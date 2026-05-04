Arne Slot a manchesteri vereség után: Nem lep meg, hogy a VAR ellenünk van...
A három ponttal a United biztosította helyét a legrangosabb európai kupasorozat következő kiírására, és Carrick a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón arra a kérdésre is válaszolt, hogy vajon ez a siker elég lesz-e ahhoz, hogy véglegesen megkapja a vezetőedzői posztot.
„Szeretem azt, amit csinálok. Nagyon jó helyzetben vagyok, és őszintén szólva, természetesnek érzem ezt a pozíciót. Meglátjuk, mi lesz. Amikor átvettük a csapatot, a Bajnokok Ligája még messze volt, mi pedig vissza akartunk térni Európába. Az, hogy három meccsel a vége előtt sikerült ezt elérni, nagy eredmény” – mondta Carrick.
Carrick már tíz mérkőzést nyert meg a 14-ből, amióta januárban átvette a csapatot. Az Arsenal, Manchester City és Chelsea legyőzése után most a Liverpoolt is sikerült felülmúlnia Matheus Cunha, Benjamin Sesko és Kobbie Mainoo góljaival.
„Jó sorozatot futunk. Nagyon erős csapatokat sikerült legyőznünk, és ez kihívás volt. Néha más-más módon nyertünk, de úgy érzem, hosszú ideje itt vagyok, és megértem, mit jelent ez a helyzet. Jó pozícióban vagyok” – tette hozzá Carrick.
Carrick hangsúlyozta, hogy nem akar „túl sokat ünnepelni” a BL-indulás kiharcolása miatt, és inkább arra összpontosít, hogy a csapat még nagyobb célokat tűzzön ki. Emellett kiemelte, hogy a sikeres kvalifikáció segíthet a nyári igazolások lebonyolításában, mivel javítja a klub pénzügyi helyzetét és vonzóbbá teszi a csapatot a potenciális érkezők számára.
„Ez hatalmas lépés sokféle okból, és nem szeretném ezt kisebbíteni. Látjuk a fejlődést, és nagy elégedettséggel tölt el minket. De még többet akarunk, és következetesen többet várunk magunktól. Ez az üzenet: lépjünk tovább” – mondta Carrick.
Szoboszlai Dominik: Be kell biztosítanunk a Bajnokok Ligája-indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye
Slot szerint Sesko gólja előtt kezezés történt, amit a bírók figyelmen kívül hagytak.
„Nem meglepő, hogy a VAR döntései gyakran ellenünk szólnak. Az egész idényben ez a helyzet... A Paris Saint-Germain ellen, otthon, egy gyenge érintésért kaptunk tizenegyest, majd a VAR visszavonta. Később a PSG ugyanilyen helyzetben kapott büntetőt. Az előző héten, mikor a kapusunkat ápolták, a játékot nem állították meg, most viszont megálltak, amikor egy United-játékos sérült meg” – mondta Slot.
A Liverpool számára még három pontra van szükség ahhoz, hogy biztosítsa a Bajnokok Ligája-indulást. A csapat trénere sajnálkozott, hogy nem tudtak pontot szerezni az Old Traffordon, miután kétgólos hátrányból visszajöttek 2–2-re – a magyar válogatt csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik betalált és gólpasszt jegyzett.
„Nem mondanám, hogy aggódom, tisztában vagyok vele, hogy még három pontra szükségünk van. Bosszantó, hogy nem szereztük meg ezeket ma. Ha 2–2-re állsz, visszajössz 2–0-ról, legalább egy döntetlent kellene hoznod” – mondta a holland szakember.
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: England
MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67–26
|+41
|76
|2. Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66–29
|+37
|70
|3. Manchester United
|34
|17
|10
|7
|61–47
|+14
|61
|4. Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59–47
|+12
|58
|5. Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48–44
|+4
|58
|6. Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55–52
|+3
|52
|7. Brentford
|34
|14
|9
|11
|51–44
|+7
|51
|8. Brighton & Hove Albion
|35
|13
|11
|11
|49–42
|+7
|50
|9. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|10. Fulham
|35
|14
|6
|15
|44–49
|–5
|48
|11. Everton
|34
|13
|8
|13
|41–41
|0
|47
|12. Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37–46
|–9
|47
|13. Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49–51
|–2
|45
|14. Leeds United
|35
|10
|13
|12
|47–52
|–5
|43
|15. Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36–42
|–6
|43
|16. Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41–45
|–4
|39
|17. Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45–54
|–9
|37
|18. West Ham
|35
|9
|9
|17
|42–61
|–19
|36
|19. Burnley
|35
|4
|8
|23
|35–71
|–36
|20
|20. Wolverhampton
|35
|3
|9
|23
|25–63
|–38
|18