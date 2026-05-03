Gazdagéknak a 2–0, Messiéknek a 3–0 is kevés volt a pontszerzéshez

A magyar játékost a 63. percben, 2–1-es állásnál lecserélték. A Minnesota ezt követően fordította meg a meccset. A Columbus 11 bajnoki után a Keleti főcsoport 9. helyén áll.

Az Inter Miami Gazdagék teljesítményét is „felülmúlta”: Lionel Messi hiába szerzett gólt és adott gólpasszt az első félidőben, csapatának a 3–0-s előny sem bizonyult elégnek a pontszerzéshez. A hazaiaknál Pintér Dániel csere volt, nem lépett pályára.

MLS

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

Inter Miami–Orlando City 3–4 (Fray 4., Segovia 25., Messi 34., ill. Ojeda 39., 68., 78. – 11-esből, Spicer 90+3.)

Columbus Crew–Minnesota 2–3 (Habroune 31., Picard 56., ill. Yeboah 59., 66., Markanich 74.)