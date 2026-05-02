Liga 2: a Sepsi nyerte a feljutásra álló csapatok rangadóját

A Liga 2 csúcsrangadójára 3300 néző volt kíváncsi a szentgyörgyi Sepsi Duna Arénában, ahol mindkét csapat számára létkérdés volt a siker: a székelyföldiek múlt heti nagyváradi vereségük miatt csak így őrizhették meg második helyüket, a vajdahunyadi gárda pedig matematikailag is bebiztosíthatta feljutását. A kiegyensúlyozott, ideges hangulatú küzdelemben az első félidő hajráját uraló vendégeké volt az első nagy esély, amikor Alexandru Buziuc a felső lécre fejelt, a szünetben mégis a Sepsi vezetett: a ráadáspercekben Denis Harut lőtte be a Nicolae Paun feldöntéséért megítélt büntetőt.

A Corvinul ugyancsak tizenegyesből egyenlített, amikor az elfekve blokkoló Alin Dobrosavlevici kezét is eltalálta a labda, Bogdan Ungureanu pedig hiába ért bele Sergio Ribeiro lövésébe, a labda a bal kapufáról a hálóba pattant. A szentgyörgyiek győztes gólját végül a csereként beállt Borisz Cmiljanics szerezte meg, aki a 11-espont közeléből lőtt a jobb sarokba, így a Sepsi őrzi kétpontos előnyét Voluntari-ral szemben.

Liga 2, felsőház, 7. forduló:

Sepsi OSK–Corvinul Hunedoara 2–1 (Harut 45+3. – 11-esből, Cmiljanics 84., illetve Ribeiro 58. – 11-esből)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült

Az állás: 1. Corvinul 65, 2. Sepsi OSK 60, 3. Voluntari 58.