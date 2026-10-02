Legutóbb négy éve nyert hazai NL-meccset a magyar válogatott
♦ A magyar labdarúgó-válogatottnak a grúzok elleni pénteki a 29., az ukránok elleni hétfői nagyszombati pedig a 30. mérkőzése a 2018-ban indult Nemzetek Ligájában (NL). Az eddigi mérleg 10 győzelem, 8 döntetlen, 10 vereség, 29–33-as gólkülönbség mellett – valamennyi találkozó Marco Rossi szövetségi kapitány irányításával.
♦ A magyar csapat az NL-ben már hatmeccses nyeretlenségi sorozatban van (2 döntetlen, 4 vereség), legutóbbi győzelmét 2024. október 14-én Zenicán Szoboszlai duplájával (2–0) a bosnyák válogatott fölött aratta (amely egyébként később az olaszok elleni pótselejtezőn kivívta az idei világbajnokságon való részvételt).
♦ Az NL-ben hazai pályán legutóbb több mint négy éve, 2022. június 4-én Anglia ellen győzött Marco Rossi válogatottja, a gólszerző akkor is Szoboszlai volt, tizenegyesből (1–0). Azóta pályaválasztóként 7 mérkőzésen 4 iksz és 3 vereség a magyar válogatott mérlege ebben a sorozatban.
♦ A magyar nemzeti együttes idei mérlege 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség (múlt pénteken 0–1 Ukrajna ellen). Rossi csapata a legutóbbi 2 találkozóján nem talált be az ellenfél kapujába, legutóbb a június 9-i debreceni, kazahok elleni találkozó (3–1) 93. percében Tóth Rajmund volt eredményes. Nem példa nélküli, hogy válogatottunk két egymást követő mérkőzésen gólképtelen marad, volt ilyen tavaly (a törökök elleni 0–2-t a svédekkel szemben 0–3 követte) és 2024-ben is (a németek elleni 0–5 után a bosnyákok elleni 0–0 következett).
♦ A jelenlegi keretből a 2018-ban, Rossi 3. meccsén, Görögországban bemutatkozó Willi Orbán lépett pályára legtöbbször a magyar nemzeti együttesben: 70-szer. Ha a védő mindkét találkozón szerepet kap, akkor beéri a 72-szeres válogatott legendát, Tichy Lajost és feljön az örökranglista 20. helyére.
♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott. A 2022. márciusi, szerbek elleni hazai felkészülési meccsen (0–1) tért vissza, és hétfőn Belfastban sorozatban 49-edszer volt kezdő. Pénteken a grúzok ellen tehát újabb mérföldkőhöz érhet a Liverpool középpályása: megszakítás nélkül kereken 50-edszer vonulhat ki a pályára a himnuszokhoz nemzeti együttesünk tagjaként. Szoboszlai egyébként 2019. március 21-én Szlovákia ellen (0–2), épp az ukránok elleni hétfői NL-mérkőzés helyszínén, Nagyszombatban debütált a válogatottban, amikor az 54. percben Kleinheisler Lászlót váltotta. Eddig összesen kétszer küldték be csereként, és 20-szor fordult elő, hogy kezdett, de nem volt végig a pályán, legutóbb idén márciusban Szlovénia ellen (1–0) a 87. percben hozta őt le Marco Rossi. Ha a Liverpool játékosa mindkét NL-mérkőzésen pályára lép, akkor a válogatottsági örökranglistán lehagyja Kocsis Sándort és Schlosser Imrét, valamint beéri az Aranycsapat legendás támadóját, a 69-szeres válogatott Hidegkuti Nándort és előrelép a válogatottsági örökranglista 25–26. helyére.
♦ Miután az ukránok ellen Jurek Gábor és Tóth Milán is debütált, az idén már 10 új játékos mutatkozott be a magyar válogatottban. Marco Rossi a 2018-as kinevezése óta eddig összesen 67 újoncot avatott, a legtöbbet – 11-et – a múlt esztendőben, tehát már az előttünk álló két októberi mérkőzésen elérheti vagy akár meg is haladhatja ezt a számot.
♦ A jelenlegi keretben négy olyan labdarúgó van, aki korábban még nem lépett pályára a válogatottban: a kapus Gundel-Takács Bence; két védő, Doktorics Áron és Várkonyi Bence; valamint a középső támadó, Szalai József. Utóbbit most először nevezték be az NL-ben.
♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 18-at, őt Willi Orbán követi 6 találattal, majd Schäfer András jön a rangsorban 5-tel. Szoboszlai mindhárom korábbi NL-sorozatban szerzett gólt: 2020-ban a törököknek szabadrúgásból, 2022-ben az angoloknak tizenegyesből, 2024-ben a bosnyákoknak akcióból és büntetőből, majd a németeknek ismét tizenegyesből talált be.
♦ Marco Rossi az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott magyar szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 88 mérkőzésen 40 győzelem, 21 döntetlen és 27 vereség, 118–103-as gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az irányításával eddig 26 ország válogatottját sikerült legyőzni, Grúzia lehet a 27.
PÉNTEK
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA
♦ Mindössze kétszer mérkőzött meg egymással a két ország válogatottja. A 2002-es világbajnokság selejtezője során előbb 2001 júniusában a Népstadionban Mátyus János és Sebők Vilmos egy-egy, illetve Korsós Attila két góljával 4–1-re a mieink nyertek, majd néhány hónappal később, Tbilisziben 3–1-re a grúzok győztek, a magyar csapatból Mátyus volt eredményes. Az MLSZ ezt követően váltotta le Bicskei Bertalan szövetségi kapitányt és nevezte ki a helyére Gellei Imrét. Vele újabb két vereség következett, így a magyar válogatott akkor szégyenszemre Grúzia mögött csak negyedik lett a csoportjában és egyedül Litvániát tudta megelőzni.
♦ A magyar válogatott 40. a grúz 72. a FIFA világranglistáján, a keretek összértékében viszont 260.25 millió euróval a grúzok állnak jobban, szemben a mieink 177.75 milliójával. A vendégek legértékesebb játékosa 140 millió euróval a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain támadója, Hvicsa Kvarachelia, ami 40 millióval több, mint amennyire Szoboszlai Dominikot taksálják (100 millió). Ha a kerettagok átlagértékét nézzük, akkor is a grúzok a jobbak (9.29 millió, illetve 7.11 millió euró).
♦ Az NL-csoportban a mieinkkel holtversenyben a 3–4. helyen álló grúzok szövetségi kapitánya a mindössze 45 esztendős Ramaz Szvanadze, akit azután neveztek ki a válogatott élére, hogy a Nemzetek Ligája nyitó meccsén hazai pályán 1–0-ra alulmaradtak az északírekkel szemben. Ezt megelőzően 45 mérkőzésen át irányította hazája U21-es válogatottját és ezeken 1.56-os pontátlagot ért el, a mérlege 20 győzelem, 10 döntetlen és 15 vereség volt. Egy mérkőzés erejéig 2020-ban már volt megbízott szövetségi kapitány, és csapatával akkor hazai pályán Észtországgal szemben ugyanúgy 0–0-s döntetlent ért el, mint második kinevezését követően, hétfőn Ukrajna ellen. A grúz felnőttválogatott szakvezetőjeként a budapesti lesz az első idegenbeli mérkőzése.
♦ A 2024-es Európa-bajnokságon meglepetésre a 16 közé jutó grúzok 7 tétmérkőzés óta nyeretlenek, sőt, az ukránok elleni döntetlent megelőzően a francia Williy Sagnol irányításával sorozatban 6 vereséget szenvedtek. Máig utolsó győzelmüket júniusban a Bahrein elleni felkészülési meccsen (2–0), tétre menő találkozón pedig 2025 márciusában az Örményországgal szembeni Eb-pótselejtezőn (6–1) aratták.
♦ A két együttes keretében lesznek ismerősök, ugyanis a vendégeknél Giorgi Mamardasvili a Liverpool cserekapusa, míg két klubtársa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik alapember a csapatban. A francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne együttesében pedig Csongvai Áron és Zuriko Davitasvili csapattársak. Az 50-szeres válogatott középső védő, Lasa Dvali 2018 és 2022 között erősítette a Ferencvárost, amellyel négy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, a csatár Budu Zivzivadze pedig 2019-től 2022-ig szerepelt Magyarországon, s a Mezőkövesd, a Fehérvár és az Újpest játékosként 97 NB I-es meccsen 31 gólt jegyzett. Az MTK-ban futballozó védőt, Ilia Beriasvilit nem nevezték be a budapesti mérkőzésre. Mamardasvili és Dvali mindkét eddigi NL-mérkőzést végigjátszotta, Davitasvilit kétszer cserélték be, míg Zivzivadze mindkétszer cserepados volt.
♦ A Sofascore statisztikai portál szerint a grúzok közül az NL mostani kiírásában a középpályás Giorgi Csakvetadze (Udinese) nyújtotta a legjobb teljesítményt (10-es skálán 7.30-as osztályzatot kapott), utána a támadó Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano) és a középpályás Giorgi Kocsorasvili (Sevilla) jön holtversenyben 7.20-as értékeléssel.
A grúz válogatottról részletesebben itt olvashatnak.
A mérkőzést a szerb Szrdjan Jovanovics vezeti, róla bővebb információt itt találnak.
HÉTFŐ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG
♦ Az ukrajnai háborús helyzet miatt a találkozót semleges helyszínen, a szlovákiai Nagyszombat City Arénájában rendezik meg. Marco Rossinak nincsenek igazán kellemes emlékei a felvidéki városról, hiszen a 2019. márciusi Európa-bajnoki selejtezőn csapatával 2–0-s vereséget szenvedett északi szomszédainktól.
♦ Ez lesz a két ország válogatottjának 4. mérkőzése. Az első két barátságos találkozót 1992-ben a magyar csapat nyerte meg: Ungváron 3–1-re, majd Nyíregyházán 2–1-re diadalmaskodott az akkor Jenei Imre által irányított együttes. A múlt pénteki budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzésen viszont Danilo Szikan góljával 1–0-ra az ukránok győztek.
♦ Az ukrán válogatott 33. a FIFA világranglistáján, tehát hét hellyel van előrébb az elmúlt hét napban egy pozíciót visszacsúszó magyartól. Az ellenfél keretének összértéke a Transfermarkt portál szerint 254.5 millió euró, több mint 40 százalékkal magasabb a magyarénál (177.75 millió euró), ráadásul utóbbiból Szoboszlaié egymaga 100 milliót tesz ki. Az ukránok legértékesebb játékosa, a Paris Saint-Germain védője, Ilja Zabarnij 40 millió euróval.
♦ Az ukránok veretlenül és kapott gól nélkül, az északírekkel holtversenyben vezetik a csoportot. Májusban kinevezett olasz szövetségi kapitányukkal, Andrea Malderával úgy 2 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség a mérlegük, hogy mindig idegenben játszottak, más kérdés persze, hogy az ukrán válogatott a háborús helyzet miatt a hazai meccseit sem Ukrajnában játssza. Vele eddig egyedül a dánokról kaptak ki (2–1-re), még júniusban.
A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
1. FORDULÓ
Szeptember 25.:
Magyarország–Ukrajna 0–1
G: Szikan (42.)
2. FORDULÓ
Szeptember 28.:
Észak-Írország–Magyarország 0–0
3. FORDULÓ
Október 2.:
20.45: Magyarország–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szrdjan Jovanovics (szerb) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Október 5.:
20.45: Ukrajna–Magyarország, Nagyszombat. (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)
A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)
Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Ilia Beriasvili (MTK Budapest – Magyarország), Szaba Harebasvili (Basaksehir – Törökország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna)
Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Otar Mamageisvili (Wolfsberger AC – Ausztria), Vladimer Mamucsasvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)
Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)
Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Mikola Matvijenko, Valerij Bondar (mindkettő Sahtar Doneck), Eduard Szarapij, Bohdan Mihajlicsenko (mindkettő Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)
Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Mikola Saparenko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihaljonok (mindannyian Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Varfolomjejev (Lincoln – Anglia), Heorhij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)
Támadók: Danilo Szikan (Anderlecht – Belgium), Vladiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)
Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)