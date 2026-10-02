Újra beválasztották az IIHF végrehajtó testületébe a Magyar Jégkorongszövetség elnökét

Újabb négy évig tagja lesz Nemzetközi Jégkorongszövetség végrehajtó testületének az MJSZ elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna – adta hírül hivatalos közösségimédia-oldalán a magyar szervezet.

A magyar sportvezetőt az IIHF tisztújító kongresszusán a legtöbb szavazattal választották meg a tanács egyik női pozíciójára, így a most kezdődő ciklusban is részt vesz a nemzetközi szervezet munkájában.

Kolbenheyer Zsuzsanna, aki 2012 óta tagja a vezető testületnek, az IIHF regionális alelnöki tisztségére is pályázott, ám a szavazás második fordulója után visszalépett – tájékoztatott a magyar szövetség.

A nemzetközi szövetség új elnöke az egykor német válogatott jégkorongozó, Franz Reindl lett.