Per Johansson szerint mestermunkát tettek le az asztalra a Debrecen ellen – VIDEÓK

Az ETO 37–26-ra győzött a tatabányai döntőben a Debrecen ellen. A mérkőzés után a győriek csapatkapitánya, Anna Lagerquist az M4 Sport mikrofonja előtt érthetően boldogan elemezte az összecsapást: „Nagyon nehéz volt, de büszke vagyok a csapatomra. Ez csapatteljesítmény volt. Megtanultuk a tegnapi (szombati – a szerk.) meccsből, hogy ha kilövünk a második félidő elején, akkor hamar a magunk javára tudjuk fordítani a találkozót. Most is ezt akartuk bemutatni, maximálisan erre koncentráltunk és sikerült.”

Per Johansson vezetőedző szerint csapata ezúttal is igazi mestermunkát tett le az asztalra: „Nem voltam annyira elégedett az első félidővel, mint szombaton, mert nem voltunk annyira élesek. De ragaszkodtunk a rendszerünkhöz, a második félidőben szintet tudtunk lépni, és ugyanazt a mestermunkát letettük az asztalra, mint szombaton. A második félidőben minden a mi szájunk íze szerint alakult, a védekezésünk nagyon erős volt, könnyű gólokat szereztünk. Tökéletes volt.”

A debreceniek csapatkapitánya, Tóvizi Petra szerint eleve csoda lett volna, ha meglepetést tudnak okozna a világ legjobb együttese ellen: „Nyilván csalódottak vagyunk, hiszen nem minden nap adatik meg, hogy egy csapat a Magyar Kupa final fourjában döntőt játsszon. Szerintem nagyon elfogytunk a végére, belementünk a verekedős stílusba, ami nekünk nem volt jó. A kötelezőt hoztuk, a mai (az interjú vasárnap készült – a szerk.) csoda lett volna, a Győr megmutatta, hogy miért is a világ legjobb csapata.”

„Egyértelműen van bennem hiányérzet, mert jobb teljesítményt vártam magunktól – értékelt kissé csalódottan a DVSC vezetőedzője, Szilágyi Zoltán. – Voltak kifejezetten jó időszakaink, tudtuk tartani a lépést és ameddig bírtuk erővel, tapadtunk a Győrre. A hiányérzetem az, hogy arra számítottam, hogy felszabadultabb játékot tudunk produkálni. Ha mentálisan erősebbek vagyunk, és elhisszük, hogy meg tudjuk csinálni, akkor közelebb kerülhettünk volna, vagy talán meglepetést is okozhattunk volna. Ettől függetlenül a Győr megérdemelten lett kupagyőztes, nagyszerűen játszottak főleg a második félidőben, szinte hiba nélkül, nagyon koncentráltan és jól teljesítettek. A kishitűséget sajnálom a mi részünkről.”

A délutáni bronzmérkőzés a Ferencváros sikerével ért véget – a zöld-fehérek 34–30-ra győzték le a rokonszenvesen küzdő Mosonmagyaróvárt, amely részéről Strannig Ferenc vezetőedző és Strannig Zsófia állt az M4 Sport rendelkezésére.

„Egy kicsit úgy érzem, mintha ténylegesen bronzérem lógna a nyakunkban, mert olyan jó mérkőzést játszottunk. Szerintem nagyon megérdemeltük volna, úgy álltunk hozzá, hogy nekünk egyáltalán nincs veszítenivalónk. Sajnos ennyire volt elég, de így is nagyon boldog és elégedett vagyok a mai teljesítménnyel” – értékelt a mérkőzés után Strannig Zsófia.

Strannig Ferenc úgy érzi, csapata megmutatta, hogy mire képes: „Én is úgy gondolom, hogy egy bronzéremmel ér fel ez a mérkőzés, hiszen lehet, hogy az eredmény alapján nem mi nyertünk, de úgy érzem, ez mindenképpen a szív diadala volt, a kitartásé, a becsületességé, az akaraté, hogy fel tudunk állni mindenhonnan. Ezért is szép ez a sport szerintem, hogy ilyen sportemberek kimentek a pályára és megmutatták, mire képesek.”

A ferencvárosi Hársfalvi Júlia szerint a félidőben taktikát változtatott csapata, ennek is köszönhette a győzelmet: „Ilyenkor az egyetlen lehetőség, hogy becsülettel odaállunk, és megtesszük azt, ami elvárható. Nyilvánvaló, hogy nem a bronzéremért érkeztünk ide, szinte csak szomorú arc van a csapatban, de azt gondolom, hogy amit a mai napból ki tudtunk hozni, azt kihoztuk. A félidőben elsősorban a védekezést kellett átbeszélnünk, mert az első félidőben sok gólt kaptunk és nem voltunk elég élesek. Nem tudtuk úgy megoldani, ahogy elterveztük. Taktikát váltottunk, például a széleken is.”

Balázs Bítia úgy fogalmazott, hogy csapata megküzdött a bronzéremért: „Nem úgy sikerült a hétvége, ahogy terveztük, de szerintem így is örülhetünk neki, hiszen megküzdöttünk érte. Érződött, hogy fáradtak a lábak, de mentünk tovább, és a végén meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Az elején kicsit beleragadtunk a tegnapi vereségbe, de az időkérés után egy kicsit tisztábban láttuk át a dolgokat és nagyobb elánnal tudtunk belemenni a mérkőzésbe.”