat kapusa, Keylor Navas kezdésként berúgta a maga büntetőjét, majd saját feladatát végezve védett is egyet, de összességében a Crew játékosai teljesítettek jobban: négy kísérletükből csak egyet hibáztak el, a mexikóiak ötből hármat – így végül a két kapus közül a hazai, a szintén egy lövést hárító Nicholas Hagen örülhetett.

A kezdőcsapatba jelölt Gazdag Dániel a tizenegyeseknél már nem volt a pályán; a 67. percben lecserélték. Mint a napokban beszámoltunk róla, Gazdagot szívesen megszerezné a Vancouver Whitecaps – helyi sajtóhírek szerint nem kizárt, hogy ez volt az utolsó Crew-meccseinek egyike.

A Columbus már nem játszik több mérkőzést a sajátos lebonyolítású Ligák Kupája ligaszakaszában; három meccsen nyolc pontot gyűjtve vezeti az MLS-csoportot, de majd csak a szerdai mérkőzések után derül ki, hogy ez elég lesz-e az első négy hely valamelyikéhez, azaz a továbbjutáshoz.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Columbus Crew–UNAM (mexikói) 1–1 – 11-esekkel 3–2

 

légiósok Gazdag Dániel Ligák Kupája Columbus Crew
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