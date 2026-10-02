Futsal vb-selejtező: három légiós a magyar keretben

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a honlapján tette közzé a Sergio Mullor kapitány által összeállított névsort, melybe a külföldön játszó magyarok közül a lengyel We-Met Futsal Clubot erősítő Fekete Márk, a szintén lengyel Wroclaw Futsalnál játszó Rafinha és a spanyol Xota Navarránál légióskodó Vatamaniuc-Bartha Dávid kapott meghívót.

A januári Eb-n remekül szereplő magyar csapat a vb-selejtező első körében, október 15-én Svédországot fogadja a nyíregyházi Continental Arénában, majd öt nappal később Jerevánban lép pályára. A nemzeti csapat aztán február 27-én játszik Svédországban és március 3-án látja vendégül Örményország együttesét.

A selejtező ezen szakaszában 36 európai csapat 12 csoportban játszik. A hármasokból az első helyezettek és a négy legjobb második továbbjut az elitkörbe, illetve a további nyolc második helyezett közül – rájátszás után – még négy. Az MLSZ jelezte, hogy mivel a 2028-as vb-n csupán hét európai válogatott vehet részt, a kijutás nem elvárás, a mostani körben viszont mindenképpen az első két hely valamelyikén szeretne végezni a csapat.

A magyar futsalválogatott kerete

Kapusok

Alasztics Marcell (Aramis SE), Fekete Mór (Airnergy FC), Gémesi Gergő (Újpest Futsal)

Mezőnyjátékosok

Bartha Balázs (Nyírbátor), Fekete Márk (We-Met Futsal Club, Lengyelország), Győri Balázs (Stúdió Nyíregyháza), Kajtár Mátyás (H.O.P.E.), Kovács Máté (Veszprém Futsal), Magyari Csaba (MVFC), Rábl János (MVFC), Rafinha (Wroclaw Futsal, Lengyelország), Rutai Balázs (Újpest FC), Suscsák Máté (Újpest FC), Szabó Lajos (Stúdió Nyíregyháza), Szalmás Zoltán (Újpest FC), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Xota Navarra, Spanyolország)

A válogatott októberi programja

Október 15.

18.00: Magyarország–Svédország (Nyíregyháza, Continental Aréna)

Október 20.

17.00: Örményország–Magyarország (Jereván)