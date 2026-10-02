Női kézilabda: rózsaszínbe öltözik a Győri ETO

A Pink Október nevű figyelemfelhívó kampány középpontjában a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a korai felismerés áll. A kezdeményezés Amerikából indult, a rózsaszín szalag 1992-ben vált nemzetközi szimbólummá, azóta a világ számos pontján álltak a kampány mellé, így cselekedtek Győrben is.

„Vannak ügyek, amelyek mellett egyszerűen nem lehet csendben elmenni. A Pink Október számunkra ilyen – fogalmazott Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – Amikor felveszünk egy rózsaszín mezt, pinkbe öltöztetjük az ETO felületeit, nem csupán egy kampányhoz csatlakozunk. Nőkért, édesanyákért, feleségekért, lányokért és családokért állunk ki. Olyan emberek mellett, akik közvetlenül vagy közvetve már találkoztak ezzel a betegséggel. Nap mint nap megtapasztaljuk a nők erejét, kitartását és egymás iránti felelősségét. Ugyanakkor az erő nemcsak azt jelenti, hogy képesek vagyunk küzdeni. Azt is jelenti, hogy figyelünk önmagunkra és egymásra, merünk segítséget kérni, és időt szánunk saját egészségünkre. Ezért szeretnénk arra biztatni minden nőt, hogy ne halogassa a szűrővizsgálatot.”

A kampány keretében a győri klub rózsaszínbe öltözik, a médiafelületein és a kommunikációban pink grafikák jelennek meg, a csapat rózsaszín mezben játssza októberi mérkőzéseit – a szereléseket a szurkolók is megvásárolhatják. A befolyó összegből a klub a Győri Kórházért Alapítványon keresztül a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházat támogatja.

„Az elmúlt időszakban magam is megtapasztaltam, milyen gyorsan megváltozhat minden, amikor váratlanul az egészség kerül az első helyre. Bár az én esetem nem ehhez a betegséghez kapcsolódott, még inkább tudatosította bennem, mennyire fontos figyelni a testünk jelzéseire, és komolyan venni a vizsgálatok és a szűrések fontosságát” – mondta Fodor Csenge, a győriek balszélsője.

A kezdeményezéshez támogatóként csatlakozott a győri Hotel Garzon Plaza is, amely szintén fontosnak tartja, hogy a helyi közösség egyik meghatározó szereplőjeként részt vállaljon a társadalmi ügyek támogatásában.