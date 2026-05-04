Nemzetközi sajtóvisszhang: Antonelli csúcsformában, Olaszország extázisban!

Egyesült Államok

Miami Herald: „Újabb mérföldkő a 19 éves Kimi Antonelli pályafutásában: a Mercedes pilótája az első a Forma-1 történetében, aki első három pole pozícióját győzelemre váltotta.”

USA Today: „Kimi Antonelli sorozatban a harmadik sikerét aratta és a South Beachen is a dobogó legmagasabb fokára állhatott.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport: „Kimi Antonelli legyőzte Norrist és Piastrit is Miamiban! A bolognai srác immár nem hagy kétséget afelől, hogy a 2026-os világbajnoki cím egyik esélyese.”

Tuttosport: „Antonelli sorozatban a harmadik győzelmét aratta és ismét bebizonyította, hogy az idegei rendben vannak. Szép kis előnyt szerzett magának a világbajnoki pontversenyben. A gyenge rajt ellenére nyugodt maradt és nagyszerű előzéseket mutatott be.”

Corriere della Sera: „Kimi ismét mestermunkát végzett! A harmadik győzelem sorozatban, egy diadal Verstappen-módra. A lendület és a mentális erő remekműve, Olaszország extázisban!”

La Stampa: „Antonelli csúcsformában, a harmadik diadal sorozatban!”

Nagy-Britannia

The Guardian: „Kimi Antonelli nyerte a Miami Nagydíjat meggyőző teljesítménnyel. Az olaszt harmadszor intették le elsőként sorozatban, miközben Lando Norris megszerezte a második helyet a McLarennel.”

Daily Mail: „Kimi Antonelli lendületben, ami komoly fejtörést jelent mercedeses csapattársa, a világbajnoki címre hajtó George Russell számára.”

Telegraph: „Kimi Antonelli a kaotikus Miami Nagydíjon elért sikerével növelte előnyét az összetettben George Russell előtt, miközben Lando Norris azon kesereghetett, mi mindent csinálhatott volna másképp.”

Spanyolország

Marca: „Kimi Antonellit nem lehet megállítani: sorozatban három győzelem! A rossz rajt ellenére legyőzte Lando Norrist a Mercedes jobb stratégiájának köszönhetően.”

Mundo Deportivo: „A Forma-1 csodagyereke Miamiban is nyert. Kimi Antonelli még csak 19 éves, és ez a második szezonja a világbajnokságban, de egyértelműen bejelentkezett a vb-címért.”

Franciaország

L'Équipe: „Kimi Antonelli már nemcsak az idény meglepetése, hanem a világbajnoki elsőség komoly várományosa.”

Ouest-France: „Kimi Antonelli mesterhármasa! Ugyan megint megszerezte az első rajthelyet, de a startot elrontotta, viszont utána megmutatta különleges képességeit.”

Svájc

Blick: „A szezon negyedik futamán is a Mercedes győzött. Kimi Antonelli pedig harmadszor bizonyult gyorsabbnak George Russellnél.”

Ausztria

Kronen-Zeitung: „Antonellit nem zavarta meg, hogy a várható vihar miatt három órával előrébb hozták a rajtot: egymás után harmadszor nyert és már meggyőző az előnye a pontversenyben George Russell előtt.”