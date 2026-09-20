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NB I: Nyíregyháza–FTC 1–1

Gulácsiék másodszor is nyertek a héten, már ott vannak a felsőházban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.20. 20:49
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Gulácsi Péterék
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Gulácsi Péter Villarreal La Liga
Gulácsi Péterrel a kapuban megszerezte második győzelmét a Villarreal, amely a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 7. fordulójában 3–1-re múlta felül a Levantét. A Betis 1–1-et játszott a Depor vendégeként, a Getafe 1–0-ra nyert a Málaga ellen.

Egyhuzamban a negyedik tétmeccsén állt a kapuban Gulácsi Péter, a Villarreal pedig ezen a héten másodszor is nyert. A 41. percben Alberto Moleiro kiugratásával Ayoze Pérez lépett ki, és 14 méterről a bal alsóba gurított. Azonban egy percben belül jött az egyenlítés, Iván Romero félollózva lőtt 14 méterről Gulácsi kapujába – ez volt a valenciai együttes egyetlen kaput eltaláló próbálkozása az egész mérkőzésen. A második félidőben Alberto Moleiro nyolc méterről lőtt a kapu bal oldalába Iliasz Ahomas zseniális, sarkazós passza után. A hajrában Georgi Mikautadze döntötte el a három pontot sorsát, kilenc méterről a jobb alsóba helyezve – az asszisztot Alberto Moleiro adta, aki így mindhárom gólból kivette a részét. 3–1

Nem szakadt meg a Málaga nyeretlenségi sorozata, sőt, hajrában kapott góllal vereséget is szenvedett az újonc. A Getafe Iván Azón góljával nyert, aki a 85. percben a kapus lába között lőtte be a labdát a kapuba (1–0). A kiválóan szereplő Betis is a végjátékban szedett be egy gólt, ami a sevillai csapatnak két pontjába került. A zöld-fehérek Cucho Hernández révén a szünet előtt kerültek előnybe, aki 20 méterről kilőtte a jobb alsót. Majd a 87. percben jött Diego Villares, és megmentett egy pontot a Depornak (1–1).

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Getafe–Málaga 1–0 (Azón 85.)
Atlético Madrid–Real Madrid 2–1 (Grimaldo 53. – 11-esből, J. David 59., ill. Rüdiger 89.)
Kiállítva: Huijsen (50., Real Madrid)
Deportivo–Real Betis 1–1 (Villares 87., ill. Cucho Hernández 43.)
Villarreal–Levante 3–1 (A. Pérez 41., Moleiro 54., Mikautadze 86., ill. I. Romero 42.)
21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Sevilla–Barcelona 1–3 (Y. Fofana 19., ill. Raphinha 22., 52., 69.)
Osasuna–Rayo Vallecano 1–1 (Budimir 16., ill. Camello 51.)
Athletic Bilbao–Alavés 0–0
Celta Vigo–Racing Santander 5–0 (H. González 31. – 11-esből, Moriba 43., M. Morán 69., P. Durán 78., 90+2.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Espanyol–Elche 1–3 (Chust 72. – öngól, ill. Fer Nino 26., 29., Valera 78.)
Kiállítva: Redondo (6., Elche)

 

 

Gulácsi Péter Villarreal La Liga
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