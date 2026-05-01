Legyőzte a címvédő FCSB-t, hatalmas lépést tett a biztos bennmaradás felé a Csíkszereda

SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ

Csíkszereda–FCSB 1–0 (0–0)

Csíkszereda, Városi-stadion. 2500 néző. Vezeti: Rares George Vidican

Csíkszereda: Pap – Pászka (Bloj, 90.), Palmes, Csürös, Trif – Veres, Végh (Dusinszki, 80-) – Anderson Ceará, Bödő (Bota, 90.), Loeper (Szalay, 65.) – Eppel (Dolny, 80.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Nagy Z., Dolny, Bota, Gustavo Cabral, Dusinszki, Hegedűs, Brügger, Tajti, Szalay.

FCSB: M. Popa – Cretu, Dawa, M. Popescu, Radunovics - Tanase, Joao Paulo (Lixandru, 71.) – Cisotti (Thiam, 71.), Olaru, O. Popescu – Miculescu (Stoian, 86.). Megbízott edző: Lucian Filip

Kispadon: Tarnovanu, Zima, Andre Duarte, Graovac, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

Gólszerző: Csürös (87.)

Az alsóház két legtöbb pontot gyűjtő csapata (a FCSB tizenhármat, az FK tizenegyet szerzett a rájátszás első hat fordulójában) meglepően békés küzdelmet vívott az első félidőben. A bukarestiek ugyanis nyomasztónak tűnő, 72 százalékos labdabirtoklásuk ellenére csak szögleteket és David Miculescu kevéssel cél tévesztő szabadrúgását tudták felmutatni a találkozó elején, a kontrákra spekuláló csíkiak pedig csupán blokkolt lövésekig jutottak. A kapusoknak csak 25 perc elteltével akadt dolga, előbb Darius Olaru középre tartó átlövését fogta meg Pap Eduard, majd két perccel később Eppel Márton lefordulás utáni lövése sem okozott gondot Matei Popának. Némi feszültség csupán Anderson Ceará és Riszto Radunovics kakaskodása során alakult ki a csendesen csordogáló mérkőzésen, amit kettős sárga lappal csitított el Rares Vidican játékvezető, a félidő legvégén pedig Joao Paulo életerős lövése suhant el a csíki kapu bal sarka mellett.

A játék képe a szünet után sem változott, a zártan védekező Csíkszereda elfogadta a FCSB mezőnyfölényét, és várta a kontralehetőségeket. A legnagyobb ilyen a 63. percben jött el, amikor Eppel már csak a kapussal állt szemben, de lövése elakadt az időben kifutó Matei Popában. A vendégek meccslabdáját Octavian Popescu puskázta el, akinek 20 méteres lövését bravúrral védte Pap, ám a csattanó még hátravolt: a 87. percben, Szalay Szabolcs balról beadott szögletét a rövid oldalon érkező Csürös Attila 4 méterről, előredőlve a hálóba fejelte, így a bajnokcsapat 73 százalékos labdabirtoklás és 21 lövése ellenére pont nélkül távozott Csíkszeredából.

A székelyföldi csapat bennmaradása már a hétvégén biztossá válik, ha az Arad idegenben legyőzi a Petrolult.