Gazdagéknak a 2–0, Messiéknek a 3–0 is kevés volt a pontszerzéshez

Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew kétgólos vezetés után 3–2-re kikapott a vendég Minnesotától az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján (magyar idő szerint vasárnap hajnalban).
A magyar játékost a 63. percben, 2–1-es állásnál lecserélték. A Minnesota ezt követően fordította meg a meccset. A Columbus 11 bajnoki után a Keleti főcsoport 9. helyén áll.
Az Inter Miami Gazdagék teljesítményét is „felülmúlta”: Lionel Messi hiába szerzett gólt és adott gólpasszt az első félidőben, csapatának a 3–0-s előny sem bizonyult elégnek a pontszerzéshez. A hazaiaknál Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára.
MLS
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
Inter Miami–Orlando City 3–4 (Fray 4., Segovia 25., Messi 34., ill. Ojeda 39., 68., 78. – 11-esből, Spicer 90+3.)
Columbus Crew–Minnesota 2–3 (Habroune 31., Picard 56., ill. Yeboah 59., 66., Markanich 74.)
Legfrissebb hírek
Képek: Sallói Dániel torontói magyarokkal találkozott
Légiósok
2026.04.27. 21:14
MLS: távozott Lionel Messi és Pintér Dániel edzője
Minden más foci
2026.04.15. 07:55
Ezek is érdekelhetik