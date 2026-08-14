Óriási meglepetés, Sallai Rolandék csak a végén mentettek pontot az újonc ellen

A Galatasaray az élvonal abszolút újonca, az osztályozón élvonalba jutó FK Corum ellen kezdte a bajnokságot. A címvédőnél Sallai Roland a kezdőben kapott helyet, Okan Buruk ezúttal is a jobbhátvéd posztján számolt a magyar válogatott labdarúgóval.

A gól nélküli első félidő után az 53. percben megszerezte a vezetést a Galata, egy kiugratás után Victor Osimhen elvitte a labdát a kifutó kapus, Marcos Felipe mellett, és hiába sodródott ki, éles szögből is a kapuba emelt.

Ám nem telt el tíz perc, és fordított az újonc: az 59. percben Alekszandrosz Kiziridisz hatalmas gólt ágyúzott 24 méterről a bal felső sarokba, két perc múlva pedig Jesús Ramírez csapott le Davinson Sánchez rövid hazaadására, és a kapuba emelt.

KIZIRIDISZ GÓLJA

Kiziridisz a 70. percben nagyon nehéz helyzetbe hozta csapatát: az exdebreceni játékos felelőtlenül odataposott Yunus Akgünnek, így piros lapot kapott. Emberhátrányban nem tudta megtartani előnyét a Corum, a 90. percben Gabriel Sara szögletéből Osimhen hat méterről a kapuba fejelt, Marcos Felipe csak beleérni tudott a labdába.

KIZIRIDISZ KIÁLLÍTÁSA

A győztes gólt már nem tudta megszerezni az isztambuli csapat, így hatalmas meglepetéssel zárult a bajnokság nyitó meccse. Sallai Roland végig a pályán volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig, 1. forduló

Galatasaray–Corum 2–2

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést