Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ETO–DVTK 4–0

Patrik Schick mesterhármasával gázolt át a Leipzigen a Bayer Leverkusen

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.05.02. 20:24
Schick volt a meccs hőse (Fotó: Getty Images)
Címkék
RB Leipzig Bundesliga Bayer Leverkusen
A Bayer Leverkusen 4–1-re nyert odahaza az RB Leipzig ellen a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 32. fordulójának szombat esti meccsén.

ÖT NAP LEFORGÁSA alatt nyolc gólt kapott a Bayern München, a bajorok a PSG elleni 5–4-es vereség után szombaton a Heidenheim otthonában játszottak 3–3-as döntetlent. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy a bajorok már biztos bajnokok, és a BL-elődöntő jövő heti visszavágóját szem előtt tartva a tartalékosan léptek pályára, és csak a szünetben állt be Joshua Kimmich, Luis Díaz, Harry Kane és Michael Olise.

Schäfer András Union Berlin szombaton 2–0-s hátrányból mentette 2–2-es döntetlenre a Köln elleni találkozót, és az első pontját szerezte Marie-Louise Eta vezetőedzővel. Ezzel pedig biztosan bennmarad, ha vasárnap kikap a St. Pauli és nem nyer a Wolfsburg. 

A játéknap legfontosabb és legizgalmasabbnak ígérkező összecsapása a Leverkusen és az RB Leipzig csatája volt. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató (csak az utóbbi kezdett) vendégek egy győzelemmel biztossá tehették a BL-indulásukat, míg a hazaiaknak szintén nyerniük kellett, hogy maradjon esélyük a BL-kvalifikációra. Ennek megfelelően lendületesen kezdtek, és gyönyörű támadás végén szereztek vezetést. 

Egy gyors kapuskirúgást követően Nathan Tella tette ki a labdát a szélre Ibrahim Mazának, ő pedig önzetlenül középre passzolt, Patrick Schick pedig becsúszva közelről a kapuba lőtt. Néhány perccel később pedig majdnem duplázott. A lipcseiek kapusa, Maarten Vandevoordt nagyot védett Tella lövésénél, a kipattanónál pedig a cseh csatár próbálkozott estében, ám Chadaille Bitshiabu a gólvobalról menteni tudott. Sokkal jobban futballozott az első félidőben a Leverkusen, és végül kétgólos előnnyel mehetett szünetre. Méghozzá teljesen megérdemelten. Aleix García remek beadása után Tella érkezett jó ütemben, és közelről a kapuba lőtt. A 26 éves nigériai szélső így egy-egy góllal és gólpasszal zárta az első játékrészt. 

Sejteni lehetett, hogy kétgólos hátrányból nehezen áll fel az RB Leipzig, de az első hatvan percet látva a pontszerzésre sem volt sok esélye. Sorban jöttek a hazai helyzetek, majd Maza passza után Schick lőtt a jobb alsó sarokba, megszerezve ezzel idénybeli tizenötödik bajnoki gólját. 

A lipcseiek ugyan szépíteni tudtak, Schick pedig triplázott. A Leverkusen teljesen megérdemelten nyert 4–1-re, így kedvező helyzetből várhatja a hátralévő két fordulót, és minden esélye megvan, hogy megszerezze a negyedik helyet. Egyelőre az RB Leipzignek sem kell aggódnia, legfeljebb azért, mert ezzel véget ért az öt mérkőzést számáló győzelmi sorozata, és matematikailag még nem biztos a BL-indulása. De ehhez az is elég, ha a következő játéknapon egy pontot szerez otthon a St. Pauli ellen. 

NÉMET BUNDESLIGA
32. FORDULÓ
Bayer Leverkusen–RB Leipzig 3–1 (Schick 25., 76., 89., Tella 45., ill. Baumgartner 80.)

KORÁBBAN
Bayern München–Heidenheim 3–3 (Goretzka 44., 57., Ramaj 90+10. – öngól, ill. Zivzivadze 22., 76., Dinkci 31.)
Eintracht Frankfurt–Hamburger SV 1–2 (Uzun 48., ill. Grönbaek 51., F. Vieira 59.)
Kiállítva: Kristensen (Frankfurt, 90+12.)
Hoffenheim–VfB Stuttgart 3–3 (Kramaric 8., 49., Touré 23., ill. Führich 20., Demirovic 64., T. Tomás 90+5.)
Kiállítva: Karazor (Stuttgart, 69.)
Union Berlin–1. FC Köln 2–2 (Rothe 73., Burcu 89., ill. Bülter 33., El-Mala 61.)
Werder Bremen–Augsburg 1–3 (Schmid 64., ill. Kade 24., 45+3., Jakic 69.)

VASÁRNAP
15.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)
17.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München322651116–35+81 83 
2. Borussia Dortmund31207465–31+34 67 
3. RB Leipzig32195863–42+21 62 
4. Bayer Leverkusen32177866–43+23 58 
5. Stuttgart32177866–46+20 58 
6. Hoffenheim32177864–48+16 58 
7. Eintracht Frankfurt3211101157–60–3 43 
8. Freiburg311271244–52–8 43 
9. Augsburg321171442–56–14 40 
10. Mainz319101242–49–7 37 
11. Hamburg328101436–51–15 34 
12. Union Berlin32891537–57–20 33 
13. Mönchengladbach317111336–50–14 32 
14. Werder Bremen32881637–57–20 32 
15. 1. FC Köln326111547–58–11 29 
16. St. Pauli31681726–53–27 26 
17. Wolfsburg31671841–66–25 25 
18. Heidenheim32581938–69–31 23 

 

RB Leipzig Bundesliga Bayer Leverkusen
Legfrissebb hírek

Zivzivadze és Goretzka is duplázott, őrült meccsen ikszelt a Bayern a Heidenheimmel

Német labdarúgás
3 órája

Egyre közelebb a La Liga ahhoz, hogy az ötödik hely is BL-indulást érjen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:18

Szigorúbb szankciókat és közös európai költségplafont szorgalmaznak a Bundesliga elöljárói

Német labdarúgás
2026.04.27. 19:03

Bundesliga: két vereség után újra nyert a Dortmund, elvitt egy pontot Stuttgartból a Werder

Német labdarúgás
2026.04.26. 19:26

Háromgólos hátrányból állt talpra, győzelemmel hangolt a PSG elleni BL-elődöntőre a Bayern München

Német labdarúgás
2026.04.25. 17:29

Dárdai Bence: Nagyon nehéz, de türelmesnek kell maradnom

Légiósok
2026.04.25. 09:30

A lipcseiek nyerték a magyaros rangadót

Német labdarúgás
2026.04.24. 22:28

A Liverpool és a PSG is vinné az RB Leipzig 19 éves szélsőjét – sajtóhír

Német labdarúgás
2026.04.24. 17:47
Ezek is érdekelhetik