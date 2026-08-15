Videó: Baráth Péter gólt szerzett, idegenben nyert az Olomouc
Baráth Péter gólja is kellett ahhoz, hogy a Sigma Olomouc 2–1-re nyerjen az 1. FC Slovácko vendégeként a cseh élvonal (Chance Liga) 4. fordulójában.
A magyar középpályás a vendégek második gólját jegyezte: az ötösről az üres kapuba továbbított Václav Sejk centerezéséből.
Győzelmével az Olomouc a tabella ötödik helyén áll négy fordulót követően.
CSEHORSZÁG
Chance Liga, 4. forduló
Slovácko–Sigma Olomouc 1–2
Sigma Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 67. percben gólt szerzett
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