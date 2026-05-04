Chivu az Inter bajnoki címéről: Fontos fejezet egy nagy klub történetében

„Boldog vagyok a játékosok, a klub és a szurkolók miatt, mert el kellett viselniük a narratívát és a gúnyolódásokat azoktól, akik mindig próbálták kisebbíteni a munkánkat. A csapat jól dolgozott, mindenki felkötötte a gatyáját, újjáépítette magát, és megtalálta a megfelelő motivációt, hogy versenyképes idényt fusson. Megcsinálták, és nagyon boldog vagyok miattuk” – idézi a 45 éves Chivu szavait az Inter honlapja.

„Ez a 21. Scudetto egy fontos fejezetet ír a klub történetébe. Ugyanolyan boldog vagyok, mint amikor játékosként nyertem, bár akkor még fiatalabb voltam, hosszabb hajjal és kevesebb ősz hajszállal. De azért most is igyekeztem jól kinézni az interjúkon” – tette hozzá mosolyogva.

Chivu elismerte, hogy csapata sikerének kulcsa a játékosok minőségében rejlik: „A jó játékosok segítenek az edzőknek bajnoki címeket nyerni és megvalósítani az álmaikat. Az elődeim nagyszerű munkát végeztek, mert ezek a futballisták kiválóan értik a játékot, és ez megkönnyítette számomra az alkalmazkodást a mérkőzésekhez” – zárta gondolatait a román tréner.

Az Inter hamarosan újabb trófeát nyerhet, hiszen bejutott az Olasz Kupa döntőjébe, ahol a Lazióval találkozik.