Nemzeti Sportrádió

Gazdag Dániel remek távoli gólt szerzett, negyeddöntős a Columbus a US Open-kupában – videó

2026.04.30. 08:29
Fotó: Getty Images, archív
Címkék
US Open-kupa Gazdag Dániel Columbus Crew
Gazdag Dániel gólt szerzett, csapata, a Columbus Crew pedig negyeddöntőbe jutott a labdarúgó US Open-kupában.

Gazdag Dániel 3–1-re alakította az állást a 72. percben, végül együttese 4–1-re nyert hazai pályán a helyi labdarúgás harmadik vonalának egyik divíziója, a USL League One-ban szereplő One Knoxville SC ellen.

A harmincszoros magyar válogatott támadó kezdőként 74 percet töltött a pályán.

GAZDAG GÓLJA 2.11-TŐL

EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, nyolcaddöntő
Columbus Crew–One Knoxville 4–1
Columbus: Gazdag Dániel a 72. percben gólt szerzett, a 74.-ben lecserélték.

 

