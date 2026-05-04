Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Horváth Lotti, Kovács Attila

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.05.04. 08:58
null
Címkék
vívás A jövő sztárjai Horváth Lotti utánpótlás podcast Kovács Attila utánpótlássport
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőröző, Horváth Lotti és edzője, Kovács Attila.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának mostani vendége az FTC 17 éves kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőrözője, Horváth Lotti és edzője, Kovács Attila.

A Budai Zoltán által készített beszélgetésből többek között kiderül, hogy

az ígéret miként szerezte meg második elsőségét a Rióban rendezett világbajnokságon, milyen mentális kihívásokkal jár az esélyesség terhe,

valamint mekkora feladatot jelent a több korosztályban való versenyzés. Továbbá felelevenítődik az utolsó pillanatban megfogyatkozott juniorcsapattal kiérdemelt vb-ezüstérem története és szó esik arról is, hogy a reménység egyre kiválóbb eredményeket ér el a felnőttmezőnyben.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti és Kovács Attila Fotó: Máj Tamás)

 

vívás A jövő sztárjai Horváth Lotti utánpótlás podcast Kovács Attila utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: mindkét tőrcsapatunk ötödik az isztambuli világkupaversenyen

Egyéb egyéni
17 órája

Kézilabda: két hely még kiadó a fiúbajnokságok négyes döntőiben

Utánpótlássport
21 órája

Vízilabda: az Eger, a Szeged és a BVSC is rendez döntőt a fiúknak

Utánpótlássport
22 órája

Vívás: Spiesz Anna a nyolcaddöntőig jutott a kardozók incshoni GP-viadalán

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:54

Vívás: nyolcadik lett a törőző Kondricz Kata az isztambuli világkupaversenyen

Egyéb egyéni
2026.05.02. 18:17

Jégkorong: eredményes szezonon van túl a hazai utánpótlás

Utánpótlássport
2026.05.02. 17:14

Kézilabda: Juhász-Tóth Zalán álma a veszprémi első csapat

Utánpótlássport
2026.05.02. 09:01

Vívás: mind a négy magyar főtáblás a női kardozók incshoni Grand Prix-viadalán

Egyéb egyéni
2026.05.02. 07:58
Ezek is érdekelhetik