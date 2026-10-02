„Nagy jelentőségű lépés volt” – megműtötték Rasovszky Kristóf térdét

A hosszútávúszó Rasovszky Kristóf számára nem múlik el év érem nélkül. Bár a 10 kilométeres távon a párizsi olimpián aranyat szerző versenyző az idén „csak” egy váltóban elért Eb-bronzot tudott felmutatni, az M4 Sportnak adott interjújában elmondta: nem okozott magának nagy csalódást.

„Összességében nem sikerült rosszul, volt már a pályafutásomban ennél gyengébb évem, de szerencsére sokkal jobb is” – fogalmazott a 29 éves klasszis, aki szerint jól sikerült a felkészülése, ám pont az Európa-bajnokságra fáradt el, talán ezzel magyarázható, hogy „csak” egy bronzérem jött neki össze.

Olimpiai és világbajnokunk azt is elárulta: térdműtéten esett át, ami az olimpiai felkészülés szempontjából szükséges volt, mivel preventív célokat is szolgált. „Azt gondolom, hogy a következő két év szempontjából mindenképpen nagy jelentőségű lépés volt, hogy megelőzzek különböző sérüléseket, amelyek hátráltathatnak a Los Angeles felé vezető úton.”

A beavatkozás miatt a következő időszakban a rehabilitáción lesz a hangsúly, de tervei szerint Rasovszky Kristóf a 2027-es budapesti világbajnokságon már ott lesz, a magyar közönség előtt szeretné megszerezni az olimpiai kvótát.

„Egy újabb hazai világbajnokság következik Budapesten, remélem, hogy ez a sok munka, amit beleteszünk, úgy fog visszaköszönni, hogy ez az érmes széria nem szakad meg, és nemcsak a váltó menti meg ezt a sorozatot, hanem egy egyéni érem is sikerül hazai közönség előtt. Az nagyon nagy boldogság lenne, mert egy újabb még hiányzó elemet tudnék a pályafutásomban kipipálni” – jelentette ki.