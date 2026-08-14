Nemzeti Sportrádió

Óriási meglepetés, Sallai Rolandék csak a végén mentettek pontot az újonc ellen

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.08.14. 22:29
Sallai Roland (jobbra) jobbhátvédként kapott szerepet (Fotó: Getty Images)
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Corum Galatasaray Alekszandrosz Kiziridisz Victor Osimhen Sallai Roland
Hatalmas meglepetéssel rajtolt a török labdarúgó-bajnokság 2026–2027-es idénye, a Galatasaray hazai pályán csak 2–2-t játszott az újonc Corummal.

A Galatasaray az élvonal abszolút újonca, az osztályozón élvonalba jutó FK Corum ellen kezdte a bajnokságot. A címvédőnél Sallai Roland a kezdőben kapott helyet, Okan Buruk ezúttal is a jobbhátvéd posztján számolt a magyar válogatott labdarúgóval.

A gól nélküli első félidő után az 53. percben megszerezte a vezetést a Galata, egy kiugratás után Victor Osimhen elvitte a labdát a kifutó kapus, Marcos Felipe mellett, és hiába sodródott ki, éles szögből is a kapuba emelt.

Ám nem telt el tíz perc, és fordított az újonc: az 59. percben Alekszandrosz Kiziridisz hatalmas gólt ágyúzott 24 méterről a bal felső sarokba, két perc múlva pedig Jesús Ramírez csapott le Davinson Sánchez rövid hazaadására, és a kapuba emelt.

KIZIRIDISZ GÓLJA

Galatasaray 1-[1] Corum FK - Alexandros Kyziridis 59' (Great Goal)
by u/xggq in soccer

Kiziridisz a 70. percben nagyon nehéz helyzetbe hozta csapatát: az exdebreceni játékos felelőtlenül odataposott Yunus Akgünnek, így piros lapot kapott. Emberhátrányban nem tudta megtartani előnyét a Corum, a 90. percben Gabriel Sara szögletéből Osimhen hat méterről a kapuba fejelt, Marcos Felipe csak beleérni tudott a labdába.

KIZIRIDISZ KIÁLLÍTÁSA

Alexandros Kyziridis (Çorum FK) direct red card against Galatasaray 70'
by u/50lipaa in soccer

A győztes gólt már nem tudta megszerezni az isztambuli csapat, így hatalmas meglepetéssel zárult a bajnokság nyitó meccse. Sallai Roland végig a pályán volt.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig, 1. forduló
Galatasaray–Corum 2–2
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést

 

Corum Galatasaray Alekszandrosz Kiziridisz Victor Osimhen Sallai Roland
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