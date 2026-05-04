Leclerc és Verstappen is büntetést kapott a miami verseny után – változott a végeredmény
Mint beszámoltunk róla, több vizsgálat is folyt a vasárnapi miami versenyt követően: a negyedik-hatodik helyeken célba érő George Russellnek, Max Verstappennek és Charles Leclerc-nek egyaránt volt jelenése a sportfelügyelők előtt. A Mercedes és a Red Bull versenyzője az utolsó körös összeérés kapcsán kapott idézést, de ezen ügyben mindkét felet felmentették, miután versenybalesetnek minősítették az esetet.
A négyszeres világbajnokot ugyanakkor az ellene zajló másik vizsgálatban már vétkesnek találták: bebizonyosodott, valóban átlépte a fehér záróvonalat a bokszkijáratnál az egyetlen kerékcseréjét követően. Ezen szabályszegés utólag 5 másodperces időbüntetést vont maga után, de Verstappen ennek ellenére is megtarthatta az ötödik helyet, hiszen az eredetileg mögötte szűk három tized lemaradással befutó Leclerc sokkal súlyosabb szankciót kapott.
A Ferrari-pilóta ellen összesen három vizsgálat folyt a mozgalmasan alakuló futam után, azt követően, hogy az utolsó két körben a harmadikról egészen a hatodik helyig esett vissza, miközben bemutatott egy megpördülést is, és súrolta a falat is, utólag még 20 másodperces időbüntetést is hozzáírtak az idejéhez, ami a versenyen kapott bokszutca-áthajtásos büntetés megfelelője. Az indoklás szerint Leclerc jogtalan előnyre tett szert, amikor a piruett után több kanyart is levágott, és a sportfelügyelők nem fogadták azon érvelést sem, hogy sérült volt az autója, és nehezen lehetett a pályán tartani azt.
E döntésnek megfelelően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nem találta veszélyesnek az SF-26-os állapotát is, így a monacóit felmentették azon vád alól, hogy nem biztonságos autóval folytatta a küzdelmet. Leclerc-nek emellett a Russell-lel történt ütközése kapcsán is felelnie kellett, de ezt az esetet versenybalesetnek minősítették.
A három említett versenyzőtől függetlenül is zajlott vizsgálat Miamiban: Liam Lawson az őt külső íven előző Pierre Gasly autójába rohant bele, s repítette fel. Az Alpine átfordult a levegőben, majd a fal állította meg, A francia versenyző azonnal, míg az új-zélandi a bokszutcába érve adta fel a futamot. Az FIA már a futam közben jelezte, vizsgálatot indít a vétkes Lawson ellen, ám mint utóbb kiderült, a Racing Bulls-pilóta műszaki gondokkal küzdött, hirtelen üresbe kapcsolt a váltója, és ezért csúszott bele az ellenfelébe. A sportfelügyelők elfogadták a magyarázatot, és az eset kiértékelés után arra a döntésre jutottak, hogy nem szabnak ki büntetést.
A lefolyt vizsgálatok után a következőképpen alakult át a végeredmény: Leclerc az időbüntetése miatt a nyolcadik helyre esett vissza a rangsorba, a hatodik pozíciót Lewis Hamilton, míg a hetediket Franco Colapinto örökölte meg, utóbbi ezzel pályafutása legjobb eredményét könyvelhette el.
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.264 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|27.092 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.051 mp h.
|5.
|Max Verstappen*
|holland
|Red Bull-Ford
|48.949 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|53.753 mp h.
|7.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|61.871 mp. h.
|8.
|Charles Leclerc**
|monacói
|Ferrari
|64.245 mp. h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|82.072 mp. h.
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|90.972 mp. h.
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|7
|feladta
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|6
|feladta
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|4
|feladta
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|4
|feladta
|*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|6
|100
|2.
|George Russell
|1
|2
|6
|80
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|6
|59
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|5
|51
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|6
|51
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|4
|43
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|4
|26
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|7
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|180
|2.
|Ferrari
|110
|3.
|McLaren-Mercedes
|94
|4.
|Red Bull-Ford
|30
|5.
|Alpine-Mercedes
|23
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
