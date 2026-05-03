Videó: Szoboszlai góljával és gólpasszával egyenlített kétgólos hátrányból a Liverpool az MU ellen

Szoboszlai Dominik a Liverpool talán legfontosabb kulcsembere ebben az idényben, ezt pedig az ősi rivális Manchester United elleni rangadón is bizonyította vasárnap a Premier League-ben: szűk tíz perc alatt gólt szerzett, majd kiosztott egy gólpasszt, így jött vissza csapata kétgólos hátrányból 2–2-re.

SZOBOSZLAI DOMINIK PAZAR SZÓLÓJA SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA