Egy pont is elég volt a Honvéd feljutásához; fontos szentlőrinci és soroksári siker – ez történt az NB II-ben

F. B., P. Gy.
2026.05.03. 20:55
A következő idényt az NB I-ben kezdi meg a Honvéd (Fotó: Budapest Honvéd)
Hét mérkőzést játszottak vasárnap a labdarúgó NB II 28. fordulójában. A második helyen álló Honvéd gól nélkül zárt Szegeden, és mivel a harmadik Kecskemét 2–1-re alulmaradt a Kozármislenyben otthonában, a kispestiek már a feljutást ünnepelhetik. Az alsóházban a négy pont levonással sújtott Tiszakécske 2–0-ra verte a kiesésre álló Békéscsabát, míg a fordulót az utolsó pozícióból kezdő Szentlőrinc nyerni tudott Karcagon. A Mezőkövesd–Csákvár és a BVSC–Videoton találkozók egyaránt a hazai csapatok 1–0-s sikerével értek véget. Az egyetlen esti mérkőzésen a Soroksár 3–1-re felülmúlta az Ajkát, és nagy lépést tett a bennmaradás felé. Hétfőn a Vasas–Budafok meccsel zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ

19 órától játsszák:

Soroksár SC–FC Ajka 3–1 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 17.00-kor kezdődött mérkőzések végeredményei: 
BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár 1–0 (Dénes A. 37.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 2–0 (Ramos 27., Kócs-Washburn 75.) – Kiállítva: Nagy R. (81., Békéscsaba) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE 2–1 (Zamostny 15., László K. 53., ill. Bolyki 71.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Helembai 34. – öngól) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0 – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcagi SC–Szentlőrinc 0–1 (Samson 51.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Április 27., hétfő
20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC27184553–20+3358
  2. Budapest Honvéd28175645–21+2456
  3. Kecskeméti TE281531047–35+1248
  4. Mezőkövesd28137836–31+546
  5. Kozármisleny28119834–38–442
  6. Csákvár281010841–37+440
  7. Videoton FC Fehérvár28109935–28+739
  8. BVSC-Zugló281141331–28+337
  9. Karcagi SC28981128–38–1035
10. FC Ajka281031522–35–1333
11. Szeged-Csanád GA28891126–33–733
12. Tiszakécske28991035–42–732
13. Soroksár SC28791238–44–630
14. Szentlőrinc285121131–40–927
15. Budafoki MTE27671427–44–1725
16. Békéscsaba285101325–40–1525


 

 

 



 

 


 

 

 

