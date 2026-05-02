Kiütötték Sallaiékat, még nem bajnok a Galatasaray

Egyszerű volt a képlet: ha a Galatasaray legyőzi a Samsunsport, megvédi bajnoki címét. Szombaton a listavezető és a Fenerbahce egy időben lépett pályára, s utóbbi a Basaksehir ellen 3–1-es sikert aratott. A Sallai Rolandot a kezdőcsapatban bevető Galata is jól kezdett, Yunus Akgün góljával már a hatodik percben megszerezte a vezetést, amivel karnyújtásnyira került az arany­éremtől. A hazaiak becsületére váljék, hogy nem adták fel, s a csádi Marius révén kiegyenlítettek. Sőt, mentek tovább, Sallai Roland egyértelműen szabálytalankodott a helyzetben lévő Mariusszal szemben a tizenhatos vonala környékén, de a játékvezető nem fújt a sípjába. Megúszta a Galata és a magyar válogatott játékos… A Samsunspor az első félidőben teljesen egyenrangú ellenfél volt, s ez nem változott a fordulást követően sem, sőt!

Cherif Ndiaye pontosan célzott, és remek támadás végén szépen lőtt a léc alá. Nem érdemtelenül fordított a házigazda, ám gyorsan egyenlíthetett volna a címvédő: Leroy Sané kapufája után Sallai nem tudott időben reagálni a kipattanóra. Victor Osimhen rossz passza után a kapus Günay Güvenc piros lapot kapott a vendégeknél, mert a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdába. Gyorsan kihasználta emberelőnyét a Samsunspor, Marius újabb gólt szerzett, sőt Ndiaye is betalált a hajrában, 4–1! A Galatasaray egyelőre nem tudta megszerezni a bajnoki címet, de jövő hét szombaton hazai pályán az Antalyaspor ellen ismét lesz lehetősége elvarrni a szálakat. A hajrában Sallai Rolandot lecserélték, a kispadon ülve a combját fájlalta.

TÖRÖK SÜPER LIG

32. FORDULÓ

Samsunspor–Galatasaray 4–1

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 84. percben lecserélték.

Az élcsoport állása: 1. Galatasaray 74 pont, 2. Fenerbahce 70, 3. Trabzonspor 66