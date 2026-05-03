Tóth Alex nélkül is simán nyert a Bournemouth a Crystal Palace ellen

A Bournemouth Tóth Alex nélkül kezdte a Crystal Palace elleni mérkőzést, és már negyedóra alatt többgólos előnyt is kicsikarhatott volna, ha csak egy kicsit is pontosabb a kapu előtt. A hazaiak hatalmas mezőnyfölénye azért így is góllá érett – de a sors szeszélye folytán nem Bournemouth-játékos szerzett vezetést csapatának, hanem Jefferson Lermáról pattant saját kapujába a labda a 10. percben.

A 29. percben aztán hatalmas hibát vétett Dean Henderson, a Crystal Palace kapusa: egy baloldali szöglet után kiejtette a kezéből a labdát, majd a lábával elsodorta a hazai támadót, így videózás után a játékvezető tizenegyest ítélt – a büntetőt pedig Eli Junior Kroupi a kapus mozgásával ellentétes irányban higgadtan helyezte a jobb sarokba.

Az első 45 perc után teljesen megérdemelten vezetett két góllal a Bournemouth, amely a fordulás után is egyértelműen uralta a mérkőzést. A három pont sorsa a 77. percben dőlt el végérvényesen, amikor Rayan is bevette a londoni csapat kapuját.

Tóth Alex nem lépett pályára a mérkőzésen, a Bournemouth sorozatban 15. meccsén maradt veretlen és mostani sikerével a hatodik helyre jött fel a tabellán. 3–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0 (Lerma 10. – öngól, Kroupi 32. – 11-esből, Rayan 77.)

KÉSŐBB

16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)

Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)

Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

Hétfő

16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)