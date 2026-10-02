Nemzeti Sportrádió

„Nagy jelentőségű lépés volt” – megműtötték Rasovszky Kristóf térdét

V. H. L.V. H. L.
2026.10.02. 11:08
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
műtét Rasovszky Kristóf hosszútávúszás
Nem halogatta térdműtétjét az olimpiai és világbajnok Rasovszky Kristóf, aki szerint a beavatkozásra azért volt szükség, hogy felépülése után zavartalanul készülhessen a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Hosszútávúszó klasszisunk az M4 Sportnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a jövő évi budapesti világbajnokságon érem- és kvótaszerzés lesz a célja.

A hosszútávúszó Rasovszky Kristóf számára nem múlik el év érem nélkül. Bár a 10 kilométeres távon a párizsi olimpián aranyat szerző versenyző az idén „csak” egy váltóban elért Eb-bronzot tudott felmutatni, az M4 Sportnak adott interjújában elmondta: nem okozott magának nagy csalódást.

„Összességében nem sikerült rosszul, volt már a pályafutásomban ennél gyengébb évem, de szerencsére sokkal jobb is” – fogalmazott a 29 éves klasszis, aki szerint jól sikerült a felkészülése, ám pont az Európa-bajnokságra fáradt el, talán ezzel magyarázható, hogy „csak” egy bronzérem jött neki össze.

Olimpiai és világbajnokunk azt is elárulta: térdműtéten esett át, ami az olimpiai felkészülés szempontjából szükséges volt, mivel preventív célokat is szolgált. „Azt gondolom, hogy a következő két év szempontjából mindenképpen nagy jelentőségű lépés volt, hogy megelőzzek különböző sérüléseket, amelyek hátráltathatnak a Los Angeles felé vezető úton.”

A beavatkozás miatt a következő időszakban a rehabilitáción lesz a hangsúly, de tervei szerint Rasovszky Kristóf a 2027-es budapesti világbajnokságon már ott lesz, a magyar közönség előtt szeretné megszerezni az olimpiai kvótát.

Egy újabb hazai világbajnokság következik Budapesten, remélem, hogy ez a sok munka, amit beleteszünk, úgy fog visszaköszönni, hogy ez az érmes széria nem szakad meg, és nemcsak a váltó menti meg ezt a sorozatot, hanem egy egyéni érem is sikerül hazai közönség előtt. Az nagyon nagy boldogság lenne, mert egy újabb még hiányzó elemet tudnék a pályafutásomban kipipálni” – jelentette ki.

 

műtét Rasovszky Kristóf hosszútávúszás
Legfrissebb hírek

Kórházi ágyon Baráth Péter, sikeres műtéten van túl – fotó

Légiósok
22 órája

Sárkány Zalán országos csúccsal bronzérmes 800 m gyorson az Eb-n – videó

Úszás
2026.08.12. 20:19

Úszó Eb: Sárkány Zalán országos csúccsal döntős 800 gyorson

Úszás
2026.08.11. 12:26

Nyílt vízi úszás: bronzérmes a magyar csapat a párizsi Eb-n

Úszás
2026.08.08. 11:13

Betlehem aranyérmes a férfi 3 km-es kieséses versenyben a vizes Eb-n

Úszás
2026.08.07. 12:23

Sós Csaba: Milák ilyenkor szokott nyerni

Úszás
2026.08.07. 07:51

Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid öt kilométeren is Eb-ezüstérmes

Úszás
2026.08.05. 10:57

Ezüstérmes Betlehem Dávid 10 km-en az Eb-n

Úszás
2026.08.04. 11:59