Fontos pont Lille-ben, Negóék bennmaradása lassan biztossá válik

K. Zs.K. Zs.
2026.05.03. 17:24
Loic Nego és Hakon Haraldsson fejpárbaja a Lille–Le Havre meccsen (Fotó: AFP)
Lille Ligue 1 Le Havre
Loic Nego csapata, a Le Havre 1–1-es döntetlent harcolt ki a Lille vendégeként a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 32. fordulójának vasárnapi játéknapján, és tett egy fontos lépést a bennmaradás felé.

Hakon Haraldsson lövésével a Lille szerzett vezetést az első félidő közepén, de Issa Soumaré gyorsan egyenlített fejjel, és a folytatásban hiába játszott fölényben a hazai csapat, második gólt nem tudott szerezni.

A magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt a vendégcsapatban, amely sorozatban ötödször játszott döntetlent, és nagyon közel került a bennmaradása biztossá tételéhez. Akár vasárnap eldőlhetett volna a kérdés, csakhogy az osztályozós helyen álló Auxerre simán nyert, így még megelőzheti nemcsak következő fordulóbeli ellenfelét, a Nice-t, hanem a Le Havre-t is.

A bajnokság végén a 17. és a 18. helyezett kiesik – a Metz sorsa már megpecsételődött, és nagyon nehéz helyzetben van a Nantes is –, a 16. helyezett osztályozót játszik.

FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lille–Le Havre 1–1 (Haraldsson 29., ill. Soumaré 33.)
Auxerre–Angers 3–1 (Mara 12., 61., Sinayoko 67., ill. Koyalipou 78. – 11-esből)
Kiállítva: Szbai (45+1., Angers)
Paris FC–Brest 4–0 (R. Matondo 13., 67., Geubbels 20., Koleosho 89.)
Strasbourg–Toulouse 1–2 (Amo-Ameyaw 27., ill. Methalie 43., Emersonn 84.)
20.45: Lyon–Rennes

Szombaton játszották
Nantes–Olympique Marseille 3–0 (Ganago 50., Cabella 54., Abline 58.)
Paris SG–Lorient 2–2 (Mbaye 6., Zaire-Emery 62., ill. Pagis 12., Tosin 78.)
Metz–Monaco 1–2 (Deminguet 49., ill. Balogun 61., Ansu Fati 90+1.)
Nice–Lens 1–1 (Abdi 84., ill. Saint-Maximin 60.)
Kiállítva: Abdulhamid (81., Lens)

Francia labdarúgás
20 órája

Csak ikszelt hazai pályán a BL-elődöntő visszavágójára több kulcsjátékosát is pihentető PSG

A Lens is botlott; kiesett a Metz; kikapott a Marseille, alighanem lemondhat a következő idénybeli BL-indulásról.
  1. Paris SG

31

22

4

5

70–27

+43 

70 

  2. Lens

31

20

4

7

61–33

+28 

64 

  3. Lille

32

17

7

8

51–35

+16 

58 

  4. Lyon

31

17

6

8

47–32

+15 

57 

  5. Rennes

31

16

8

7

54–42

+12 

56 

  6. Monaco

32

16

6

10

56–48

+8 

54 

  7. Marseille

32

16

5

11

56–43

+13 

53 

  8. Strasbourg

31

13

7

11

50–41

+9 

46 

  9. Lorient

32

10

12

10

44–49

–5 

42 

10. Toulouse

32

11

8

13

45–45

41 

11. Paris FC

32

10

11

11

43–44

–1 

41 

12. Brest

31

10

8

13

41–51

–10 

38 

13. Angers

32

9

7

16

27–46

–19 

34 

14. Le Havre

32

6

14

12

30–43

–13 

32 

15. Nice

32

7

10

15

36–57

–21 

31 

16. Auxerre

32

6

10

16

30–43

–13 

28 

17. Nantes

32

5

8

19

29–51

–22 

23 

18. Metz

32

3

7

22

32–72

–40 

16 

 

