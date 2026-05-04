Nemzeti Sportrádió

Chivu az Inter bajnoki címéről: Fontos fejezet egy nagy klub történetében

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.05.04. 10:55
null
Cristian Chivu már edzőként is olasz bajnoknak vallhatja magát (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Cristian Chivu Inter
A 2025–2026-os futballidény egyik legnagyobb története az Inter bajnoki címe, amelyet a csapat az egykori játékosával, Cristian Chivuval a kispadon szerzett meg. A román szakembernek ráadásul ez az első éve a Nerazzurrit irányítva.

A mérkőzés után, amelyet az Inter 2–0-ra megnyert a Parma ellen – bebiztosítva ezzel a bajnoki címét –, elszabadultak az érzelmek a Giuseppe Meazza Stadionban. A csapat és a szurkolók ünnepeltek vasárnap este, Cristian Chivu pedig megosztotta gondolatait a Scudetto kapcsán, amelyet játékosként háromszor is megnyert a milánóiakkal.

Olasz labdarúgás
14 órája

Az Inter legyőzte a Parmát, és megnyerte az olasz labdarúgó-bajnokságot

A fekete-kékek a 21. scudettójukat szerezték meg.

„Boldog vagyok a játékosok, a klub és a szurkolók miatt, mert el kellett viselniük a narratívát és a gúnyolódásokat azoktól, akik mindig próbálták kisebbíteni a munkánkat. A csapat jól dolgozott, mindenki felkötötte a gatyáját, újjáépítette magát, és megtalálta a megfelelő motivációt, hogy versenyképes idényt fusson. Megcsinálták, és nagyon boldog vagyok miattuk” – idézi a 45 éves Chivu szavait az Inter honlapja.

„Ez a 21. Scudetto egy fontos fejezetet ír a klub történetébe. Ugyanolyan boldog vagyok, mint amikor játékosként nyertem, bár akkor még fiatalabb voltam, hosszabb hajjal és kevesebb ősz hajszállal. De azért most is igyekeztem jól kinézni az interjúkon” – tette hozzá mosolyogva.

Chivu elismerte, hogy csapata sikerének kulcsa a játékosok minőségében rejlik: „A jó játékosok segítenek az edzőknek bajnoki címeket nyerni és megvalósítani az álmaikat. Az elődeim nagyszerű munkát végeztek, mert ezek a futballisták kiválóan értik a játékot, és ez megkönnyítette számomra az alkalmazkodást a mérkőzésekhez” – zárta gondolatait a román tréner.

Az Inter hamarosan újabb trófeát nyerhet, hiszen bejutott az Olasz Kupa döntőjébe, ahol a Lazióval találkozik.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Internazionale

35

26

4

5

82–31

+51 

82 

  2. Napoli

35

21

7

7

52–33

+19 

70 

  3. Milan

35

19

10

6

48–29

+19 

67 

  4. Juventus

35

18

11

6

58–30

+28 

65 

  5. Como

35

17

11

7

59–28

+31 

62 

  6. Roma

34

19

4

11

48–29

+19 

61 

  7. Atalanta

35

14

13

8

47–32

+15 

55 

  8. Bologna

35

14

7

14

42–41

+1 

49 

  9. Sassuolo

35

14

7

14

43–44

–1 

49 

10. Lazio

34

12

12

10

37–33

+4 

48 

11. Udinese

35

13

8

14

43–46

–3 

47 

12. Parma

35

10

12

13

25–42

–17 

42 

13. Torino

35

11

8

16

39–58

–19 

41 

14. Genoa

35

10

10

15

40–48

–8 

40 

15. Fiorentina

34

8

13

13

38–45

–7 

37 

16. Cagliari

35

9

10

16

36–49

–13 

37 

17. Lecce

35

8

8

19

24–47

–23 

32 

18. Cremonese

34

6

10

18

26–51

–25 

28 

19. Verona

35

3

11

21

24–57

–33 

20 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 

 

Serie A Cristian Chivu Inter
Legfrissebb hírek

Az Inter legyőzte a Parmát, és megnyerte az olasz labdarúgó-bajnokságot

Olasz labdarúgás
14 órája

A Milan kikapott a Sassuolótól, és a Juventus sem tudta megverni a kieső Veronát

Olasz labdarúgás
17 órája

Serie A: sorozatban a harmadik meccs végződött gól nélkül

Olasz labdarúgás
22 órája

Nem született gól a Napoli comói kiszállásán és Bergamóban sem; vasárnap este bajnok lehet az Inter

Olasz labdarúgás
2026.05.02. 22:41

Serie A: hazai pályán tudott nyerni az Udinese

Olasz labdarúgás
2026.05.02. 17:01

Győzelmével két csapatot is kiejtett a Serie A-ból a Lecce

Olasz labdarúgás
2026.05.01. 22:40

Ez gyorsan ment: egy év után visszajutott a Serie A-ba a Venezia

Olasz labdarúgás
2026.05.01. 20:05

Megsérült a Juventus elleni meccsen, meg kellett műteni Luka Modricot

Olasz labdarúgás
2026.04.27. 20:49
Ezek is érdekelhetik