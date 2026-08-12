Varga Barnabás tizenegyest rontott a párbajban, nem az AEK nyerte meg a görög Szuperkupát

Luka Jovics a 38. percben kilőtte a bal alsót 19 méterről, ezzel vezetett az AEK, ám a második félidőben fordítottak a krétaiak. Úgy tűnt, az OFI meg is nyeri a mérkőzést, azonban Zini a 98. percben egyenlített. Hosszabbítás helyett egyből a tizenegyespárbaj következett, és a 10 rúgó közül csak Varga Barnabás hibázott, így pedig az athéniak elveszítették az összecsapást.

Az AEK ezzel maradt kétszeres Szuperkupa-győztes, az OFI pedig először hódította el ezt a trófeát.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperkupa

AEK Athén–OFI Kréta 2–2 – 11-esekkel 4–5

AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, a tizenegyespárbajban elhibázta a lövését, Vitális Milán a kispadon ült.