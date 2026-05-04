„Négy kanyar alatt kukába dobtam egy nagyon erős versenyt” – Leclerc nagyot csalódott magában

H. L.
2026.05.04. 10:59
Leclerc az utolsó előtti körben még a harmadik helyen haladt Miamiban.. (Fotó: AFP)
verseny F1 Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Miami Nagydíj Ferrari
A Formula–1-es Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc elfogadhatatlannak tartja a Miami Nagydíj versenye végén történt hibáját.

A harmadik rajtkockából elrugaszkodó Charles Leclerc számára tökéletesen indult a vasárnapi miami verseny, hiszen a rajtot követően az élre állt, majd egészen a biztonsági autós szakaszig vezetett is. Noha a kerékcserék után rövid ideig a negyedik helyen találta magát, sikerült visszazárkóznia Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris mögé, és egészen az utolsó előtti körig dobogós helyen haladt. 

Ekkor viszont a mögötte nagyobb tempóban érkező Oscar Piastri felért rá, és meg is előzte őt. Noha a monacói próbált ellenállni, elvesztette az irányítást a Ferrarija felett, megpördült, ráadásul a falat is súrolta. A pilóta ekkor még nem vesztett újabb helyeket, negyedikként folytatta, és sérült autóval igyekezett befejezni a futamot, de a célvonalig vezető úton többször is levágta a kanyart, majd összeért George Russell-lel, s a brittel, valamint Max Verstappennel szemben is újabb pozíciókat vesztett. 

Leclerc-t eredetileg hatodikként rangsorolták, de a leintés után három különálló vizsgálat is folyt ellene, és egy esetben vétkesnek is találták. Az indoklás szerint a pilóta jogtalan előnyre tett szert, amikor több pályalehagyást is elkövetett, és ezért utólag 20 másodperces időbüntetést szabtak ki rá. A ferraris ezzel elvesztette a hatodik pozíciót, és egészen a nyolcadik esett vissza. 

Csakis az én hibám, ehhez nem igazán kell mit hozzáfűznöm. Nagyot csalódtam magamban, ennek nem szabadott volna megtörténnie. Keményen nyomtam az utolsó két körben, azt hittem, jó ötlet lényegében elengedni magam mellett Oscart, hogy utána én kapjam az előzésmódot. Úgy éreztem, máskülönben rendkívül nehéz lenne magam mögött tartanom őt. Rettenetes döntésnek bizonyult, és mindössze négy kanyar leforgása alatt kukába dobtam egy nagyon erős versenyt. Rendkívül frusztrált vagyok. Nem tudom, milyen ítéletet hoznak, de annyit mondhatok, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy bevegyem a kanyarokat, de ez talán kicsit nehezebb volt, mint kívülről tűnt” –nyilatkozta Leclerc a Sky Sports kamerái előtt még a büntetése előtt. 

Jelentős volt a kár. Nem tudom, pontosan milyen sérüléseket szenvedett az autó, de egészen biztos vagyok benne, hogy defektet kaptam, és sérülhetett a felfüggesztésem is, egyáltalán nem tudtam jobbra kanyarodni. Nagyot csalódtam magamban, én vagyok a felelős, hibáztam – tette hozzá, majd az F1 TV-nek adott interjújában még önkritikusabb hangot ütött meg. – A harmadik vagy a negyedik hely volt a tét, valószínű, hogy negyedik lettem volna, de elérhető volt azért a harmadik pozíció is. Óriásit csalódtam magamban, a hibák előfordulnak, de az utolsó körben így...  bosszantó. Ez nem az a szint, amin lennem kellene.”

A Ferrari garázs túlsó oldalán sem volt sok ok az örömre: csapattársa büntetése után hatodikként rangsorolt Lewis Hamilton versenye már a rajt után megpecsételődött, amikor összeért Franco Colapintóval, és jelentősen sérült az autója. „Nyilvánvaló, hogy összességében nem zártunk jó hétvégét. Mind a két versenyen hetedikként értem célba, és a senki földjén autóztam. Az autósérülés miatt nem igazán tudtam mit tenni. Nagyon szerencsétlenül jött ki, a csapat rendkívül keményen dolgozott, erre néhány pontot sikerült csak gyűjteni.”

„Tovább kell lépnünk. Összeértünk, és rosszul jött ki Verstappen megpördülése is, mert jobbra kellett menekülnöm. Jó rajtot vettem, jó pozícióban voltam, de nem volt választásom, jobbra kellett húzódnom. Több helyet is vesztettem, és azt hiszem, Franco volt az, aki eltalált engem. Innentől kezdve sok teljesítményt vesztettem.”

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
  2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes3.264 mp h. 
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes27.092 mp h. 
  4.George RussellbritMercedes43.051 mp h. 
  5.Max Verstappen*hollandRed Bull-Ford48.949 mp h. 
  6.Lewis HamiltonbritFerrari53.753 mp h. 
  7.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes61.871 mp. h. 
  8.Charles Leclerc**monacóiFerrari64.245 mp. h. 
  9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes82.072 mp. h. 
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes90.972 mp. h. 
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Nico HülkenbergnémetAudi7feladta
 Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford6feladta
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes4feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford4feladta
*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli346100
  2. George Russell12680
  3. Charles Leclerc2659
  4. Lando Norris1551
  5. Lewis Hamilton1651
  6. Oscar Piastri2443
  7. Max Verstappen426
  8. Oliver Bearman317
  9. Pierre Gasly416
10. Liam Lawson310
11. Franco Colapinto27
12. Isack Hadjar14
12. Arvid Lindblad14
14. Carlos Sainz24
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes180
  2. Ferrari110
  3. McLaren-Mercedes94
  4. Red Bull-Ford30
  5. Alpine-Mercedes23
  6. Haas-Ferrari18
  7. Racing Bulls-Ford14
  8. Williams-Mercedes5
  9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

 

