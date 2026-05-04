Varga Dénesék nyerték az amerikai vízilabda-bajnokságot

A sorozat honlapja szerint a fináléban ötméterespárbajt követően 16–15-re győzött az együttes a The Olympic Club ellen.

A meccs legjobbja a pályafutása utolsó meccsén vízbe ugró kétszeres olimpiai bajnok szerb Filip Filipovic volt, aki négy gólt szerzett a rendes játékidőben, és ő értékesítette a mindent eldöntő ötöst is a hatodik körben, amelyet Gyapjas Brendon védése előzött meg.

A kaliforniaiak keretében Varga és Gyapjas mellett ott volt Hárai Balázs, Biros Samu, Tóth András és Szatmáry Márton is.