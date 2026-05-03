Fontos pont Lille-ben, Negóék bennmaradása lassan biztossá válik
Hakon Haraldsson lövésével a Lille szerzett vezetést az első félidő közepén, de Issa Soumaré gyorsan egyenlített fejjel, és a folytatásban hiába játszott fölényben a hazai csapat, második gólt nem tudott szerezni.
A magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt a vendégcsapatban, amely sorozatban ötödször játszott döntetlent, és nagyon közel került a bennmaradása biztossá tételéhez. Akár vasárnap eldőlhetett volna a kérdés, csakhogy az osztályozós helyen álló Auxerre simán nyert, így még megelőzheti nemcsak következő fordulóbeli ellenfelét, a Nice-t, hanem a Le Havre-t is.
A bajnokság végén a 17. és a 18. helyezett kiesik – a Metz sorsa már megpecsételődött, és nagyon nehéz helyzetben van a Nantes is –, a 16. helyezett osztályozót játszik.
FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lille–Le Havre 1–1 (Haraldsson 29., ill. Soumaré 33.)
Auxerre–Angers 3–1 (Mara 12., 61., Sinayoko 67., ill. Koyalipou 78. – 11-esből)
Kiállítva: Szbai (45+1., Angers)
Paris FC–Brest 4–0 (R. Matondo 13., 67., Geubbels 20., Koleosho 89.)
Strasbourg–Toulouse 1–2 (Amo-Ameyaw 27., ill. Methalie 43., Emersonn 84.)
20.45: Lyon–Rennes
Szombaton játszották
Nantes–Olympique Marseille 3–0 (Ganago 50., Cabella 54., Abline 58.)
Paris SG–Lorient 2–2 (Mbaye 6., Zaire-Emery 62., ill. Pagis 12., Tosin 78.)
Metz–Monaco 1–2 (Deminguet 49., ill. Balogun 61., Ansu Fati 90+1.)
Nice–Lens 1–1 (Abdi 84., ill. Saint-Maximin 60.)
Kiállítva: Abdulhamid (81., Lens)
|1. Paris SG
31
22
4
5
70–27
+43
70
|2. Lens
31
20
4
7
61–33
+28
64
|3. Lille
32
17
7
8
51–35
+16
58
|4. Lyon
31
17
6
8
47–32
+15
57
|5. Rennes
31
16
8
7
54–42
+12
56
|6. Monaco
32
16
6
10
56–48
+8
54
|7. Marseille
32
16
5
11
56–43
+13
53
|8. Strasbourg
31
13
7
11
50–41
+9
46
|9. Lorient
32
10
12
10
44–49
–5
42
|10. Toulouse
32
11
8
13
45–45
0
41
|11. Paris FC
32
10
11
11
43–44
–1
41
|12. Brest
31
10
8
13
41–51
–10
38
|13. Angers
32
9
7
16
27–46
–19
34
|14. Le Havre
32
6
14
12
30–43
–13
32
|15. Nice
32
7
10
15
36–57
–21
31
|16. Auxerre
32
6
10
16
30–43
–13
28
|17. Nantes
32
5
8
19
29–51
–22
23
|18. Metz
32
3
7
22
32–72
–40
16