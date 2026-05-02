Patrik Schick mesterhármasával gázolt át a Leipzigen a Bayer Leverkusen

ÖT NAP LEFORGÁSA alatt nyolc gólt kapott a Bayern München, a bajorok a PSG elleni 5–4-es vereség után szombaton a Heidenheim otthonában játszottak 3–3-as döntetlent. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy a bajorok már biztos bajnokok, és a BL-elődöntő jövő heti visszavágóját szem előtt tartva a tartalékosan léptek pályára, és csak a szünetben állt be Joshua Kimmich, Luis Díaz, Harry Kane és Michael Olise.

Schäfer András Union Berlin szombaton 2–0-s hátrányból mentette 2–2-es döntetlenre a Köln elleni találkozót, és az első pontját szerezte Marie-Louise Eta vezetőedzővel. Ezzel pedig biztosan bennmarad, ha vasárnap kikap a St. Pauli és nem nyer a Wolfsburg.

A játéknap legfontosabb és legizgalmasabbnak ígérkező összecsapása a Leverkusen és az RB Leipzig csatája volt. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató (csak az utóbbi kezdett) vendégek egy győzelemmel biztossá tehették a BL-indulásukat, míg a hazaiaknak szintén nyerniük kellett, hogy maradjon esélyük a BL-kvalifikációra. Ennek megfelelően lendületesen kezdtek, és gyönyörű támadás végén szereztek vezetést.

Egy gyors kapuskirúgást követően Nathan Tella tette ki a labdát a szélre Ibrahim Mazának, ő pedig önzetlenül középre passzolt, Patrick Schick pedig becsúszva közelről a kapuba lőtt. Néhány perccel később pedig majdnem duplázott. A lipcseiek kapusa, Maarten Vandevoordt nagyot védett Tella lövésénél, a kipattanónál pedig a cseh csatár próbálkozott estében, ám Chadaille Bitshiabu a gólvobalról menteni tudott. Sokkal jobban futballozott az első félidőben a Leverkusen, és végül kétgólos előnnyel mehetett szünetre. Méghozzá teljesen megérdemelten. Aleix García remek beadása után Tella érkezett jó ütemben, és közelről a kapuba lőtt. A 26 éves nigériai szélső így egy-egy góllal és gólpasszal zárta az első játékrészt.

Sejteni lehetett, hogy kétgólos hátrányból nehezen áll fel az RB Leipzig, de az első hatvan percet látva a pontszerzésre sem volt sok esélye. Sorban jöttek a hazai helyzetek, majd Maza passza után Schick lőtt a jobb alsó sarokba, megszerezve ezzel idénybeli tizenötödik bajnoki gólját.

A lipcseiek ugyan szépíteni tudtak, Schick pedig triplázott. A Leverkusen teljesen megérdemelten nyert 4–1-re, így kedvező helyzetből várhatja a hátralévő két fordulót, és minden esélye megvan, hogy megszerezze a negyedik helyet. Egyelőre az RB Leipzignek sem kell aggódnia, legfeljebb azért, mert ezzel véget ért az öt mérkőzést számáló győzelmi sorozata, és matematikailag még nem biztos a BL-indulása. De ehhez az is elég, ha a következő játéknapon egy pontot szerez otthon a St. Pauli ellen.

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–RB Leipzig 3–1 (Schick 25., 76., 89., Tella 45., ill. Baumgartner 80.)

KORÁBBAN

Bayern München–Heidenheim 3–3 (Goretzka 44., 57., Ramaj 90+10. – öngól, ill. Zivzivadze 22., 76., Dinkci 31.)

Eintracht Frankfurt–Hamburger SV 1–2 (Uzun 48., ill. Grönbaek 51., F. Vieira 59.)

Kiállítva: Kristensen (Frankfurt, 90+12.)

Hoffenheim–VfB Stuttgart 3–3 (Kramaric 8., 49., Touré 23., ill. Führich 20., Demirovic 64., T. Tomás 90+5.)

Kiállítva: Karazor (Stuttgart, 69.)

Union Berlin–1. FC Köln 2–2 (Rothe 73., Burcu 89., ill. Bülter 33., El-Mala 61.)

Werder Bremen–Augsburg 1–3 (Schmid 64., ill. Kade 24., 45+3., Jakic 69.)

VASÁRNAP

15.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)