Bondár öt, Udvardy hét helyet javított a tenisz-világranglistán

2026.05.04. 11:21
női tenisz WTA Bondár Anna Udvardy Panna
A madridi mesterversenyen nyolcaddöntős Bondár Anna öt, az ugyanott a második fordulóban kiesett Udvardy Panna hét helyet javított a teniszezők világranglistáján.

Mindketten a később döntős orosz Mirra Andrejevától kaptak ki a spanyol fővárosban. Bondárt a hétfőn kiadott WTA-rangsorban az 58., Udvardyt a 71. helyen jegyzik. A nőknél, akik között továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka a vezet, a legjobb 200 között szerepel még Gálfi Dalma, aki ugyancsak Andrejevával szemben búcsúzott Madridban, a harmadik fordulóban: ő két helyet rontva a 119.

A férfiaknál Marozsán Fábián legjobb magyarként egy helyet előre lépve a 49., Fucsovics Márton három pozíciót visszacsúszva az 57. Az ATP-rangsor élén növelte előnyét az olasz Jannik Sinner. Madridi győzelmével ő az első férfi teniszező, aki egymást követő öt 1000-es versenyen diadalmaskodott.

