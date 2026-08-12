Gólt szerzett, de sima koppenhágai vereséggel esett ki a DVSC a Konferencialigából

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FŐÁG

FC KÖBENHAVN (dán)–DEBRECENI VSC 5–1 (1–0)

Koppenhága, Parken Stadion. Vezette: Jérémie Pignard (Aurélien Drouet, Thomas Luczynski) – franciák

KÖBENHAVN: Kotarski – Szuzuki Dzs., Gabriel Pereira, Markgráf, Meling (Beijmo, 77.) – Clem, Král – Elyounoussi (Cornelius, 68.), Madsen (Delaney, 68.), Robert Silva (Nasnas, 60.) – Ndjee (Moukoko, 77.). Vezetőedző: Bo Svensson

DVSC: Erdélyi – Myrtaj, Batik, Mejías (Lang, a szünetben), Keller (Guerrero, a szünetben) – Sain, Patai – Dénes V. (Vajda B., 66.), Kaye, Cibla (Dzsudzsák, a szünetben) – Baldoni (Szendrei Á., 86.). Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Elyounoussi (3., 58. – a másodikat 11-esből), Král (76.), Cornelius (78., 90+2.), ill. Dzsudzsák (47.)

Továbbjutott: a Köbenhavn, kettős győzelemmel, 8–1-es összesítéssel

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Ahogy azt az FC Köbenhavn–DVSC Konferencialiga-visszavágót felvezető cikkünkben is fejtegettük, a debreceniek szakvezetőjének döntenie kellett, hogy a továbbjutásra minimális eséllyel kecsegtető kupameccs és a vasárnapi, ETO elleni bajnoki közül melyikben lát több fantáziát. A dánok ugye 3–0-ra nyertek múlt csütörtökön a Nagyerdei Stadionban, ezzel gyakorlatilag eldöntve a párharcot. Az FCK „a múlt heti, magyarországi győzelem után több mint másfél lábbal már a Konferencialiga playoffkörében van” – írta a dán SpilXperten. Az is a házigazdák mellett szólt, hogy az FCK nem lépett pályára az elmúlt hétvégén, éppen a kupavisszavágó miatt kérték aktuális bajnokijuk elhalasztását. A kapuban Erdélyi Benedek kapott lehetőséget a Lokiban, de ott volt a kezdőben a mindössze 18 esztendős, albán-magyar kettős állampolgárságú Leon Myrtaj, Sain Balázs és a nigériai Shedrach Kaye. Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám viszont a kispadon ült a kezdő sípszó pillanatában.

A magyarországi kánikula után kissé fellélegezhettek a debreceni küldöttség tagjai, a dán fővárosban ugyanis jó tíz fokkal hűvösebb volt az időjárás, ami kétségtelenül sokkal alkalmasabb futballra, mint a hatalmas hőség.

A FC Köbenhavn kezdőjében alig több mint egy héttel a szerződtetése után helyet kapott a magyar válogatott Markgráf Ákos, akitől sokat várnak a dán fővárosban.

Bátran kezdtek a vendégek, de igazából még idő sem volt örvendezni a magyar offenzíva okán, olyan hamar jött a hideg zuhany. Mert ahogy a védelem mögé tudott kerülni a koppenhágai csapat, meg is szerezte a vezetést. Más kérdés, hogy mindez talán elkerülhető lett volna, ha a piros-fehérek védői egy kicsit jobban helyezkednek. Így hiába voltak jelentős számbeli fölényben – egy visszagurítás után öten jutottak két hazai támadóra –, Mohamed Elyounoussi senkitől sem zavartatva szerezhette meg a vezetést.

A sokkoló gól kicsit összekuszálta a szálakat debreceni oldalon, bár az kétségtelen, hogy a Loki továbbra is próbált menni előre, ám talán éppen ezért lett az elvárhatónál szellősebb a hátsó alakzat. A különbség mégsem nőtt, s ebben komoly szerepe volt a remekül védő Erdélyi Benedeknek, aki jó néhány komoly hárítást mutatott be.

Csakúgy, mint a két gárda múlt heti első meccsén, mezőnyben ezúttal is egyenrangú ellenfele volt a dán együttesnek a Debrecen, de a kritikus pillanatokban mindig előjött a két keret közötti minőségbeli különbség. Az első játékrész hajrájában még született két les miatt érvénytelenített hazai gól, így csak Elyounoussi korai találatával vezetett a Köbenhavn.

A folytatásra érkezett Adrián Guerrero, Lang Ádám és Dzsudzsák Balázs, s ennek folyományaként jött a debreceni egyenlítés is. A válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs jobbról, az oldalvonal mellől tekerte a kapu felé a labdát, s ez annyira meglepte a koppenhágai horvát kapusát, Dominik Kotarskit, hogy mozdulatlanul nézte, ahogy a labda a gyepről felpattanva kiköt a jobb felső sarokban.

Sajnos nem egészen tíz percig állt 1–1 az eredményjelzőn, ekkor Leon Myrtajt elvitte a fiatalos hév, teljesen feleslegesen szabálytalankodott Robert Silvával szemben, mindez büntetőt ért, amit Elyounoussi értékesített.

Egy kiegyenlített periódus után pedig sajnos jött az összeomlás. Debrecenben három gólt kapott szöglet után a Loki, ezúttal a harmadik hazai találat született sarokrúgás után Alex Král jóvoltából. Nem sokkal később pedig árkezett a negyedik, majd a meccset – csakúgy, mint idehaza – egy újabb (a visszavágón már második) Andreas Cornelius-gól zárta, végképp elrontva a szép búcsú lehetőségét.

Nem történt semmi különös, az FC Köbenhavn simán jutott be a Konferencialiga selejtezőjének utolsó körébe. A dán rekordbajnok a liechtensteini – amúgy a svájci Super League-ben szereplő – Vaduz és a finn Inter Turku párharcának győztese ellen kerülhet be a sorozat ligaszakaszának mezőnyébe. A DVSC a második körben a Pjunik Jereván kiejtésével teljesítette a kötelező feladatot, az FC Köbenhavnról pedig már a párharc kezdete előtt tudtuk, hogy más szintet képvisel – mindez igazolódott a pályán is. 5–1

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