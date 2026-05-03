Vasárnapi sportműsor: Újpest–FTC, Paks–Debrecen, Manchester United–Liverpool
MÁJUS 3., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
32. FORDULÓ
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
28. FORDULÓ
17.00: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Karcagi SC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II F4R
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Debreceni VSC II–Putnok FC
17.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC
17.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK
17.00: Füzesabony SC–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.00: Tarpa SC–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Szombathelyi Haladás
17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia
17.00: Balatonfüredi FC–Dorogi FC
17.00: Komárom VSE–Bicskei TC
17.00: Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék
18.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–ESMTK
13.00: III. kerületi TVE–Budapest Honvéd FC II
14.00: Monor SE–Szegedi VSE
17.00: Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre
17.00: Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC
17.00: Csepel SC–Martfűi LSE
17.00: Meton-FC Dabas SE–Dunaharaszti MTK
DÉLNYUGATI CSOPORT
10.00: Paksi FC II–BFC Siófok
11.00: Ferencvárosi TC II–Majosi SE
17.00: MTK Budapest II–Pécsi MFC
17.00: Pénzügyőr SE–Kaposvári Rákóczi FC
17.00: Dombóvári FC–FC Nagykanizsa
17.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE
18.00: Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace (Tv: Spíler2)
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ
15.00: Lille–Le Havre
17.15: Auxerre–Angers
17.15: Paris FC–Brest
17.15: Strasbourg–Toulouse
20.45: Lyon–Rennes
NÉMET BUNDESLIGA
32. FORDULÓ
15.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)
17.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)
2. BUNDESLIGA
13.30: Magdeburg–Hertha (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
12.30: Bologna–Cagliari
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Elche
16.15: Getafe–Rayo Vallecano
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
19.30: Radnicski Kragujevac–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
UTÁNPÓTLÁS (U17)
18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT
A 7. HELYÉRT
14.00: Puskás Akadémia–Juventus
AZ 5. HELYÉRT
15.45: Sporting–Budapest Honvéd
A 3. HELYÉRT
17.15: Genk–Panathinaikosz (Tv: M4 Sport+)
DÖNTŐ
19.00: Real Madrid–Slavia Praha (Tv: M4 Sport+)
FUTSAL
MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM
NŐI DÖNTŐ
10.30: TFSE–Tolna-Mözs (Tv: M4 Sport)
FÉRFIDÖNTŐ
13.45: Újpest FC–Vehir.hu Futsal Veszprém (Tv: M4 Sport+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
ATLÉTIKA
14.02: váltó-világbajnokság, Gaborone
AUTOSPORT
21.30: NASCAR Cup Series, Würth 400 (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
14.00: Grand Slam-verseny, Dusanbe (Tv: Sport2)
FORMULA–1
MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI
20.30: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)
22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA-E
16.15: világbajnokság, 2. futam, Berlin (Tv: Eurosport2)
GOLF
18.15: PGA Tour, Miami Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Divízió 1/B-s vb, Sencsen
10.00: Dél-Korea–Hollandia (Tv: Sport2)
Divízió 1/A-s vb, Sosnowiec
12.30: Kazahsztán–Japán (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
6.15: mountain bike, világkupa, nők (Tv: Eurosport2)
8.15: mountain bike, világkupa, férfiak (Tv: Eurosport2)
10.30: Török körverseny, férfiak, 8. szakasz (Tv: Eurosport2)
12.45: Vuelta a Espana, nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.30: Romandiai körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA
A 3. HELYÉRT
15.45: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport+)
DÖNTŐ
18.30: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NÉMET BAJNOKSÁG
15.00: Hamburg–Stuttgart (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: DEAC–Endo Plus Service-Honvéd
NBA
Rájátszás
21.30: Detroit Pistons–Orlando Magic (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
7.35: Global Champions Tour, díjugratás, Sanghaj (Tv: Eurosport1)
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
11.00: SBK, superpole (Tv: Arena4)
12.45: WCR, 2. futam (Tv: Arena4)
14.00: SSP, 2. futam (Tv: Arena4)
15.15: SBK, 2. futam (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ISZTAMBUL
A 3. HELYÉRT
16.00: A. Carraro P. Doc Conegliano (olasz)–Savino Del Bene Scandicci (olasz)
DÖNTŐ
19.00: VakifBank (török)–Eczacibasi (török)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
DÖNTŐ
Shaun Murphy (angol, 8.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
1. nap
13.45: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
19.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
NŐI PÁROS, DÖNTŐ
14.00: Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
17.00: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) (Tv: Max4)
TORNA
SZERENKÉNTI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
10.30: férfiak, Budapest, Központi Tornacsarnok
14.30: nők, Budapest, Központi Tornacsarnok
VÍVÁS
Tőr-világkupaverseny, Isztambul
8.00: csapatverseny
VÍZILABDA
NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
A-CSOPORT, 3. FORDULÓ
15.45: Magyarország–Spanyolország
FÉRFI KONFERENCIAKUPA
NÉGYES DÖNTŐ (ATHÉN)
A 3. HELYÉRT
17.30: Szmirnisz (görög)–Panioniosz (görög)
DÖNTŐ
20.00: Endo Plus Service-Honvéd–De Akker (olasz)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Úszás, Kós Hubert remek formában, Pádár Nikolett is Eb-szintet úszott Fort Lauderdale-ben. Miami Nagydíj a Formula–1-ben
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika. Kézilabda, Rosta István a női Magyar Kupa négyes döntőjéről
9.05: Nyílt vízi úszás, a vonalban Gellért Gábor szövetségi kapitány
9.40: Labdarúgás, Bene Ferenc a délutáni Újpest–Ferencváros derbiről
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti Sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
13.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
16.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
17.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Szeged–Bp. Honvéd NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.30: Kézilabda, élő közvetítés a női Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
21.00: Napi értékelő interjúk
22.30: Sportvilág