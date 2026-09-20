Gulácsiék másodszor is nyertek a héten, már ott vannak a felsőházban

Egyhuzamban a negyedik tétmeccsén állt a kapuban Gulácsi Péter, a Villarreal pedig ezen a héten másodszor is nyert. A 41. percben Alberto Moleiro kiugratásával Ayoze Pérez lépett ki, és 14 méterről a bal alsóba gurított. Azonban egy percben belül jött az egyenlítés, Iván Romero félollózva lőtt 14 méterről Gulácsi kapujába – ez volt a valenciai együttes egyetlen kaput eltaláló próbálkozása az egész mérkőzésen. A második félidőben Alberto Moleiro nyolc méterről lőtt a kapu bal oldalába Iliasz Ahomas zseniális, sarkazós passza után. A hajrában Georgi Mikautadze döntötte el a három pontot sorsát, kilenc méterről a jobb alsóba helyezve – az asszisztot Alberto Moleiro adta, aki így mindhárom gólból kivette a részét. 3–1

Nem szakadt meg a Málaga nyeretlenségi sorozata, sőt, hajrában kapott góllal vereséget is szenvedett az újonc. A Getafe Iván Azón góljával nyert, aki a 85. percben a kapus lába között lőtte be a labdát a kapuba (1–0). A kiválóan szereplő Betis is a végjátékban szedett be egy gólt, ami a sevillai csapatnak két pontjába került. A zöld-fehérek Cucho Hernández révén a szünet előtt kerültek előnybe, aki 20 méterről kilőtte a jobb alsót. Majd a 87. percben jött Diego Villares, és megmentett egy pontot a Depornak (1–1).

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Getafe–Málaga 1–0 (Azón 85.)

Atlético Madrid–Real Madrid 2–1 (Grimaldo 53. – 11-esből, J. David 59., ill. Rüdiger 89.)

Kiállítva: Huijsen (50., Real Madrid)

Deportivo–Real Betis 1–1 (Villares 87., ill. Cucho Hernández 43.)

Villarreal–Levante 3–1 (A. Pérez 41., Moleiro 54., Mikautadze 86., ill. I. Romero 42.)

21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Sevilla–Barcelona 1–3 (Y. Fofana 19., ill. Raphinha 22., 52., 69.)

Osasuna–Rayo Vallecano 1–1 (Budimir 16., ill. Camello 51.)

Athletic Bilbao–Alavés 0–0

Celta Vigo–Racing Santander 5–0 (H. González 31. – 11-esből, Moriba 43., M. Morán 69., P. Durán 78., 90+2.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Elche 1–3 (Chust 72. – öngól, ill. Fer Nino 26., 29., Valera 78.)

Kiállítva: Redondo (6., Elche)