Cristiano Ronaldo soha többé nem játszik a portugál válogatottban – sajtóhír

A bejegyzését azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Portugáliának – ami akár a válogatottól való búcsúját is előrevetítheti. Az O Jogo szerint a helyzet visszafordíthatatlan, Ronaldónak a Wales elleni volt az utolsó mérkőzése nemzeti színekben.

A történtekre Ronaldo nővére is reagált az Instagramon. Elma Aveiro megosztotta öccse egyik szurkolójának bejegyzését, amely élesen bírálta a portugál válogatott környezetét, illetve magukat a portugálokat is.

„A válogatott jobb szervezettséget érdemelt volna. A portugál sajtó nagyobb hozzáértést és kevesebb találgatást érdemelt volna. Ami pedig a portugálokat illeti… Nos, ők semmiben sem érdemlik meg a legjobbat. Irigyek, megvetők, tudatlanok vagyunk, és megérdemeljük, hogy visszatérjünk ahhoz a középszerűséghez, amelyben CR7 előtt mindig is voltunk. Köszönünk mindent, CR7!”