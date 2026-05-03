Szoboszlai gólja és gólpassza ellenére a Liverpool kikapott Manchesterben

2026.05.03. 18:27
Szoboszlai (a labdával) gólt szerzett és gólpasszt adott (Fotó: Getty Images)
A Manchester United ugyan leadta kétgólos előnyét a Liverpool ellen, de Kobe Mainoo góljával 3–2-re legyőzte riválisát a Premier League 35. fordulójának rangadóján, így már biztosan Bajnokok Ligája-szereplő. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott.

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: England
MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)

SZÓ, MI SZÓ, kisimultabbak lettek a ráncok a Liverpoolt gardírozó Arne Slo arcán az elmúlt napokban, a csapat ugyanis zsinórban három bajnoki győzelemmel karnyújtásnyira került az áhított – valójában a minimális elvárásnak számító – Bajnokok Ligája-indulás kivívásához, miközben egyre több irányból azt lehetett hallani, hogy a klub vezetése hajlik arra, hogy bizalmat szavazzon neki a következő idényre is. Ezzel együtt vasárnap vízválasztó mérkőzés várt az egyelőre még címvédőnek számító csapatra, ráadásul az ősi rivális, Manchester United otthonában, merthogy az Álmok Színháza könnyen a Rémálmok Színházává válhat bármely ellenfél számára.

A holland szakember ezúttal is három magyar játékost nevezett a keretbe, de csak Szoboszlai Dominik került be a kezdőbe – ezúttal a kedvenc posztján, a támadó középpálya tengelyében kapott helyet a 4–2–3–1-es felállásban –, a hét közben kisebb húzódással bajlódó Kerkez Milos, valamint a sérült Alisson hiányában ismét mozgósított Pécsi Ármin a kispadra ült le.

Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor a Liverpool máris hátrányba került: a hétfői, Brentford elleni meccset csípőfájdalmak miatt kihagyó Matheus Cunha kapásból lőtte ki a bal sarkot, azt követően, hogy az első próbálkozása után a labda még kipattant a védőkről. Negyedóra sem telt el, amikor Benjamin Sesko növelte kettőre az előnyt Bruno Fernandes passzát követően – kellett egy kis VAR-ozás, hogy megadják a gólt, viszont így sem lett meg a portugál huszadik asszisztja az idényben, amivel beállította volna Thierry Henry (2002–03) és Kevin de Bruyne (2019–20) PL-rekordját, mivel Freddie Woodman még hozzáért a labdához, Sesko találata előtt.

A vendégek csak a félidő derekán jutottak el először veszélyes helyzetig a hazai kapu előtt (Cody Gakpo tekert kevéssel a bal kapufa mellé), ám nem sokkal később örülhettek, hogy Bruno Fernandes nem növelte háromra a fórt egy kapáslövéssel. Kevéssel a szünet előtt egy kapu előtti kavarodás hozta a frászt a liverpooli védelemre, viszont ezt is „túlélte” a csapat, így nem úszott el végleg a meccs már az első játékrészben.

A reményt Szoboszlai Dominik hozta vissza, mégpedig elég gyorsan, a második félidő elején, ugyanis miután a félpályán elcsípett egy rossz passzt, meg sem állt a manchesteri kapuig – a védők csupán díszkíséretet adtak neki –, és higgadtan kilőtte a bal alsó sarkot. Válaszként Bryan Mbuemo sarkazta a labdát a jobb kapufára, viszont pár perccel később Senne Lammens rossz kirúgása a letámadó Alexis Mac Allistert találta meg, aki Szoboszlaihoz passzolt, a magyar középpályás pedig önzetlenül hozta kihagyhatatlan ziccerbe Cody Gakpót – egyenlített a Liverpool.

Nem sokkal az óriási fordulatot követően Kerkez Milos is beállt, és bár a frontvonalak valamelyest megmerevedtek, a 68. percben a vendégek közel kerültek a fordításhoz – Lammensnek a gólvonalról kellett tisztáznia egy lecsorgó labdát –, majd Casemiro fejelhetett tisztán kapura, Woodman kezébe. Az újabb gól mindkét csapat játékában benne volt, és végül a Unitednek sikerült feltörnie az ellenfél védelmét Kobbie Mainoo átlövésével.

A Liverpool hiába próbált újra egyenlíteni, a három pont a Manchester Unitedé lett, amely így már biztosan BL-indulást érő helyen végez az idény végén – a Liverpoolnak még küzdenie kell ehhez. 3–2

  1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United

35

18

10

7

63–48

+15 

64 

  4. Liverpool

35

17

7

11

59–47

+12 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Bournemouth

35

12

16

7

55–52

+3 

52 

  7. Brentford

35

14

9

12

52–46

+6 

51 

  8. Brighton & Hove Albion

35

13

11

11

49–42

+7 

50 

  9. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

10. Fulham

35

14

6

15

44–49

–5 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

35

12

11

12

37–46

–9 

47 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

15. Crystal Palace

34

11

10

13

36–42

–6 

43 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

35

3

9

23

25–63

–38 

18 

 

 

