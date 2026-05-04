Arne Slot a manchesteri vereség után: Nem lep meg, hogy a VAR ellenünk van...

„Szeretem azt, amit csinálok. Nagyon jó helyzetben vagyok, és őszintén szólva, természetesnek érzem ezt a pozíciót. Meglátjuk, mi lesz. Amikor átvettük a csapatot, a Bajnokok Ligája még messze volt, mi pedig vissza akartunk térni Európába. Az, hogy három meccsel a vége előtt sikerült ezt elérni, nagy eredmény” – mondta Carrick.

Carrick már tíz mérkőzést nyert meg a 14-ből, amióta januárban átvette a csapatot. Az Arsenal, Manchester City és Chelsea legyőzése után most a Liverpoolt is sikerült felülmúlnia Matheus Cunha, Benjamin Sesko és Kobbie Mainoo góljaival.

„Jó sorozatot futunk. Nagyon erős csapatokat sikerült legyőznünk, és ez kihívás volt. Néha más-más módon nyertünk, de úgy érzem, hosszú ideje itt vagyok, és megértem, mit jelent ez a helyzet. Jó pozícióban vagyok” – tette hozzá Carrick.

Carrick hangsúlyozta, hogy nem akar „túl sokat ünnepelni” a BL-indulás kiharcolása miatt, és inkább arra összpontosít, hogy a csapat még nagyobb célokat tűzzön ki. Emellett kiemelte, hogy a sikeres kvalifikáció segíthet a nyári igazolások lebonyolításában, mivel javítja a klub pénzügyi helyzetét és vonzóbbá teszi a csapatot a potenciális érkezők számára.

„Ez hatalmas lépés sokféle okból, és nem szeretném ezt kisebbíteni. Látjuk a fejlődést, és nagy elégedettséggel tölt el minket. De még többet akarunk, és következetesen többet várunk magunktól. Ez az üzenet: lépjünk tovább” – mondta Carrick.