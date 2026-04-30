Gazdag Dániel remek távoli gólt szerzett, negyeddöntős a Columbus a US Open-kupában – videó

Gazdag Dániel gólt szerzett, csapata, a Columbus Crew pedig negyeddöntőbe jutott a labdarúgó US Open-kupában.
Gazdag Dániel 3–1-re alakította az állást a 72. percben, végül együttese 4–1-re nyert hazai pályán a helyi labdarúgás harmadik vonalának egyik divíziója, a USL League One-ban szereplő One Knoxville SC ellen.
A harmincszoros magyar válogatott támadó kezdőként 74 percet töltött a pályán.
GAZDAG GÓLJA 2.11-TŐL
EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, nyolcaddöntő
Columbus Crew–One Knoxville 4–1
Columbus: Gazdag Dániel a 72. percben gólt szerzett, a 74.-ben lecserélték.
Legfrissebb hírek
Minden más foci
Légiósok
