Videó: Szoboszlai góljával és gólpasszával egyenlített kétgólos hátrányból a Liverpool az MU ellen
Szoboszlai Dominik a Liverpool talán legfontosabb kulcsembere ebben az idényben, ezt pedig az ősi rivális Manchester United elleni rangadón is bizonyította vasárnap a Premier League-ben: szűk tíz perc alatt gólt szerzett, majd kiosztott egy gólpasszt, így jött vissza csapata kétgólos hátrányból 2–2-re.
SZOBOSZLAI DOMINIK PAZAR SZÓLÓJA
SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik