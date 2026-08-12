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Varga Barnabás tizenegyest rontott a párbajban, nem az AEK nyerte meg a görög Szuperkupát

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.12. 21:31
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Varga Barnabás hibája döntött (Fotó: Imago Images, archív)
Címkék
légiósok görög Szuperkupa Varga Barnabás AEK Athén OFI Kréta
Nem tudta megnyerni szerda este a labdarúgó görög Szuperkupát a bajnok AEK Athén, amely 2–2 után tizenegyesekkel kapott ki a kupagyőztes OFI Krétától Iráklióban.

Luka Jovics a 38. percben kilőtte a bal alsót 19 méterről, ezzel vezetett az AEK, ám a második félidőben fordítottak a krétaiak. Úgy tűnt, az OFI meg is nyeri a mérkőzést, azonban Zini a 98. percben egyenlített. Hosszabbítás helyett egyből a tizenegyespárbaj következett, és a 10 rúgó közül csak Varga Barnabás hibázott, így pedig az athéniak elveszítették az összecsapást.

Az AEK ezzel maradt kétszeres Szuperkupa-győztes, az OFI pedig először hódította el ezt a trófeát.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperkupa
AEK Athén–OFI Kréta 2–2 – 11-esekkel 4–5
AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, a tizenegyespárbajban elhibázta a lövését, Vitális Milán a kispadon ült.

 

légiósok görög Szuperkupa Varga Barnabás AEK Athén OFI Kréta
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