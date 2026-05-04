Leclerc és Verstappen is büntetést kapott a miami verseny után – változott a végeredmény

Mint beszámoltunk róla, több vizsgálat is folyt a vasárnapi miami versenyt követően: a negyedik-hatodik helyeken célba érő George Russellnek, Max Verstappennek és Charles Leclerc-nek egyaránt volt jelenése a sportfelügyelők előtt. A Mercedes és a Red Bull versenyzője az utolsó körös összeérés kapcsán kapott idézést, de ezen ügyben mindkét felet felmentették, miután versenybalesetnek minősítették az esetet.

A négyszeres világbajnokot ugyanakkor az ellene zajló másik vizsgálatban már vétkesnek találták: bebizonyosodott, valóban átlépte a fehér záróvonalat a bokszkijáratnál az egyetlen kerékcseréjét követően. Ezen szabályszegés utólag 5 másodperces időbüntetést vont maga után, de Verstappen ennek ellenére is megtarthatta az ötödik helyet, hiszen az eredetileg mögötte szűk három tized lemaradással befutó Leclerc sokkal súlyosabb szankciót kapott.

A Ferrari-pilóta ellen összesen három vizsgálat folyt a mozgalmasan alakuló futam után, azt követően, hogy az utolsó két körben a harmadikról egészen a hatodik helyig esett vissza, miközben bemutatott egy megpördülést is, és súrolta a falat is, utólag még 20 másodperces időbüntetést is hozzáírtak az idejéhez, ami a versenyen kapott bokszutca-áthajtásos büntetés megfelelője. Az indoklás szerint Leclerc jogtalan előnyre tett szert, amikor a piruett után több kanyart is levágott, és a sportfelügyelők nem fogadták azon érvelést sem, hogy sérült volt az autója, és nehezen lehetett a pályán tartani azt.

E döntésnek megfelelően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nem találta veszélyesnek az SF-26-os állapotát is, így a monacóit felmentették azon vád alól, hogy nem biztonságos autóval folytatta a küzdelmet. Leclerc-nek emellett a Russell-lel történt ütközése kapcsán is felelnie kellett, de ezt az esetet versenybalesetnek minősítették.

A három említett versenyzőtől függetlenül is zajlott vizsgálat Miamiban: Liam Lawson az őt külső íven előző Pierre Gasly autójába rohant bele, s repítette fel. Az Alpine átfordult a levegőben, majd a fal állította meg, A francia versenyző azonnal, míg az új-zélandi a bokszutcába érve adta fel a futamot. Az FIA már a futam közben jelezte, vizsgálatot indít a vétkes Lawson ellen, ám mint utóbb kiderült, a Racing Bulls-pilóta műszaki gondokkal küzdött, hirtelen üresbe kapcsolt a váltója, és ezért csúszott bele az ellenfelébe. A sportfelügyelők elfogadták a magyarázatot, és az eset kiértékelés után arra a döntésre jutottak, hogy nem szabnak ki büntetést.

A lefolyt vizsgálatok után a következőképpen alakult át a végeredmény: Leclerc az időbüntetése miatt a nyolcadik helyre esett vissza a rangsorba, a hatodik pozíciót Lewis Hamilton, míg a hetediket Franco Colapinto örökölte meg, utóbbi ezzel pályafutása legjobb eredményét könyvelhette el.

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3.264 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 27.092 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 43.051 mp h. 5. Max Verstappen* holland Red Bull-Ford 48.949 mp h. 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 53.753 mp h. 7. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 61.871 mp. h. 8. Charles Leclerc** monacói Ferrari 64.245 mp. h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 82.072 mp. h. 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 90.972 mp. h. 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Nico Hülkenberg német Audi 7 feladta Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 6 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 4 feladta Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 4 feladta *: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.

**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 6 100 2. George Russell 1 2 6 80 3. Charles Leclerc – 2 6 59 4. Lando Norris – 1 5 51 5. Lewis Hamilton – 1 6 51 6. Oscar Piastri – 2 4 43 7. Max Verstappen – – 4 26 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 7 12. Isack Hadjar – – 1 4 12. Arvid Lindblad – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1