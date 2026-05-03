Niké Liga: gól a 94. percben, komáromi győzelem Trencsénben

DUDUCZ TIBOR
• Trencsén
2026.05.03. 21:53
Fotó: AS Trencin
Megmaradt a remény a bennmaradásra a Niké Ligában, miután a Komárom 2–1-re győzött Trencsénben. A mérkőzést eldöntő gól a 94. percben esett.

A hét elején távozott a KFC éléről Radványi Miklós, helyette a megfelelő edzői képesítéssel rendelkező Czibor Norbert vezette a lilákat, akik a tegnapi, eperjesi pontszerzés után sereghajtóként kezdték meg a 909 néző előtt, Csák Máté vára alatt rendezett összecsapást.

A találkozó első félideje kiegyenlített játékot hozott, a legnagyobb helyzetet a hazaiak alakították ki a 17. percben, Lukás Mikulaj fejese a kapufán csattant.

Az első gólra a nézők egy órát vártak: Kiss Filip talált szabadrúgásból a kapuba. A lövés közben megsérült a vendégek irányítója, így el kellett hagynia a pályát. A vendégek igyekeztek aktív játékkal távol tartani a hazaiakat, de a 90. percben Pepijn Doesburg fejjel egyenlített Mikulaj beadása után. Nemsokára szerencséje volt a KFC-nek: Michael David lövése a lécet találta el.

A slusszpoén a ráadás negyedik percében érkezett: egy gyors támadás után Alen Mustavic a Puskás Akadémia egykori játékosa, Ganbajar Ganbold elé tálalt, aki berúgta a ziccert. Óriási volt a vendégek öröme: öt vereség után szereztek három pontot, és felléptek az utolsó előtti helyre.

„A mérkőzés a tervünk szerint alakult. Különösen az első félidőben nem engedtük az ellenfelet nagy helyzetekhez. A kompakt védekezésre összpontosítottunk, és a kontratámadásokat akartuk kihasználni. A második játékrészben Kiss góljával megszereztük a vezetést, majd játékrendszert váltottunk. A végén szerencsénk volt, amikor az ellenfél a lécet találta el, de az ezt követő támadásból eldöntöttük a mérkőzést. Azt mondtuk magunknak, hogy erről a találkozóból csak a három pont elfogadható. Örülök, hogy ezt sikerült teljesítenünk” – nyilatkozta Czibor Norbert, a KFC mestere.

A vendégeknél Szűcs Patrik nem lépett pályára.

SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Trencsén–Komárom 1–2
Az állás: 1. Kassa 40 pont (29 mérk.), 2. Trencsén 39 (30), 3. Rózsahegy 32 (30), 4. Szakolca 29 (29), 5. Komárom 29 (30), 6. Eperjes 27 (30)

 

