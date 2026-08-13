Nemzeti Sportrádió

Redzicék nagyot fordítottak, továbbjutott a Salzburg az Európa-ligában

R. P.R. P.
2026.08.13. 22:59
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Fotó: Facebook/PAFOS FC
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Jánó Zétény Redzic Damir Loic Nego Európa-liga
Továbbjutott Redzic Damir csapata, a Salzburg a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójából. A visszavágón 3–3-at játszott idegenben a ciprusi Pafosszal, így összesítésben 4–3-mal továbbment. Szintén folytathatja Nego együttese, az Omonia.

A Pafosz 2–0-ra is vezetett már hazai pályán a Redzic Damirral a kezdőben felálló, és a visszavágóra egygólos előnnyel érkező Salzburg ellen, vagyis a ciprusiak összesítésben átvették a vezetést. Azonban a második félidőben Haris Tabakovic 16 perc alatt háromszor is betalált (2–3), így az osztrákok kettővel vezettek összesítésben. A hajrában a Pafosz 3–3-ra egyenlített, de tovább már nem jutott, így az osztrákok 4–3-as összesítéssel bejutottak a playoffkörbe. Redzic 86 percet játszott a Salzburgban.

Az Omonia hazai páyán 1–0-ra győzött a gibraltári Lincoln Red Imps ellen, így 2–1-es összesítéssel a ciprusi gárda jutott tovább. Az Omoniában Loic Nego kezdőként 70 percet játszott.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Nem bajnoki ág
Besiktas (török)–FC Hradec Králové (cseh) 1–0
Továbbjutott: Besiktas, 2–0-s összesítéssel
Pafosz (ciprusi)–FC Salzburg (osztrák) 3–3
Továbbjutott: a Salzburg, 4–3-as összesítéssel
CSZKA Szófia (bolgár)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–3
Továbbjutott: a CSZKA, 4–3-as összesítéssel
Rangers FC (skót)–Jagiellonia Byalistok (lengyel) 1–1
Továbbjutott: a Jagiellonia, 3–2-es összesítéssel
RSC Anderlecht (belga)–PAOK (görög) 3–2
Továbbjutott: az Anderlecht, 4–2-es összesítéssel
Hearts (skót)–Benfica (portugál) 1–1
Továbbjutott: a Benfica 7–2-es összesítéssel

Bajnoki ág
Universitatea Craiova (román)–KuPS (finn) 2–1
Továbbjutott: a Craiova, 3–2-es összesítéssel
Omonia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 1–0
Továbbjutott: az Omonia, 2–1-es összesítéssel
Víkingur Reykjavík (izlandi)–FC Thun (svájci) 3–2
Továbbjutott: az FC Thun, 5–3-as összesítéssel
KF Egnatia (albán)–Shamrock Rovers (ír) 5–1
Továbbjutott: az Egnatia 6–4-es összesítéssel

 

Jánó Zétény Redzic Damir Loic Nego Európa-liga
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