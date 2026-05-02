Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–Kisvárda 2–1

Blackburn: a játékostársak Tóth Balázst választották az idény legjobbjának

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.02. 15:50
Tóth Balázs teljesítményét elismerték a játékostársak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Blackburn Tóth Balázs Championship
Az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Blackburn Rovers a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a játékostársak Tóth Balázst választották az idény legjobbjának.
Angol labdarúgás
2 órája

Az Ipswich Town követi a Coventryt a Premier League-be

A Milwall, a Southampton, a Middlesbrough és a Hull osztályozózhat.

Tóth Balázs az első 14 fordulóban védett a Blackburnben, ám a Bristol City ellen megsérült, és térdműtétje miatt több hetet kihagyott. December 29-én került be először ismét a keretbe, majd január 17-én az Ipswich ellen újra a kezdőben kapott helyet.

Bár a Blackburn csak a 20. helyen végzett a Championshipben, a játékostársak szerint Tóth volt a csapat legjobbja.

A szurkolóknál Morisita Rjoja lett a legjobb, az idény legszebb Rovers-találatának Adam Forshaw Stoke City elleni gólját választották, a legjobb fiatal játékos pedig Tom Atcheson lett.

 

