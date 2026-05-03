Szoboszlai gólja és gólpassza ellenére a Liverpool kikapott Manchesterben

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: England
MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)
SZÓ, MI SZÓ, kisimultabbak lettek a ráncok a Liverpoolt gardírozó Arne Slo arcán az elmúlt napokban, a csapat ugyanis zsinórban három bajnoki győzelemmel karnyújtásnyira került az áhított – valójában a minimális elvárásnak számító – Bajnokok Ligája-indulás kivívásához, miközben egyre több irányból azt lehetett hallani, hogy a klub vezetése hajlik arra, hogy bizalmat szavazzon neki a következő idényre is. Ezzel együtt vasárnap vízválasztó mérkőzés várt az egyelőre még címvédőnek számító csapatra, ráadásul az ősi rivális, Manchester United otthonában, merthogy az Álmok Színháza könnyen a Rémálmok Színházává válhat bármely ellenfél számára.
A holland szakember ezúttal is három magyar játékost nevezett a keretbe, de csak Szoboszlai Dominik került be a kezdőbe – ezúttal a kedvenc posztján, a támadó középpálya tengelyében kapott helyet a 4–2–3–1-es felállásban –, a hét közben kisebb húzódással bajlódó Kerkez Milos, valamint a sérült Alisson hiányában ismét mozgósított Pécsi Ármin a kispadra ült le.
Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor a Liverpool máris hátrányba került: a hétfői, Brentford elleni meccset csípőfájdalmak miatt kihagyó Matheus Cunha kapásból lőtte ki a bal sarkot, azt követően, hogy az első próbálkozása után a labda még kipattant a védőkről. Negyedóra sem telt el, amikor Benjamin Sesko növelte kettőre az előnyt Bruno Fernandes passzát követően – kellett egy kis VAR-ozás, hogy megadják a gólt, viszont így sem lett meg a portugál huszadik asszisztja az idényben, amivel beállította volna Thierry Henry (2002–03) és Kevin de Bruyne (2019–20) PL-rekordját, mivel Freddie Woodman még hozzáért a labdához, Sesko találata előtt.
A vendégek csak a félidő derekán jutottak el először veszélyes helyzetig a hazai kapu előtt (Cody Gakpo tekert kevéssel a bal kapufa mellé), ám nem sokkal később örülhettek, hogy Bruno Fernandes nem növelte háromra a fórt egy kapáslövéssel. Kevéssel a szünet előtt egy kapu előtti kavarodás hozta a frászt a liverpooli védelemre, viszont ezt is „túlélte” a csapat, így nem úszott el végleg a meccs már az első játékrészben.
A reményt Szoboszlai Dominik hozta vissza, mégpedig elég gyorsan, a második félidő elején, ugyanis miután a félpályán elcsípett egy rossz passzt, meg sem állt a manchesteri kapuig – a védők csupán díszkíséretet adtak neki –, és higgadtan kilőtte a bal alsó sarkot. Válaszként Bryan Mbuemo sarkazta a labdát a jobb kapufára, viszont pár perccel később Senne Lammens rossz kirúgása a letámadó Alexis Mac Allistert találta meg, aki Szoboszlaihoz passzolt, a magyar középpályás pedig önzetlenül hozta kihagyhatatlan ziccerbe Cody Gakpót – egyenlített a Liverpool.
Nem sokkal az óriási fordulatot követően Kerkez Milos is beállt, és bár a frontvonalak valamelyest megmerevedtek, a 68. percben a vendégek közel kerültek a fordításhoz – Lammensnek a gólvonalról kellett tisztáznia egy lecsorgó labdát –, majd Casemiro fejelhetett tisztán kapura, Woodman kezébe. Az újabb gól mindkét csapat játékában benne volt, és végül a Unitednek sikerült feltörnie az ellenfél védelmét Kobbie Mainoo átlövésével.
A Liverpool hiába próbált újra egyenlíteni, a három pont a Manchester Unitedé lett, amely így már biztosan BL-indulást érő helyen végez az idény végén – a Liverpoolnak még küzdenie kell ehhez. 3–2
|1. Arsenal
35
23
7
5
67–26
+41
76
|2. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Manchester United
35
18
10
7
63–48
+15
64
|4. Liverpool
35
17
7
11
59–47
+12
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Bournemouth
35
12
16
7
55–52
+3
52
|7. Brentford
35
14
9
12
52–46
+6
51
|8. Brighton & Hove Albion
35
13
11
11
49–42
+7
50
|9. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|10. Fulham
35
14
6
15
44–49
–5
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
35
12
11
12
37–46
–9
47
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|15. Crystal Palace
34
11
10
13
36–42
–6
43
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
35
3
9
23
25–63
–38
18