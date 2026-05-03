Vasárnapi sportműsor: Újpest–FTC, Paks–Debrecen, Manchester United–Liverpool

MÁJUS 3., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

32. FORDULÓ

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

28. FORDULÓ

17.00: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Karcagi SC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

NB III

27. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II F4R

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Debreceni VSC II–Putnok FC

17.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC

17.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK

17.00: Füzesabony SC–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.00: Tarpa SC–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Szombathelyi Haladás

17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia

17.00: Balatonfüredi FC–Dorogi FC

17.00: Komárom VSE–Bicskei TC

17.00: Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék

18.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–ESMTK

13.00: III. kerületi TVE–Budapest Honvéd FC II

14.00: Monor SE–Szegedi VSE

17.00: Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre

17.00: Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC

17.00: Csepel SC–Martfűi LSE

17.00: Meton-FC Dabas SE–Dunaharaszti MTK

DÉLNYUGATI CSOPORT

10.00: Paksi FC II–BFC Siófok

11.00: Ferencvárosi TC II–Majosi SE

17.00: MTK Budapest II–Pécsi MFC

17.00: Pénzügyőr SE–Kaposvári Rákóczi FC

17.00: Dombóvári FC–FC Nagykanizsa

17.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE

18.00: Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace (Tv: Spíler2)

16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ

15.00: Lille–Le Havre

17.15: Auxerre–Angers

17.15: Paris FC–Brest

17.15: Strasbourg–Toulouse

20.45: Lyon–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

15.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)

2. BUNDESLIGA

13.30: Magdeburg–Hertha (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

12.30: Bologna–Cagliari

15.00: Sassuolo–Milan

18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Elche

16.15: Getafe–Rayo Vallecano

18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT

19.30: Radnicski Kragujevac–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

UTÁNPÓTLÁS (U17)

18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT

A 7. HELYÉRT

14.00: Puskás Akadémia–Juventus

AZ 5. HELYÉRT

15.45: Sporting–Budapest Honvéd

A 3. HELYÉRT

17.15: Genk–Panathinaikosz (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ

19.00: Real Madrid–Slavia Praha (Tv: M4 Sport+)

FUTSAL

MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM

NŐI DÖNTŐ

10.30: TFSE–Tolna-Mözs (Tv: M4 Sport)

FÉRFIDÖNTŐ

13.45: Újpest FC–Vehir.hu Futsal Veszprém (Tv: M4 Sport+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

ATLÉTIKA

14.02: váltó-világbajnokság, Gaborone

AUTOSPORT

21.30: NASCAR Cup Series, Würth 400 (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, Dusanbe (Tv: Sport2)

FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

20.30: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)

22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA-E

16.15: világbajnokság, 2. futam, Berlin (Tv: Eurosport2)

GOLF

18.15: PGA Tour, Miami Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Divízió 1/B-s vb, Sencsen

10.00: Dél-Korea–Hollandia (Tv: Sport2)

Divízió 1/A-s vb, Sosnowiec

12.30: Kazahsztán–Japán (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

6.15: mountain bike, világkupa, nők (Tv: Eurosport2)

8.15: mountain bike, világkupa, férfiak (Tv: Eurosport2)

10.30: Török körverseny, férfiak, 8. szakasz (Tv: Eurosport2)

12.45: Vuelta a Espana, nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.30: Romandiai körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

A 3. HELYÉRT

15.45: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ

18.30: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NÉMET BAJNOKSÁG

15.00: Hamburg–Stuttgart (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: DEAC–Endo Plus Service-Honvéd

NBA

Rájátszás

21.30: Detroit Pistons–Orlando Magic (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

7.35: Global Champions Tour, díjugratás, Sanghaj (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

11.00: SBK, superpole (Tv: Arena4)

12.45: WCR, 2. futam (Tv: Arena4)

14.00: SSP, 2. futam (Tv: Arena4)

15.15: SBK, 2. futam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ISZTAMBUL

A 3. HELYÉRT

16.00: A. Carraro P. Doc Conegliano (olasz)–Savino Del Bene Scandicci (olasz)

DÖNTŐ

19.00: VakifBank (török)–Eczacibasi (török)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

DÖNTŐ

Shaun Murphy (angol, 8.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

1. nap

13.45: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

19.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

NŐI PÁROS, DÖNTŐ

14.00: Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

17.00: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) (Tv: Max4)

TORNA

SZERENKÉNTI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

10.30: férfiak, Budapest, Központi Tornacsarnok

14.30: nők, Budapest, Központi Tornacsarnok

VÍVÁS

Tőr-világkupaverseny, Isztambul

8.00: csapatverseny

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

15.45: Magyarország–Spanyolország

FÉRFI KONFERENCIAKUPA

NÉGYES DÖNTŐ (ATHÉN)

A 3. HELYÉRT

17.30: Szmirnisz (görög)–Panioniosz (görög)

DÖNTŐ

20.00: Endo Plus Service-Honvéd–De Akker (olasz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Úszás, Kós Hubert remek formában, Pádár Nikolett is Eb-szintet úszott Fort Lauderdale-ben. Miami Nagydíj a Formula–1-ben

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika. Kézilabda, Rosta István a női Magyar Kupa négyes döntőjéről

9.05: Nyílt vízi úszás, a vonalban Gellért Gábor szövetségi kapitány

9.40: Labdarúgás, Bene Ferenc a délutáni Újpest–Ferencváros derbiről

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti Sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

13.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

16.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

17.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Szeged–Bp. Honvéd NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.30: Kézilabda, élő közvetítés a női Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

21.00: Napi értékelő interjúk

22.30: Sportvilág