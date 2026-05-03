Tóth Alex nélkül is simán nyert a Bournemouth a Crystal Palace ellen
A Bournemouth Tóth Alex nélkül kezdte a Crystal Palace elleni mérkőzést, és már negyedóra alatt többgólos előnyt is kicsikarhatott volna, ha csak egy kicsit is pontosabb a kapu előtt. A hazaiak hatalmas mezőnyfölénye azért így is góllá érett – de a sors szeszélye folytán nem Bournemouth-játékos szerzett vezetést csapatának, hanem Jefferson Lermáról pattant saját kapujába a labda a 10. percben.
A 29. percben aztán hatalmas hibát vétett Dean Henderson, a Crystal Palace kapusa: egy baloldali szöglet után kiejtette a kezéből a labdát, majd a lábával elsodorta a hazai támadót, így videózás után a játékvezető tizenegyest ítélt – a büntetőt pedig Eli Junior Kroupi a kapus mozgásával ellentétes irányban higgadtan helyezte a jobb sarokba.
Az első 45 perc után teljesen megérdemelten vezetett két góllal a Bournemouth, amely a fordulás után is egyértelműen uralta a mérkőzést. A három pont sorsa a 77. percben dőlt el végérvényesen, amikor Rayan is bevette a londoni csapat kapuját.
Tóth Alex nem lépett pályára a mérkőzésen, a Bournemouth sorozatban 15. meccsén maradt veretlen és mostani sikerével a hatodik helyre jött fel a tabellán. 3–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0 (Lerma 10. – öngól, Kroupi 32. – 11-esből, Rayan 77.)
KÉSŐBB
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Szombaton játszották
Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)
Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)
|1. Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67–26
|+41
|76
|2. Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66–29
|+37
|70
|3. Manchester United
|33
|16
|10
|7
|58–45
|+13
|58
|4. Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57–44
|+13
|58
|5. Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47–42
|+5
|58
|6. Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55–52
|+3
|52
|7. Brentford
|34
|14
|9
|11
|51–44
|+7
|51
|8. Brighton & Hove Albion
|35
|13
|11
|11
|49–42
|+7
|50
|9. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|10. Fulham
|35
|14
|6
|15
|44–49
|–5
|48
|11. Everton
|34
|13
|8
|13
|41–41
|0
|47
|12. Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37–46
|–9
|47
|13. Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49–51
|–2
|45
|14. Leeds United
|35
|10
|13
|12
|47–52
|–5
|43
|15. Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36–42
|–6
|43
|16. Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41–45
|–4
|39
|17. West Ham
|35
|9
|9
|17
|42–61
|–19
|36
|18. Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43–53
|–10
|34
|19. Burnley
|35
|4
|8
|23
|35–71
|–36
|20
|20. Wolverhampton
|35
|3
|9
|23
|25–63
|–38
|18