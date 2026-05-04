Chivu az Inter bajnoki címéről: Fontos fejezet egy nagy klub történetében
A mérkőzés után, amelyet az Inter 2–0-ra megnyert a Parma ellen – bebiztosítva ezzel a bajnoki címét –, elszabadultak az érzelmek a Giuseppe Meazza Stadionban. A csapat és a szurkolók ünnepeltek vasárnap este, Cristian Chivu pedig megosztotta gondolatait a Scudetto kapcsán, amelyet játékosként háromszor is megnyert a milánóiakkal.
„Boldog vagyok a játékosok, a klub és a szurkolók miatt, mert el kellett viselniük a narratívát és a gúnyolódásokat azoktól, akik mindig próbálták kisebbíteni a munkánkat. A csapat jól dolgozott, mindenki felkötötte a gatyáját, újjáépítette magát, és megtalálta a megfelelő motivációt, hogy versenyképes idényt fusson. Megcsinálták, és nagyon boldog vagyok miattuk” – idézi a 45 éves Chivu szavait az Inter honlapja.
„Ez a 21. Scudetto egy fontos fejezetet ír a klub történetébe. Ugyanolyan boldog vagyok, mint amikor játékosként nyertem, bár akkor még fiatalabb voltam, hosszabb hajjal és kevesebb ősz hajszállal. De azért most is igyekeztem jól kinézni az interjúkon” – tette hozzá mosolyogva.
Chivu elismerte, hogy csapata sikerének kulcsa a játékosok minőségében rejlik: „A jó játékosok segítenek az edzőknek bajnoki címeket nyerni és megvalósítani az álmaikat. Az elődeim nagyszerű munkát végeztek, mert ezek a futballisták kiválóan értik a játékot, és ez megkönnyítette számomra az alkalmazkodást a mérkőzésekhez” – zárta gondolatait a román tréner.
Az Inter hamarosan újabb trófeát nyerhet, hiszen bejutott az Olasz Kupa döntőjébe, ahol a Lazióval találkozik.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
35
26
4
5
82–31
+51
82
|2. Napoli
35
21
7
7
52–33
+19
70
|3. Milan
35
19
10
6
48–29
+19
67
|4. Juventus
35
18
11
6
58–30
+28
65
|5. Como
35
17
11
7
59–28
+31
62
|6. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|7. Atalanta
35
14
13
8
47–32
+15
55
|8. Bologna
35
14
7
14
42–41
+1
49
|9. Sassuolo
35
14
7
14
43–44
–1
49
|10. Lazio
34
12
12
10
37–33
+4
48
|11. Udinese
35
13
8
14
43–46
–3
47
|12. Parma
35
10
12
13
25–42
–17
42
|13. Torino
35
11
8
16
39–58
–19
41
|14. Genoa
35
10
10
15
40–48
–8
40
|15. Fiorentina
34
8
13
13
38–45
–7
37
|16. Cagliari
35
9
10
16
36–49
–13
37
|17. Lecce
35
8
8
19
24–47
–23
32
|18. Cremonese
34
6
10
18
26–51
–25
28
|19. Verona
35
3
11
21
24–57
–33
20
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18