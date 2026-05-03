Egy pont is elég volt a Honvéd feljutásához; fontos szentlőrinci és soroksári siker – ez történt az NB II-ben
LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
19 órától játsszák:
Soroksár SC–FC Ajka 3–1 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 17.00-kor kezdődött mérkőzések végeredményei:
BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár 1–0 (Dénes A. 37.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 2–0 (Ramos 27., Kócs-Washburn 75.) – Kiállítva: Nagy R. (81., Békéscsaba) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE 2–1 (Zamostny 15., László K. 53., ill. Bolyki 71.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Helembai 34. – öngól) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0 – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcagi SC–Szentlőrinc 0–1 (Samson 51.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Április 27., hétfő
20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|27
|18
|4
|5
|53–20
|+33
|58
|2. Budapest Honvéd
|28
|17
|5
|6
|45–21
|+24
|56
|3. Kecskeméti TE
|28
|15
|3
|10
|47–35
|+12
|48
|4. Mezőkövesd
|28
|13
|7
|8
|36–31
|+5
|46
|5. Kozármisleny
|28
|11
|9
|8
|34–38
|–4
|42
|6. Csákvár
|28
|10
|10
|8
|41–37
|+4
|40
|7. Videoton FC Fehérvár
|28
|10
|9
|9
|35–28
|+7
|39
|8. BVSC-Zugló
|28
|11
|4
|13
|31–28
|+3
|37
|9. Karcagi SC
|28
|9
|8
|11
|28–38
|–10
|35
|10. FC Ajka
|28
|10
|3
|15
|22–35
|–13
|33
|11. Szeged-Csanád GA
|28
|8
|9
|11
|26–33
|–7
|33
|12. Tiszakécske
|28
|9
|9
|10
|35–42
|–7
|32
|13. Soroksár SC
|28
|7
|9
|12
|38–44
|–6
|30
|14. Szentlőrinc
|28
|5
|12
|11
|31–40
|–9
|27
|15. Budafoki MTE
|27
|6
|7
|14
|27–44
|–17
|25
|16. Békéscsaba
|28
|5
|10
|13
|25–40
|–15
|25
