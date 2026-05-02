Zivzivadze és Goretzka is duplázott, őrült meccsen ikszelt a Bayern a Heidenheimmel

BAYERN MÜNCHEN–HEIDENHEIM

A bajorok már bajnokként vágtak neki a sereghajtó elleni meccsnek, de a hazai közönség által vált örömfoci elmaradt: a túlélésért küzdő Heidenheim egyenrangú ellenfele volt a pályán a Kompany-csapatnak. Az első percek puhatolózása után átvette az irányítást Frank Schmidt legénysége, majd a 22. percben a vezetést is megszerezte: egy szöglet után röviden szabadítottak fel a bajorok, Busch visszaívelte a labdát az ötösre, ahonnan Budu Zivzivadze pöckölt a kapuba. Kilenc perccel később megduplázta előnyét a vendég együttes, Busch remek indítását Tah nem fülelte le, Eren Dinkci pedig köszönte szépen, s gólra váltotta a ziccert. Az újdonsült bajnokcsapat a szünet előtt jött vissza a meccsbe, Leon Goretzka szabadrúgásból volt eredményes.

A rutinos középpályás a második félidőben egy szöglet után egalizálni tudott, s joggal hihette a hazai publikum, hogy a sokadik nagy fordítását mutatja be a BL elődöntőjében is érdekelt Bayern. Ehelyett a hajrában ismét a korábban három NB I-es csapatban is futballozó grúz center villant, s 14 méterről bődületes gólt ragasztott a bal felsőbe – ismét a Heidenheimnél volt az előny. Az ötperces ráadás egy sérülés miatt tízpercesre nyúlt (a betört orrú Föhrenbach vérezve is a pályán maradt), s ennek a legvégén Olise átlövése a kapufáról pattant Diant Ramaj kapusra, róla pedig a gólvonalon túlra – rendkívül peches góllal csúszott ki a siker a Heidenheim kezei körül, amelynek a Wolfsburg és a St. Pauli vasárnapi meccsein el is dőlhet a sorsa. 3–3

HOFFENHEIM–VFB STUTTGART

A BL-indulásért küzdő csapatok ütközetén korán előnybe került a Hoffenheim, Asllani eltört labdája Andrej Kramaric elé pattant, aki öt méterről a hálóba lőtt. A 20. percben Chris Führich éles szögből lőtt a rövid sarokba – a hazaiak kapusa, Oliver Baumann ebben a gólban alaposan benne volt. Nem sokáig tartott azonban a svábok öröme, három perccel később ugyanis jött Bazoumana Touré, s egy szöglet után ismét előnyhöz juttatta a Hoffenheimet. A szünet után kétgólosra nőtt a hazaiak előnye, egy kontra végén Kramaric szerezte meg saját maga második, csapata harmadik találatát. A játékrész derekán Ermedin Demirovic visszahozta a stuttgarti reményeket, majd Karazor kiállításával emberhátrányba került Sebastian Hoeness csapata. Már elkönyvelte a sikert a hazai publikum, amikor Stiller lövését Baumann pont Tiago Tomás elé ütötte, aki beverte a kipattanót, pontot mentve az övéinek. 3–3

EINTRACHT FRANKFURT–HAMBURGER SV

A gól nélküli első félidő után felpörögtek az események, Can Uzun góljával még a hazaiak vezettek, de a HSV Albert Grönbaek és Fábio Vieira góljaival nyolc perc alatt megfordította a mérkőzést. Az eredmény a folytatásban sem változott, így a hamburgiak nagy lépést tettek a bennmaradás felé. 1–2

UNION BERLIN–1. FC KÖLN

A Schäfer Andrással a kezdőcsapatban felálló fővárosiak kétgólos hátrányba kerültek a meccs első 61 percében, az első félidőben Marius Bülter, míg a fordulás után Szaid El-Mala volt eredményes. A berliniek reményeit Tom Rothe hozta vissza, majd a 89. percben jött Livan Burcu, s egy távoli bombával megmentett egy pontot az Unionnak, amely így fontos lépést tett a biztos bennmaradás felé. 2–2

WERDER BREMEN–AUGSBURG

Anton Kade duplájával kétgólos előnyben fordulhatott rá a második félidőre az Augsburg. A brémaiak a második játékrész derekán Romano Schmid révén ugyan szépítettek, de öt perccel később Kristijan Jakic közeli találatával visszaállt a vendégek előnye. A folytatásban az eredmény nem változott, így az Augsburg zsinórban ötödik veretlen meccsét könyvelhette el. 1–3

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

Bayern München–Heidenheim 3–3 (Goretzka 44., 57., Ramaj 90+10. – öngól, ill. Zivzivadze 22., 76., Dinkci 31.)

Eintracht Frankfurt–Hamburger SV 1–2 (Uzun 48., ill. Grönbaek 51., F. Vieira 59.)

Kiállítva: Kristensen (Frankfurt, 90+12.)

Hoffenheim–VfB Stuttgart 3–3 (Kramaric 8., 49., Touré 23., ill. Führich 20., Demirovic 64., T. Tomás 90+5.)

Kiállítva: Karazor (Stuttgart, 69.)

Union Berlin–1. FC Köln 2–2 (Rothe 73., Burcu 89., ill. Bülter 33., El-Mala 61.)

Werder Bremen–Augsburg 1–3 (Schmid 64., ill. Kade 24., 45+3., Jakic 69.)

Később

18.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)