Szoboszlai gólja és gólpassza ellenére a Liverpool kikapott Manchesterben

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)

Manchester, Old Trafford. Vezette: England

MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick

LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)

SZÓ, MI SZÓ, kisimultabbak lettek a ráncok a Liverpoolt gardírozó Arne Slo arcán az elmúlt napokban, a csapat ugyanis zsinórban három bajnoki győzelemmel karnyújtásnyira került az áhított – valójában a minimális elvárásnak számító – Bajnokok Ligája-indulás kivívásához, miközben egyre több irányból azt lehetett hallani, hogy a klub vezetése hajlik arra, hogy bizalmat szavazzon neki a következő idényre is. Ezzel együtt vasárnap vízválasztó mérkőzés várt az egyelőre még címvédőnek számító csapatra, ráadásul az ősi rivális, Manchester United otthonában, merthogy az Álmok Színháza könnyen a Rémálmok Színházává válhat bármely ellenfél számára.

A holland szakember ezúttal is három magyar játékost nevezett a keretbe, de csak Szoboszlai Dominik került be a kezdőbe – ezúttal a kedvenc posztján, a támadó középpálya tengelyében kapott helyet a 4–2–3–1-es felállásban –, a hét közben kisebb húzódással bajlódó Kerkez Milos, valamint a sérült Alisson hiányában ismét mozgósított Pécsi Ármin a kispadra ült le.

Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor a Liverpool máris hátrányba került: a hétfői, Brentford elleni meccset csípőfájdalmak miatt kihagyó Matheus Cunha kapásból lőtte ki a bal sarkot, azt követően, hogy az első próbálkozása után a labda még kipattant a védőkről. Negyedóra sem telt el, amikor Benjamin Sesko növelte kettőre az előnyt Bruno Fernandes passzát követően – kellett egy kis VAR-ozás, hogy megadják a gólt, viszont így sem lett meg a portugál huszadik asszisztja az idényben, amivel beállította volna Thierry Henry (2002–03) és Kevin de Bruyne (2019–20) PL-rekordját, mivel Freddie Woodman még hozzáért a labdához, Sesko találata előtt.

A vendégek csak a félidő derekán jutottak el először veszélyes helyzetig a hazai kapu előtt (Cody Gakpo tekert kevéssel a bal kapufa mellé), ám nem sokkal később örülhettek, hogy Bruno Fernandes nem növelte háromra a fórt egy kapáslövéssel. Kevéssel a szünet előtt egy kapu előtti kavarodás hozta a frászt a liverpooli védelemre, viszont ezt is „túlélte” a csapat, így nem úszott el végleg a meccs már az első játékrészben.

A reményt Szoboszlai Dominik hozta vissza, mégpedig elég gyorsan, a második félidő elején, ugyanis miután a félpályán elcsípett egy rossz passzt, meg sem állt a manchesteri kapuig – a védők csupán díszkíséretet adtak neki –, és higgadtan kilőtte a bal alsó sarkot. Válaszként Bryan Mbuemo sarkazta a labdát a jobb kapufára, viszont pár perccel később Senne Lammens rossz kirúgása a letámadó Alexis Mac Allistert találta meg, aki Szoboszlaihoz passzolt, a magyar középpályás pedig önzetlenül hozta kihagyhatatlan ziccerbe Cody Gakpót – egyenlített a Liverpool.

Nem sokkal az óriási fordulatot követően Kerkez Milos is beállt, és bár a frontvonalak valamelyest megmerevedtek, a 68. percben a vendégek közel kerültek a fordításhoz – Lammensnek a gólvonalról kellett tisztáznia egy lecsorgó labdát –, majd Casemiro fejelhetett tisztán kapura, Woodman kezébe. Az újabb gól mindkét csapat játékában benne volt, és végül a Unitednek sikerült feltörnie az ellenfél védelmét Kobbie Mainoo átlövésével.

A Liverpool hiába próbált újra egyenlíteni, a három pont a Manchester Unitedé lett, amely így már biztosan BL-indulást érő helyen végez az idény végén – a Liverpoolnak még küzdenie kell ehhez. 3–2