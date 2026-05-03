Szoboszlai Dominik: Be kell biztosítanunk a Bajnokok Ligája-indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye

Szoboszlai Dominik a harmadik Premier League-játékos az idényben, akinek már 10+ gólja és 10+ gólpassza van.

A magyar válogatott csapatkapitánya 13 gólnál és 10 gólpassznál jár Liverpoolban a most zajló évadban minden sorozatot figyelembe véve. A tízes álomhatárt mindkét kategóriában eddig csak két Premier League-játékos, Jarrod Bowen (West Ham United) és Rayan Cherki (Manchester City) érte el előtte – szúrta ki a BBC, míg a Sky Sports interjút közölt a magyar válogatott csapatkapitányával.

Szoboszlai Dominik: Sokkal jobban kell koncentrálnunk

– Remek meccset játszott: gólt szerzett és gólpasszt adott.

– Egyáltalán nincsenek bennem jó érzések, mivel nulla ponttal megyünk haza. Az első félidőben mutatott játékunk miatt nem lehetünk boldogok, de a fordulást követően akadtak jó dolgaink – ott mutattuk meg, hogy kik is vagyunk. Olyan játékszituációkból kaptunk gólokat, amelyekről előzetesen beszéltünk, sokkal jobban kell koncentrálnunk.

– Igazi vezér volt ezúttal is, egyetért?

– Erről a csapattársaimat kell megkérdezni, én csak próbálom a legjobbamat nyújtani és magammal húzni őket előre. Bízom benne, hogy példát tudok mutatni, ebben a szellemben készülök a hátralévő három mérkőzésre is. Sok a minőségi játékosunk, igyekszem én is közéjük tartozni.

– Mit gondol a következő idényről?

– Nem a következő idényre koncentrálok, hanem a hátralévő három bajnokira. Sok mindent kell még elérnünk, be kell biztosítanunk a Bajnokok Ligája-indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye. Remélhetőleg a csapat a lehető legjobban egyben marad, a többit meglátjuk…