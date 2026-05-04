Arne Slot a manchesteri vereség után: Nem lep meg, hogy a VAR ellenünk van...

ROCK PÉTER
2026.05.04. 08:55
Rangadóhoz méltó, érezni lehetett a feszültséget a két vezetőedző között (Fotó: Getty Images)
Manchester United Liverpool Arne Slot Michael Carrick sajtótájékoztató Premier League
Michael Carrick számára „természetesnek” érződik, hogy ő a Manchester United vezetőedzője, miután segített a Bajnokok Ligájába való kvalifikálásban, miután csapata vasárnap 3–2-re legyőzte a Liverpoolt. Arne Slot szerint az idényben rendszeresen „rossz döntéseket hoztak” velük szemben.

A három ponttal a United biztosította helyét a legrangosabb európai kupasorozat következő kiírására, és Carrick a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón arra a kérdésre is válaszolt, hogy vajon ez a siker elég lesz-e ahhoz, hogy véglegesen megkapja a vezetőedzői posztot.

Angol labdarúgás
15 órája

Szoboszlai gólja és gólpassza ellenére a Liverpool kikapott Manchesterben

A United győzelmével bebiztosította Bajnokok Ligája-szereplését. Szoboszlai végigjátszotta a meccset, Kerkez csereként állt be, Pécsi a kispadon ült.

„Szeretem azt, amit csinálok. Nagyon jó helyzetben vagyok, és őszintén szólva, természetesnek érzem ezt a pozíciót. Meglátjuk, mi lesz. Amikor átvettük a csapatot, a Bajnokok Ligája még messze volt, mi pedig vissza akartunk térni Európába. Az, hogy három meccsel a vége előtt sikerült ezt elérni, nagy eredmény” – mondta Carrick.

Carrick már tíz mérkőzést nyert meg a 14-ből, amióta januárban átvette a csapatot. Az Arsenal, Manchester City és Chelsea legyőzése után most a Liverpoolt is sikerült felülmúlnia Matheus Cunha, Benjamin Sesko és Kobbie Mainoo góljaival.

„Jó sorozatot futunk. Nagyon erős csapatokat sikerült legyőznünk, és ez kihívás volt. Néha más-más módon nyertünk, de úgy érzem, hosszú ideje itt vagyok, és megértem, mit jelent ez a helyzet. Jó pozícióban vagyok” – tette hozzá Carrick.

Carrick hangsúlyozta, hogy nem akar „túl sokat ünnepelni” a BL-indulás kiharcolása miatt, és inkább arra összpontosít, hogy a csapat még nagyobb célokat tűzzön ki. Emellett kiemelte, hogy a sikeres kvalifikáció segíthet a nyári igazolások lebonyolításában, mivel javítja a klub pénzügyi helyzetét és vonzóbbá teszi a csapatot a potenciális érkezők számára.

„Ez hatalmas lépés sokféle okból, és nem szeretném ezt kisebbíteni. Látjuk a fejlődést, és nagy elégedettséggel tölt el minket. De még többet akarunk, és következetesen többet várunk magunktól. Ez az üzenet: lépjünk tovább” – mondta Carrick.

Angol labdarúgás
13 órája

Szoboszlai Dominik: Be kell biztosítanunk a Bajnokok Ligája-indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye

A magyar válogatott kapitánya már 13 gólnál és 10 gólpassznál jár minden sorozatot figyelembe véve, ezzel mindössze a harmadik PL-játékos az idényben, aki mindkét kategóriában elérte a tízes határt.

Slot szerint Sesko gólja előtt kezezés történt, amit a bírók figyelmen kívül hagytak.

„Nem meglepő, hogy a VAR döntései gyakran ellenünk szólnak. Az egész idényben ez a helyzet... A Paris Saint-Germain ellen, otthon, egy gyenge érintésért kaptunk tizenegyest, majd a VAR visszavonta. Később a PSG ugyanilyen helyzetben kapott büntetőt. Az előző héten, mikor a kapusunkat ápolták, a játékot nem állították meg, most viszont megálltak, amikor egy United-játékos sérült meg” – mondta Slot.

A Liverpool számára még három pontra van szükség ahhoz, hogy biztosítsa a Bajnokok Ligája-indulást. A csapat trénere sajnálkozott, hogy nem tudtak pontot szerezni az Old Traffordon, miután kétgólos hátrányból visszajöttek 2–2-re – a magyar válogatt csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik betalált és gólpasszt jegyzett.

„Nem mondanám, hogy aggódom, tisztában vagyok vele, hogy még három pontra szükségünk van. Bosszantó, hogy nem szereztük meg ezeket ma. Ha 2–2-re állsz, visszajössz 2–0-ról, legalább egy döntetlent kellene hoznod” – mondta a holland szakember.

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: England
MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal35237567–26+41 76 
2. Manchester City33217566–29+37 70 
3. Manchester United341710761–47+14 61 
4. Liverpool351771159–47+12 58 
5. Aston Villa351771148–44+4 58 
6. Bournemouth351216755–52+3 52 
7. Brentford341491151–44+7 51 
8. Brighton & Hove Albion3513111149–42+7 50 
9. Chelsea341391253–45+8 48 
10. Fulham351461544–49–5 48 
11. Everton341381341–4147 
12. Sunderland3512111237–46–9 47 
13. Newcastle351361649–51–2 45 
14. Leeds United3510131247–52–5 43 
15. Crystal Palace3411101336–42–6 43 
16. Nottingham Forest341091541–45–4 39 
17. Tottenham359101645–54–9 37 
18. West Ham35991742–61–19 36 
19. Burnley35482335–71–36 20 
20. Wolverhampton35392325–63–38 18 

 

