Újra beválasztották az IIHF végrehajtó testületébe a Magyar Jégkorongszövetség elnökét
Kolbenheyer Zsuzsannát, a Magyar Jégkorongszövetség elnökét újabb négy évre beválasztották a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) tanácsába.
Újabb négy évig tagja lesz Nemzetközi Jégkorongszövetség végrehajtó testületének az MJSZ elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna – adta hírül hivatalos közösségimédia-oldalán a magyar szervezet.
A magyar sportvezetőt az IIHF tisztújító kongresszusán a legtöbb szavazattal választották meg a tanács egyik női pozíciójára, így a most kezdődő ciklusban is részt vesz a nemzetközi szervezet munkájában.
Kolbenheyer Zsuzsanna, aki 2012 óta tagja a vezető testületnek, az IIHF regionális alelnöki tisztségére is pályázott, ám a szavazás második fordulója után visszalépett – tájékoztatott a magyar szövetség.
A nemzetközi szövetség új elnöke az egykor német válogatott jégkorongozó, Franz Reindl lett.
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