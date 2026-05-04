„Négy kanyar alatt kukába dobtam egy nagyon erős versenyt” – Leclerc nagyot csalódott magában

A harmadik rajtkockából elrugaszkodó Charles Leclerc számára tökéletesen indult a vasárnapi miami verseny, hiszen a rajtot követően az élre állt, majd egészen a biztonsági autós szakaszig vezetett is. Noha a kerékcserék után rövid ideig a negyedik helyen találta magát, sikerült visszazárkóznia Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris mögé, és egészen az utolsó előtti körig dobogós helyen haladt.

Ekkor viszont a mögötte nagyobb tempóban érkező Oscar Piastri felért rá, és meg is előzte őt. Noha a monacói próbált ellenállni, elvesztette az irányítást a Ferrarija felett, megpördült, ráadásul a falat is súrolta. A pilóta ekkor még nem vesztett újabb helyeket, negyedikként folytatta, és sérült autóval igyekezett befejezni a futamot, de a célvonalig vezető úton többször is levágta a kanyart, majd összeért George Russell-lel, s a brittel, valamint Max Verstappennel szemben is újabb pozíciókat vesztett.

Leclerc-t eredetileg hatodikként rangsorolták, de a leintés után három különálló vizsgálat is folyt ellene, és egy esetben vétkesnek is találták. Az indoklás szerint a pilóta jogtalan előnyre tett szert, amikor több pályalehagyást is elkövetett, és ezért utólag 20 másodperces időbüntetést szabtak ki rá. A ferraris ezzel elvesztette a hatodik pozíciót, és egészen a nyolcadik esett vissza.

„Csakis az én hibám, ehhez nem igazán kell mit hozzáfűznöm. Nagyot csalódtam magamban, ennek nem szabadott volna megtörténnie. Keményen nyomtam az utolsó két körben, azt hittem, jó ötlet lényegében elengedni magam mellett Oscart, hogy utána én kapjam az előzésmódot. Úgy éreztem, máskülönben rendkívül nehéz lenne magam mögött tartanom őt. Rettenetes döntésnek bizonyult, és mindössze négy kanyar leforgása alatt kukába dobtam egy nagyon erős versenyt. Rendkívül frusztrált vagyok. Nem tudom, milyen ítéletet hoznak, de annyit mondhatok, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy bevegyem a kanyarokat, de ez talán kicsit nehezebb volt, mint kívülről tűnt” –nyilatkozta Leclerc a Sky Sports kamerái előtt még a büntetése előtt.

„Jelentős volt a kár. Nem tudom, pontosan milyen sérüléseket szenvedett az autó, de egészen biztos vagyok benne, hogy defektet kaptam, és sérülhetett a felfüggesztésem is, egyáltalán nem tudtam jobbra kanyarodni. Nagyot csalódtam magamban, én vagyok a felelős, hibáztam – tette hozzá, majd az F1 TV-nek adott interjújában még önkritikusabb hangot ütött meg. – A harmadik vagy a negyedik hely volt a tét, valószínű, hogy negyedik lettem volna, de elérhető volt azért a harmadik pozíció is. Óriásit csalódtam magamban, a hibák előfordulnak, de az utolsó körben így... bosszantó. Ez nem az a szint, amin lennem kellene.”

A Ferrari garázs túlsó oldalán sem volt sok ok az örömre: csapattársa büntetése után hatodikként rangsorolt Lewis Hamilton versenye már a rajt után megpecsételődött, amikor összeért Franco Colapintóval, és jelentősen sérült az autója. „Nyilvánvaló, hogy összességében nem zártunk jó hétvégét. Mind a két versenyen hetedikként értem célba, és a senki földjén autóztam. Az autósérülés miatt nem igazán tudtam mit tenni. Nagyon szerencsétlenül jött ki, a csapat rendkívül keményen dolgozott, erre néhány pontot sikerült csak gyűjteni.”

„Tovább kell lépnünk. Összeértünk, és rosszul jött ki Verstappen megpördülése is, mert jobbra kellett menekülnöm. Jó rajtot vettem, jó pozícióban voltam, de nem volt választásom, jobbra kellett húzódnom. Több helyet is vesztettem, és azt hiszem, Franco volt az, aki eltalált engem. Innentől kezdve sok teljesítményt vesztettem.”

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3.264 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 27.092 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 43.051 mp h. 5. Max Verstappen* holland Red Bull-Ford 48.949 mp h. 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 53.753 mp h. 7. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 61.871 mp. h. 8. Charles Leclerc** monacói Ferrari 64.245 mp. h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 82.072 mp. h. 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 90.972 mp. h. 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Nico Hülkenberg német Audi 7 feladta Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 6 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 4 feladta Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 4 feladta *: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.

**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 6 100 2. George Russell 1 2 6 80 3. Charles Leclerc – 2 6 59 4. Lando Norris – 1 5 51 5. Lewis Hamilton – 1 6 51 6. Oscar Piastri – 2 4 43 7. Max Verstappen – – 4 26 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 7 12. Isack Hadjar – – 1 4 12. Arvid Lindblad – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1