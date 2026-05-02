Blackburn: a játékostársak Tóth Balázst választották az idény legjobbjának
Az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Blackburn Rovers a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a játékostársak Tóth Balázst választották az idény legjobbjának.
Tóth Balázs az első 14 fordulóban védett a Blackburnben, ám a Bristol City ellen megsérült, és térdműtétje miatt több hetet kihagyott. December 29-én került be először ismét a keretbe, majd január 17-én az Ipswich ellen újra a kezdőben kapott helyet.
Bár a Blackburn csak a 20. helyen végzett a Championshipben, a játékostársak szerint Tóth volt a csapat legjobbja.
A szurkolóknál Morisita Rjoja lett a legjobb, az idény legszebb Rovers-találatának Adam Forshaw Stoke City elleni gólját választották, a legjobb fiatal játékos pedig Tom Atcheson lett.
