Redzicék nagyot fordítottak, továbbjutott a Salzburg az Európa-ligában

A Pafosz 2–0-ra is vezetett már hazai pályán a Redzic Damirral a kezdőben felálló, és a visszavágóra egygólos előnnyel érkező Salzburg ellen, vagyis a ciprusiak összesítésben átvették a vezetést. Azonban a második félidőben Haris Tabakovic 16 perc alatt háromszor is betalált (2–3), így az osztrákok kettővel vezettek összesítésben. A hajrában a Pafosz 3–3-ra egyenlített, de tovább már nem jutott, így az osztrákok 4–3-as összesítéssel bejutottak a playoffkörbe. Redzic 86 percet játszott a Salzburgban.

Az Omonia hazai páyán 1–0-ra győzött a gibraltári Lincoln Red Imps ellen, így 2–1-es összesítéssel a ciprusi gárda jutott tovább. Az Omoniában Loic Nego kezdőként 70 percet játszott.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Nem bajnoki ág

Besiktas (török)–FC Hradec Králové (cseh) 1–0

Továbbjutott: Besiktas, 2–0-s összesítéssel

Pafosz (ciprusi)–FC Salzburg (osztrák) 3–3

Továbbjutott: a Salzburg, 4–3-as összesítéssel

CSZKA Szófia (bolgár)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–3

Továbbjutott: a CSZKA, 4–3-as összesítéssel

Rangers FC (skót)–Jagiellonia Byalistok (lengyel) 1–1

Továbbjutott: a Jagiellonia, 3–2-es összesítéssel

RSC Anderlecht (belga)–PAOK (görög) 3–2

Továbbjutott: az Anderlecht, 4–2-es összesítéssel

Hearts (skót)–Benfica (portugál) 1–1

Továbbjutott: a Benfica 7–2-es összesítéssel

Bajnoki ág

Universitatea Craiova (román)–KuPS (finn) 2–1

Továbbjutott: a Craiova, 3–2-es összesítéssel

Omonia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 1–0

Továbbjutott: az Omonia, 2–1-es összesítéssel

Víkingur Reykjavík (izlandi)–FC Thun (svájci) 3–2

Továbbjutott: az FC Thun, 5–3-as összesítéssel

KF Egnatia (albán)–Shamrock Rovers (ír) 5–1

Továbbjutott: az Egnatia 6–4-es összesítéssel