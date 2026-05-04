A jövő sztárjai: Horváth Lotti, Kovács Attila

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának mostani vendége az FTC 17 éves kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőrözője, Horváth Lotti és edzője, Kovács Attila.

A Budai Zoltán által készített beszélgetésből többek között kiderül, hogy

az ígéret miként szerezte meg második elsőségét a Rióban rendezett világbajnokságon, milyen mentális kihívásokkal jár az esélyesség terhe,

valamint mekkora feladatot jelent a több korosztályban való versenyzés. Továbbá felelevenítődik az utolsó pillanatban megfogyatkozott juniorcsapattal kiérdemelt vb-ezüstérem története és szó esik arról is, hogy a reménység egyre kiválóbb eredményeket ér el a felnőttmezőnyben.

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti és Kovács Attila Fotó: Máj Tamás)