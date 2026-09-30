Cristiano Ronaldo soha többé nem játszik a portugál válogatottban – sajtóhír
Cristiano Ronaldo szerdán hagyta el a portugál válogatottat, egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt, miután nézeteltérés alakult ki közte és Jorge Jesus szövetségi kapitány között. A futballista később közleményben indokolta döntését, és jelezte, hogy a történtekről a megfelelő időben minden részletet elmond majd.
„Amikor eljön az ideje, elmondom az igazságot” – elhagyta a portugál válogatottat Cristiano Ronaldo
A bejegyzését azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Portugáliának – ami akár a válogatottól való búcsúját is előrevetítheti. Az O Jogo szerint a helyzet visszafordíthatatlan, Ronaldónak a Wales elleni volt az utolsó mérkőzése nemzeti színekben.
A történtekre Ronaldo nővére is reagált az Instagramon. Elma Aveiro megosztotta öccse egyik szurkolójának bejegyzését, amely élesen bírálta a portugál válogatott környezetét, illetve magukat a portugálokat is.
„A válogatott jobb szervezettséget érdemelt volna. A portugál sajtó nagyobb hozzáértést és kevesebb találgatást érdemelt volna. Ami pedig a portugálokat illeti… Nos, ők semmiben sem érdemlik meg a legjobbat. Irigyek, megvetők, tudatlanok vagyunk, és megérdemeljük, hogy visszatérjünk ahhoz a középszerűséghez, amelyben CR7 előtt mindig is voltunk. Köszönünk mindent, CR7!”
Elma Aveiro a megosztáshoz mindössze annyit fűzött hozzá: „Minden el lett mondva...”
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Október 1., csütörtök
20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)