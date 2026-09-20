Nemzeti Sportrádió

Redzicék és Vitálisék is megszerezték a három pontot

V. B.V. B.
2026.09.20. 22:00
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Redzic Damir (balra) 52 percet töltött a pályán a Sturm Graz ellen (Fotó: Imago Images)
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légiósok Vitális Milán AEK Athén Red Bull Salzburg Redzic Damir
A görög élvonalban Vitális Milán és a sérült Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 2–1-re nyert, míg Ausztriában a Red Bull Salzburg – melyben Redzic Damir kezdett – 3–0-s sikert aratott.

Már Redzic Damir és Vitális Milán sem volt a pályán, amikor csapatuk kiharcolta a győzelmet. A Salzburg – melynek jelenleg egy pont a hátránya az éllovas SK Rapid mögött – a 72. és a 83. percben szerzett három gólt, Redzicet pedig az első találat előtt 20 perccel cserélték le a Sturm Graz elleni rangadón. Vitális a szünetben jött le, az AEK már nélküle szerezte meg a győzelmet jelentő két gólt – Luka Jovics duplázott –, míg Varga Barnabás sérülés miatt nem lehetett ott a keretben a Volosz elleni összecsapáson – az athéniak feljöttek a tabella harmadik fokára.

 LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI 

ANGLIA
Premier League
AFC Bournemouth–Liverpool 0–1
Bournemouth: Tóth Alex a 89. percben állt be.
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik kezdett, a 47. percben sárga lapot kapott, a 81. percben lecserélték.
Championship
Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion 1–0
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Linzer ASK 3–3
Hartberg: Pécsi Ármin védte csapata kapuját.
Salzburg–Sturm Graz 3–0
Salzburg: Redzic Damir kezdett, az 52. percben lecserélték.

BELGIUM
Jupiler League
St. Truiden–Westerlo 0–2
Westerlo: Balogh Botond kispados volt.

BULGÁRIA
Parva Liga
Szpartak Várna–Lokomotiv Szófia 0–1
Várna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS
Cyprus League
Omonia Nicosia–Kraszava 4–1
Omonia: Loic Nego kispados volt.
Arisz–Karmiotissza 0–0
Arisz: Szakos Bence kispados volt.
Omonia Aradippu–Olympiakosz Nicosia 1–1
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Sparta Praha 0–3
Sigma: Baráth Péter sérülés miatt nem volt kerettag.
Sparta: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor kispados volt.

DÁNIA
Superliga
Bröndby–FC Köbenhavn 0–1
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem volt a meccskeretben.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Hétfő, 1.00: Inter Miami–San Diego FC
Miami: Pintér Dániel

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Volosz–AEK Athén 1–2
AEK Athén: Varga Barnabás sérülés miatt nem volt a keretben, Vitális Milán kezdett, a 15. percben sárga lapot kapott, a szünetben lecserélték.

HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–Telstar 1–0
AZ: Kovács Bendegúz kispados volt.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Piast Gliwice–Pogon Szczecin 1–2
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila a 83. percben állt be.
Zaglebie Lubin–Wisla Plock 0–2
Zaglebie: Szabó Levente nem került be a meccskeretbe.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Bayer Leverkusen–RB Leipzig 2–0
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG
La Liga
Villarreal–Levante 3–1
Villarreal: Gulácsi Péter védte csapata kapuját.
La Liga 2 (II. osztály)
Almería–Celta Vigo II 2–0
Almería: Yaakobishvili Áron nem került be a meccskeretbe.

SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahelyi AC–Nagyszombat 2–2
DAC: Tuboly Máté nem került be a meccskeretbe.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Göztepe–Rizespor 2–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

 

légiósok Vitális Milán AEK Athén Red Bull Salzburg Redzic Damir
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