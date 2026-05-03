Kétgólos hátrányból szerzett pontot a Topolya

SZUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ

Radnicski Kragujevac–Topolya 2–2 (1–0)

Kragujevac, Csika Dacsa Stadion. Vezette: Osztacsanin

Radnicski: Lijeszkics – Cosic (Balde, 77.), Szimovics, Marjanovics, B. Kovacsevics – Tomics (Milicsics, 77.), Ben Hasszin – M. Cissé, Szahli, Evandro (Risztics, 58.) – Szokler. Vezetőedző: Szlavko Matics

Topolya: N. Szimics – Satara, Capan (Mezei, 65.), Roux, Urosevics – A. Petrovics (Miloszavics, 65.), Jovicsics (Radin, 75.) – Torodoszki, Sz. Mladenovics, D. Szavics – B. Petrovics (Tomovics, 82.). Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Gólszerző: Szimovics (7.), Sokler (48.), ill. Todoroszki (52., 64. – a másodikat 11-esből)

A bennmaradás szempontjából nagyon fontos mérkőzés várt a Topolyai Sport Clubra, amely a szerb Szuperliga 34. fordulójában a kragujevaci Radnicski 1923 vendégeként lépett pályára. A találkozó a hazaiak számára nem is kezdődhetett volna jobban, ugyanis a 7. percben már megszerezte a vezetést a Radnicski 1923, amikor egy jobb oldali beadás után Evandro piszkált bele a labdába, de ezt a lövést még Nikola Szimics oldalra ütötte, de pont Szlobodan Szimovics elé, a Radnicski 1923 csapatkapitánya pedig közelről a kapuba lőtt, igaz, hatalmas szerencséje is volt, ugyanis a jobb kapufáról a labda a gólvonal mögé pattant. A Topolya Dragoljub Szavics és Baptiste Roux révén veszélyeztetett, de a legnagyobb helyzetet Vanja Tomics hagyta ki, aki az Evandrótól kapott labdát az üres kapu mellé lőtte a félidő hajrájában.

Még három perc sem telt el a második játékrészből, amikor a Radnicski 1923 megduplázta előnyét: egy bal oldali beadás után Ben Hasszin lövését blokkolták a védők, a labda pontosan Ester Sokler elé került, aki Szimovicsot másolva, közelről a kapuba lőtt, a labda ugyanúgy a jobb kapufát érintve került a kapuba. Nem sokáig örülhettek a hazaiak a magabiztos előnynek, hiszen az 52. percben Dragoljub Szavics külsővel a középen érkező Andrej Todoroszki elé tálalt, aki 18 méterről egy lapos lövéssel a jobb alsóba lőtt. A 61. percben Mehmed Cosic kézzel ért a labdához a saját tizenhatosán belül, a videóbíró jelzésére a játékvezető megnézte az esetet és jogosan tizenegyest ítélt a Topolyának. Todoroszki vállalta a felelősséget, és a bal felsőbe bombázott, így a 64. percben a Topolya egyenlített. Tomiszlav Szivics mester megérezte a vérszagot, és mindjárt pályára is küldte Mezei Szabolcsot és Mihajlo Miloszavicsot, és egy perccel később utóbbi került ziccerbe, de őt magát is meglepte a hazaiak sikertelen lescsapdája, és a bal kapufa mellé lőtt. A ráadásban Todoroszki tizenegy méterről fölé lőtte Szavics beadását, így maradt a döntetlen. 2–2

A Topolya 41 ponttal a 11. helyen áll három fordulóval a bajnokság vége előtt: a kiesés elleni küzdelem nagyon izgalmas lesz, ugyanis a kieső, 13. és 14. helyen álló nisi Radnicskinek és lucsáni Mladosztnak csak két ponttal van kevesebbje, mint a 10. helyezett Radnicski 1923-nak, és eggyel, mint a Topolyának és a Javornak. A sorrend: 9. IMT 45, 10. Radnicski 1923 42, 11. Topolya 41, 12. Javor 41, 13. Radnicski Nis 40, 14. Mladoszt 40, 15. Szpartak 21, 16. Napredak 14 pont.

A Topolya a következő fordulóban, május 10-én 18.30-kor a TSC Arénában fogadja a Javort.