Henny Reistad klubot vált, Franciaországban folytathatja

A 27 éves irányító-balátlövő, Henny Reistad 2021 nyarán érkezett a dán együtteshez a Vipers Kristiansandtól, amellyel abban az évben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Azóta az Esbjerggel többek között három bajnoki címet szerzett, valamint sorozatban négyszer jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, a legrangosabb európai trófeát azonban nem tudta újra elhódítani.

„Az első szó, ami eszembe jut, a hála. A Team Esbjerg, a dán bajnokság és a saját nevemben is hálás vagyok azért, hogy hat szezonon keresztül nálunk volt Henny” – mondta Tomas Axnér vezetőedző.

A svéd szakember szerint Reistad nemcsak kivételes kézilabdázó, hanem emberileg is rendkívül fontos tagja lett a csapatnak. Külön kiemelte, hogy az elmúlt években vezetői képességei is sokat fejlődtek: „Figyel a körülötte lévőkre, és észreveszi, ha valaki jól érzi magát, illetve azt is, ha segítségre van szüksége, akár emberileg, akár szakmailag. Röviden: jó barát. Edzőként nagyra értékeljük, hogy ennyire érdekli a csapat fejlődése, és ennyit tesz érte.”

Reistad a norvég válogatottban is kiemelkedő sikereket ért el: olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok. 2018-as bemutatkozása óta 124 mérkőzésen 579 gólt szerzett a nemzeti csapatban. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) az elmúlt három évben egyaránt őt választotta meg a világ legjobb női kézilabdázójának.

A következő állomás a jelek szerint Franciaország lehet. A Brest Bretagne Handball csütörtökön egy rövid, sejtelmes videót tett közzé, amelyben egy viking hajó is feltűnik, a klub pedig péntek 17 órára időzített egy nagy bejelentést.

A hivatalos megerősítésre egyelőre várni kell, de az biztos, hogy Reistad az idény végén hat év után elhagyja Esbjerget.