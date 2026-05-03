Egy pont is elég volt a Honvéd feljutásához; fontos szentlőrinci és soroksári siker – ez történt az NB II-ben

Hét mérkőzést játszottak vasárnap a labdarúgó NB II 28. fordulójában. A második helyen álló Honvéd gól nélkül zárt Szegeden, és mivel a harmadik Kecskemét 2–1-re alulmaradt a Kozármislenyben otthonában, a kispestiek már a feljutást ünnepelhetik. Az alsóházban a négy pont levonással sújtott Tiszakécske 2–0-ra verte a kiesésre álló Békéscsabát, míg a fordulót az utolsó pozícióból kezdő Szentlőrinc nyerni tudott Karcagon. A Mezőkövesd–Csákvár és a BVSC–Videoton találkozók egyaránt a hazai csapatok 1–0-s sikerével értek véget. Az egyetlen esti mérkőzésen a Soroksár 3–1-re felülmúlta az Ajkát, és nagy lépést tett a bennmaradás felé. Hétfőn a Vasas–Budafok meccsel zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ 19 órától játsszák: Soroksár SC–FC Ajka 3–1 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! A 17.00-kor kezdődött mérkőzések végeredményei:

BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár 1–0 (Dénes A. 37.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 2–0 (Ramos 27., Kócs-Washburn 75.) – Kiállítva: Nagy R. (81., Békéscsaba) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE 2–1 (Zamostny 15., László K. 53., ill. Bolyki 71.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Helembai 34. – öngól) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0 – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcagi SC–Szentlőrinc 0–1 (Samson 51.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! Április 27., hétfő

20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport) A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 27 18 4 5 53–20 +33 58 2. Budapest Honvéd 28 17 5 6 45–21 +24 56 3. Kecskeméti TE 28 15 3 10 47–35 +12 48 4. Mezőkövesd 28 13 7 8 36–31 +5 46 5. Kozármisleny 28 11 9 8 34–38 –4 42 6. Csákvár 28 10 10 8 41–37 +4 40 7. Videoton FC Fehérvár 28 10 9 9 35–28 +7 39 8. BVSC-Zugló 28 11 4 13 31–28 +3 37 9. Karcagi SC 28 9 8 11 28–38 –10 35 10. FC Ajka 28 10 3 15 22–35 –13 33 11. Szeged-Csanád GA 28 8 9 11 26–33 –7 33 12. Tiszakécske 28 9 9 10 35–42 –7 32 13. Soroksár SC 28 7 9 12 38–44 –6 30 14. Szentlőrinc 28 5 12 11 31–40 –9 27 15. Budafoki MTE 27 6 7 14 27–44 –17 25 16. Békéscsaba 28 5 10 13 25–40 –15 25







–––