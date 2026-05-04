Budapest Honvéd: Szijjártó Péter a teljesített ígéretekről posztolt a közösségi oldalán

2026.05.04. 12:08
Mint arról korábban már hírt adtunk, vasárnapi szegedi döntetlenjének köszönhetően visszajutott az NB I-be a Budapest Honvéd labdarúgócsapata. A siker után a klub elnöke, Szijjártó Péter a hivatalos közösségi felületén üzent a szurkolóknak.

Szijjártó Péter a teljesített ígéreteket foglalta össze Facebookon: mint bejegyzésében írta, az NB I-be való visszajutás mellett már teljesült, hogy a Bozsik Aréna és az akadémia a Honvéd tulajdonába került, saját beruházás keretében megkezdődött az akadémia fejlesztése, újra van mezszponzora a klubnak valamint nemzetközi és határon túli együttműködési programokat indítottak.

A Budapest Honvéd vasárnap gól nélküli döntetlent játszott a Szeged vendégeként, ezzel matematikailag is biztossá vált, hogy a nagy múltú együttes két fordulóval az NB II zárása előtt visszajut a legmagasabb osztályba.

