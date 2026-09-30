Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo soha többé nem játszik a portugál válogatottban – sajtóhír

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.30. 22:40
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Úgy tűnik, Cristiano Ronaldo végleg besokallt... (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Elma Aveiro
Cristiano Ronaldo nővére, Elma Aveiro is reagált a portugál válogatottnál kialakult helyzetre, miután a 41 éves támadó távozott a nemzeti csapat koppenhágai összetartásáról.

Cristiano Ronaldo szerdán hagyta el a portugál válogatottat, egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt, miután nézeteltérés alakult ki közte és Jorge Jesus szövetségi kapitány között. A futballista később közleményben indokolta döntését, és jelezte, hogy a történtekről a megfelelő időben minden részletet elmond majd.

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Ez összefüggésben állhat azzal, hogy Jorge Jesus korábban a kispadra ültette őt, majd a szövetségi kapitány szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a dánok ellen sem számol vele a kezdőcsapatban.

A bejegyzését azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Portugáliának – ami akár a válogatottól való búcsúját is előrevetítheti. Az O Jogo szerint a helyzet visszafordíthatatlan, Ronaldónak a Wales elleni volt az utolsó mérkőzése nemzeti színekben.

A történtekre Ronaldo nővére is reagált az Instagramon. Elma Aveiro megosztotta öccse egyik szurkolójának bejegyzését, amely élesen bírálta a portugál válogatott környezetét, illetve magukat a portugálokat is.

„A válogatott jobb szervezettséget érdemelt volna. A portugál sajtó nagyobb hozzáértést és kevesebb találgatást érdemelt volna. Ami pedig a portugálokat illeti… Nos, ők semmiben sem érdemlik meg a legjobbat. Irigyek, megvetők, tudatlanok vagyunk, és megérdemeljük, hogy visszatérjünk ahhoz a középszerűséghez, amelyben CR7 előtt mindig is voltunk. Köszönünk mindent, CR7!”

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Jorge Jesus elégedetlenségét fejezte ki azért, mert az újságírók állandóan az ötszörös aranylabdásról – aki a jelek szerint el is hagyta a válogatottat – kérdezik őt.

Elma Aveiro a megosztáshoz mindössze annyit fűzött hozzá: „Minden el lett mondva...”

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Október 1., csütörtök
20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)

 

Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Elma Aveiro
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