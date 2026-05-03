Szoboszlai Dominik: Be kell biztosítanunk a Bajnokok Ligája-indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye

2026.05.03. 20:26
Szoboszlai Dominik nem elégedett, hiába egyéni teljesítménye (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Manchester United ugyan leadta kétgólos előnyét a Liverpool ellen, de Kobe Mainoo góljával 3–2-re legyőzte riválisát a Premier League 35. fordulójának rangadóján, így már biztosan Bajnokok Ligája-szereplő. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott, majd a Sky Sportsnak nyilatkozott, míg a BBC egy hízelgő statisztikát is észrevett vele kapcsolatban.

 

Szoboszlai Dominik a harmadik Premier League-játékos az idényben, akinek már 10+ gólja és 10+ gólpassza van. 

A magyar válogatott csapatkapitánya 13 gólnál és 10 gólpassznál jár Liverpoolban a most zajló évadban minden sorozatot figyelembe véve. A tízes álomhatárt mindkét kategóriában eddig csak két Premier League-játékos, Jarrod Bowen (West Ham United) és Rayan Cherki (Manchester City) érte el előtte – szúrta ki a BBC, míg a Sky Sports interjút közölt a magyar válogatott csapatkapitányával.

Szoboszlai Dominik: Sokkal jobban kell koncentrálnunk

– Remek meccset játszott: gólt szerzett és gólpasszt adott. 
Egyáltalán nincsenek bennem jó érzések, mivel nulla ponttal megyünk haza. Az első félidőben mutatott játékunk miatt nem lehetünk boldogok, de a fordulást követően akadtak jó dolgaink – ott mutattuk meg, hogy kik is vagyunk. Olyan játékszituációkból kaptunk gólokat, amelyekről előzetesen beszéltünk, sokkal jobban kell koncentrálnunk.

– Igazi vezér volt ezúttal is, egyetért? 
Erről a csapattársaimat kell megkérdezni, én csak próbálom a legjobbamat nyújtani és magammal húzni őket előre. Bízom benne, hogy példát tudok mutatni, ebben a szellemben készülök a hátralévő három mérkőzésre is. Sok a minőségi játékosunk, igyekszem én is közéjük tartozni.

– Mit gondol a következő idényről? 
Nem a következő idényre koncentrálok, hanem a hátralévő három bajnokira. Sok mindent kell még elérnünk, be kell biztosítanunk a Bajnokok Ligája-indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye. Remélhetőleg a csapat a lehető legjobban egyben marad, a többit meglátjuk… 

Angol labdarúgás
3 órája

Szoboszlai gólja és gólpassza ellenére a Liverpool kikapott Manchesterben

A United győzelmével bebiztosította Bajnokok Ligája-szereplését. Szoboszlai végigjátszotta a meccset, Kerkez csereként állt be, Pécsi a kispadon ült.

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: England
MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)

