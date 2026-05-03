Fontos pont Lille-ben, Negóék bennmaradása lassan biztossá válik

Hakon Haraldsson lövésével a Lille szerzett vezetést az első félidő közepén, de Issa Soumaré gyorsan egyenlített fejjel, és a folytatásban hiába játszott fölényben a hazai csapat, második gólt nem tudott szerezni.

A magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt a vendégcsapatban, amely sorozatban ötödször játszott döntetlent, és nagyon közel került a bennmaradása biztossá tételéhez. Akár vasárnap eldőlhetett volna a kérdés, csakhogy az osztályozós helyen álló Auxerre simán nyert, így még megelőzheti nemcsak következő fordulóbeli ellenfelét, a Nice-t, hanem a Le Havre-t is.

A bajnokság végén a 17. és a 18. helyezett kiesik – a Metz sorsa már megpecsételődött, és nagyon nehéz helyzetben van a Nantes is –, a 16. helyezett osztályozót játszik.

FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lille–Le Havre 1–1 (Haraldsson 29., ill. Soumaré 33.)

Auxerre–Angers 3–1 (Mara 12., 61., Sinayoko 67., ill. Koyalipou 78. – 11-esből)

Kiállítva: Szbai (45+1., Angers)

Paris FC–Brest 4–0 (R. Matondo 13., 67., Geubbels 20., Koleosho 89.)

Strasbourg–Toulouse 1–2 (Amo-Ameyaw 27., ill. Methalie 43., Emersonn 84.)

20.45: Lyon–Rennes

Szombaton játszották

Nantes–Olympique Marseille 3–0 (Ganago 50., Cabella 54., Abline 58.)

Paris SG–Lorient 2–2 (Mbaye 6., Zaire-Emery 62., ill. Pagis 12., Tosin 78.)

Metz–Monaco 1–2 (Deminguet 49., ill. Balogun 61., Ansu Fati 90+1.)

Nice–Lens 1–1 (Abdi 84., ill. Saint-Maximin 60.)

Kiállítva: Abdulhamid (81., Lens)