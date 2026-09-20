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Európai kézilabdaligák: Palasicsék legyőzték a Magdeburgot

2026.09.20. 20:57
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Palasics Kristóf (Fotó: Szabó Miklós)
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kézilabda légiósok Palasics Kristóf
Sipos Adrián és Palasics Kristóf csapata, az MT Melsungen házigazdaként 37–34-re legyőzte a címvédő SC Magdeburgot a német férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott beálló egy góllal, a kapus pedig – kettő lövésből – egy védéssel járult hozzá a sikerhez.

Ilic Zoran egyszer volt eredményes az Orlen Wisla Plockban, amely otthon 37–24-re nyert a Zepter KPR Legionowo ellen a lengyel bajnokságban.

Tóth Rajmond négy góljával a Rebi BM Cuenca 35–32-re nyert az Abanca Ademar León otthonában a spanyol bajnokságban.

 

kézilabda légiósok Palasics Kristóf
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