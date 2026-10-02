Legutóbb négy éve nyert hazai NL-meccset a magyar válogatott

♦ A magyar labdarúgó-válogatottnak a grúzok elleni pénteki a 29., az ukránok elleni hétfői nagyszombati pedig a 30. mérkőzése a 2018-ban indult Nemzetek Ligájában (NL). Az eddigi mérleg 10 győzelem, 8 döntetlen, 10 vereség, 29–33-as gólkülönbség mellett – valamennyi találkozó Marco Rossi szövetségi kapitány irányításával.

♦ A magyar csapat az NL-ben már hatmeccses nyeretlenségi sorozatban van (2 döntetlen, 4 vereség), legutóbbi győzelmét 2024. október 14-én Zenicán Szoboszlai duplájával (2–0) a bosnyák válogatott fölött aratta (amely egyébként később az olaszok elleni pótselejtezőn kivívta az idei világbajnokságon való részvételt).

♦ Az NL-ben hazai pályán legutóbb több mint négy éve, 2022. június 4-én Anglia ellen győzött Marco Rossi válogatottja, a gólszerző akkor is Szoboszlai volt, tizenegyesből (1–0). Azóta pályaválasztóként 7 mérkőzésen 4 iksz és 3 vereség a magyar válogatott mérlege ebben a sorozatban.

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♦ A magyar nemzeti együttes idei mérlege 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség (múlt pénteken 0–1 Ukrajna ellen). Rossi csapata a legutóbbi 2 találkozóján nem talált be az ellenfél kapujába, legutóbb a június 9-i debreceni, kazahok elleni találkozó (3–1) 93. percében Tóth Rajmund volt eredményes. Nem példa nélküli, hogy válogatottunk két egymást követő mérkőzésen gólképtelen marad, volt ilyen tavaly (a törökök elleni 0–2-t a svédekkel szemben 0–3 követte) és 2024-ben is (a németek elleni 0–5 után a bosnyákok elleni 0–0 következett).

♦ A jelenlegi keretből a 2018-ban, Rossi 3. meccsén, Görögországban bemutatkozó Willi Orbán lépett pályára legtöbbször a magyar nemzeti együttesben: 70-szer. Ha a védő mindkét találkozón szerepet kap, akkor beéri a 72-szeres válogatott legendát, Tichy Lajost és feljön az örökranglista 20. helyére.

♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott. A 2022. márciusi, szerbek elleni hazai felkészülési meccsen (0–1) tért vissza, és hétfőn Belfastban sorozatban 49-edszer volt kezdő. Pénteken a grúzok ellen tehát újabb mérföldkőhöz érhet a Liverpool középpályása: megszakítás nélkül kereken 50-edszer vonulhat ki a pályára a himnuszokhoz nemzeti együttesünk tagjaként. Szoboszlai egyébként 2019. március 21-én Szlovákia ellen (0–2), épp az ukránok elleni hétfői NL-mérkőzés helyszínén, Nagyszombatban debütált a válogatottban, amikor az 54. percben Kleinheisler Lászlót váltotta. Eddig összesen kétszer küldték be csereként, és 20-szor fordult elő, hogy kezdett, de nem volt végig a pályán, legutóbb idén márciusban Szlovénia ellen (1–0) a 87. percben hozta őt le Marco Rossi. Ha a Liverpool játékosa mindkét NL-mérkőzésen pályára lép, akkor a válogatottsági örökranglistán lehagyja Kocsis Sándort és Schlosser Imrét, valamint beéri az Aranycsapat legendás támadóját, a 69-szeres válogatott Hidegkuti Nándort és előrelép a válogatottsági örökranglista 25–26. helyére.

♦ Miután az ukránok ellen Jurek Gábor és Tóth Milán is debütált, az idén már 10 új játékos mutatkozott be a magyar válogatottban. Marco Rossi a 2018-as kinevezése óta eddig összesen 67 újoncot avatott, a legtöbbet – 11-et – a múlt esztendőben, tehát már az előttünk álló két októberi mérkőzésen elérheti vagy akár meg is haladhatja ezt a számot.

♦ A jelenlegi keretben négy olyan labdarúgó van, aki korábban még nem lépett pályára a válogatottban: a kapus Gundel-Takács Bence; két védő, Doktorics Áron és Várkonyi Bence; valamint a középső támadó, Szalai József. Utóbbit most először nevezték be az NL-ben.

♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 18-at, őt Willi Orbán követi 6 találattal, majd Schäfer András jön a rangsorban 5-tel. Szoboszlai mindhárom korábbi NL-sorozatban szerzett gólt: 2020-ban a törököknek szabadrúgásból, 2022-ben az angoloknak tizenegyesből, 2024-ben a bosnyákoknak akcióból és büntetőből, majd a németeknek ismét tizenegyesből talált be.

♦ Marco Rossi az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott magyar szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 88 mérkőzésen 40 győzelem, 21 döntetlen és 27 vereség, 118–103-as gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az irányításával eddig 26 ország válogatottját sikerült legyőzni, Grúzia lehet a 27.

PÉNTEK

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA

♦ Mindössze kétszer mérkőzött meg egymással a két ország válogatottja. A 2002-es világbajnokság selejtezője során előbb 2001 júniusában a Népstadionban Mátyus János és Sebők Vilmos egy-egy, illetve Korsós Attila két góljával 4–1-re a mieink nyertek, majd néhány hónappal később, Tbilisziben 3–1-re a grúzok győztek, a magyar csapatból Mátyus volt eredményes. Az MLSZ ezt követően váltotta le Bicskei Bertalan szövetségi kapitányt és nevezte ki a helyére Gellei Imrét. Vele újabb két vereség következett, így a magyar válogatott akkor szégyenszemre Grúzia mögött csak negyedik lett a csoportjában és egyedül Litvániát tudta megelőzni.

♦ A magyar válogatott 40. a grúz 72. a FIFA világranglistáján, a keretek összértékében viszont 260.25 millió euróval a grúzok állnak jobban, szemben a mieink 177.75 milliójával. A vendégek legértékesebb játékosa 140 millió euróval a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain támadója, Hvicsa Kvarachelia, ami 40 millióval több, mint amennyire Szoboszlai Dominikot taksálják (100 millió). Ha a kerettagok átlagértékét nézzük, akkor is a grúzok a jobbak (9.29 millió, illetve 7.11 millió euró).

♦ Az NL-csoportban a mieinkkel holtversenyben a 3–4. helyen álló grúzok szövetségi kapitánya a mindössze 45 esztendős Ramaz Szvanadze, akit azután neveztek ki a válogatott élére, hogy a Nemzetek Ligája nyitó meccsén hazai pályán 1–0-ra alulmaradtak az északírekkel szemben. Ezt megelőzően 45 mérkőzésen át irányította hazája U21-es válogatottját és ezeken 1.56-os pontátlagot ért el, a mérlege 20 győzelem, 10 döntetlen és 15 vereség volt. Egy mérkőzés erejéig 2020-ban már volt megbízott szövetségi kapitány, és csapatával akkor hazai pályán Észtországgal szemben ugyanúgy 0–0-s döntetlent ért el, mint második kinevezését követően, hétfőn Ukrajna ellen. A grúz felnőttválogatott szakvezetőjeként a budapesti lesz az első idegenbeli mérkőzése.

♦ A 2024-es Európa-bajnokságon meglepetésre a 16 közé jutó grúzok 7 tétmérkőzés óta nyeretlenek, sőt, az ukránok elleni döntetlent megelőzően a francia Williy Sagnol irányításával sorozatban 6 vereséget szenvedtek. Máig utolsó győzelmüket júniusban a Bahrein elleni felkészülési meccsen (2–0), tétre menő találkozón pedig 2025 márciusában az Örményországgal szembeni Eb-pótselejtezőn (6–1) aratták.

♦ A két együttes keretében lesznek ismerősök, ugyanis a vendégeknél Giorgi Mamardasvili a Liverpool cserekapusa, míg két klubtársa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik alapember a csapatban. A francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne együttesében pedig Csongvai Áron és Zuriko Davitasvili csapattársak. Az 50-szeres válogatott középső védő, Lasa Dvali 2018 és 2022 között erősítette a Ferencvárost, amellyel négy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, a csatár Budu Zivzivadze pedig 2019-től 2022-ig szerepelt Magyarországon, s a Mezőkövesd, a Fehérvár és az Újpest játékosként 97 NB I-es meccsen 31 gólt jegyzett. Az MTK-ban futballozó védőt, Ilia Beriasvilit nem nevezték be a budapesti mérkőzésre. Mamardasvili és Dvali mindkét eddigi NL-mérkőzést végigjátszotta, Davitasvilit kétszer cserélték be, míg Zivzivadze mindkétszer cserepados volt.

♦ A Sofascore statisztikai portál szerint a grúzok közül az NL mostani kiírásában a középpályás Giorgi Csakvetadze (Udinese) nyújtotta a legjobb teljesítményt (10-es skálán 7.30-as osztályzatot kapott), utána a támadó Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano) és a középpályás Giorgi Kocsorasvili (Sevilla) jön holtversenyben 7.20-as értékeléssel.

A grúz válogatottról részletesebben itt olvashatnak.

A mérkőzést a szerb Szrdjan Jovanovics vezeti, róla bővebb információt itt találnak.