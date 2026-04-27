Hiába vezetett és játszott fölényben, ezúttal kikapott a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ

Topolyai SC–Mladoszt Lucsani 1–2 (1–1)

Topolya, TSC Aréna, 1300 néző. Vezette: L. Lukics

TSC: Szimics – Szt. Jovanovics, Satara, Krsztics, Urosevics – Todoroszki, A. Petrovics (Mladenovics, 85.), Mezei (Sztancsics, 67.), Boszics – Szavics, B. Petrovics (Miloszavics, a szünetben). Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Mladoszt: Sztamenkovics – Boranijasevics, Andrics (Hadzsics, 45.), Csirkovics, Jokszimovics, Udovicsics – Djurkovics, Zunics, Kijevcsanin (Orescsanin, 85.), Csirics (Todoszijevics, 85.) – Bojics (Tumbaszevics, 77.). Vezetőedző: Nenad Mijailovics

Gólszerző: Boszics (21.), ill. Csirics (45+1.), Bojics (64.)

Kiállítva: Boszics (67.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A papírformának megfelelően, a házigazda Topolya kezdte jobban a találkozót, s a mezőnyfölénye a 21. percben érett góllá, amikor Radivoj Boszics egy előre ívelt labdát szépen vett le a tizenhatosban, majd egy csel után, a rövid sarokba lőtt. Semmi jel nem utalt arra, hogy a lucsáni Mladoszt játékosai képesek lennének gólt lőni, azonban a félidő bírói ráadásában Vukasin Krsztics hibáját Jovan Csirics használta ki, aki a forduló egyik legszebb góljával egyenlített.

A második félidő az elsőhöz hasonlóan kezdődött, azonban ezúttal egy ellentámadás során ismét a vendégek voltak eredményesek: Csirics remek beadását Petar Bojics lőtte közelről a kapuba. A kapott gól után a Topolyának ideje sem volt rendezni a sorait, Radivoj Boszics könyöklésért megkapta második sárga lapját, így a hazaiak tíz emberre fogyatkoztak. A vendégek igyekeztek ölni a játékot és húzni az időt, ami majdnem megbosszulta magát, de a hajrában Andrej Petrovics 19 méteres lövése után a labda a jobb kapufán csattant.

A vereség után a Topolyának továbbra is 40 pontja van, amivel az alsóházban a harmadik helyen áll, három ponttal megelőzve az ötödik, kieső helyezett nisi Radnicskit és a lucsáni Mladosztot. A TSC a következő fordulóban a 41 pontos, kragujevaci Radnicski 1923 vendége lesz: ezt a találkozót május 3-án rendezik meg 19.30-tól.

