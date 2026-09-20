Redzicék és Vitálisék is megszerezték a három pontot

Már Redzic Damir és Vitális Milán sem volt a pályán, amikor csapatuk kiharcolta a győzelmet. A Salzburg – melynek jelenleg egy pont a hátránya az éllovas SK Rapid mögött – a 72. és a 83. percben szerzett három gólt, Redzicet pedig az első találat előtt 20 perccel cserélték le a Sturm Graz elleni rangadón. Vitális a szünetben jött le, az AEK már nélküle szerezte meg a győzelmet jelentő két gólt – Luka Jovics duplázott –, míg Varga Barnabás sérülés miatt nem lehetett ott a keretben a Volosz elleni összecsapáson – az athéniak feljöttek a tabella harmadik fokára.

LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI

ANGLIA

Premier League

AFC Bournemouth–Liverpool 0–1

Bournemouth: Tóth Alex a 89. percben állt be.

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik kezdett, a 47. percben sárga lapot kapott, a 81. percben lecserélték.

Championship

Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion 1–0

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Linzer ASK 3–3

Hartberg: Pécsi Ármin védte csapata kapuját.

Salzburg–Sturm Graz 3–0

Salzburg: Redzic Damir kezdett, az 52. percben lecserélték.

BELGIUM

Jupiler League

St. Truiden–Westerlo 0–2

Westerlo: Balogh Botond kispados volt.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szpartak Várna–Lokomotiv Szófia 0–1

Várna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Omonia Nicosia–Kraszava 4–1

Omonia: Loic Nego kispados volt.

Arisz–Karmiotissza 0–0

Arisz: Szakos Bence kispados volt.

Omonia Aradippu–Olympiakosz Nicosia 1–1

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Sparta Praha 0–3

Sigma: Baráth Péter sérülés miatt nem volt kerettag.

Sparta: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor kispados volt.

DÁNIA

Superliga

Bröndby–FC Köbenhavn 0–1

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem volt a meccskeretben.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Hétfő, 1.00: Inter Miami–San Diego FC

Miami: Pintér Dániel

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–AEK Athén 1–2

AEK Athén: Varga Barnabás sérülés miatt nem volt a keretben, Vitális Milán kezdett, a 15. percben sárga lapot kapott, a szünetben lecserélték.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Telstar 1–0

AZ: Kovács Bendegúz kispados volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Piast Gliwice–Pogon Szczecin 1–2

Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila a 83. percben állt be.

Zaglebie Lubin–Wisla Plock 0–2

Zaglebie: Szabó Levente nem került be a meccskeretbe.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Bayer Leverkusen–RB Leipzig 2–0

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Villarreal–Levante 3–1

Villarreal: Gulácsi Péter védte csapata kapuját.

La Liga 2 (II. osztály)

Almería–Celta Vigo II 2–0

Almería: Yaakobishvili Áron nem került be a meccskeretbe.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Nagyszombat 2–2

DAC: Tuboly Máté nem került be a meccskeretbe.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Göztepe–Rizespor 2–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.