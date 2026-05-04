Michael Phelps tiszteletbeli doktori címet kapott

2026.05.04. 09:26
Tiszteletbeli doktori címet vehetett át minden idők legeredményesebb olimpikonja, a 23-szoros ötkarikás bajnok úszó, Michael Phelps.

A swimswam szakportál felidézi, hogy a 40 éves klasszis sportolói karrierje során a Michigan Egyetemen is készült a legendás Bob Bowman irányítása alatt – a tréner most Kós Hubert edzéseit is vezényli –, s bár diplomát nem szerzett, sportmarketing és menedzsment órákat hallgatott.

Phelps később önkéntesként dolgozott edzőként az egyetemen, amely most az egyik legrangosabb, nem tudományos fokozatú tiszteletbeli doktori címet adományozta neki.

A Michigan Egyetem történetében a mostani ünnepség történelmi volt, az első, 1845-ös átadó óta ugyanis most vette át az egymilliomodik diák a diplomáját.

 

