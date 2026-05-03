Három magyarral hajt a BL-ért a Liverpool Manchesterben

Hiába az egyik legfontosabb mérkőzés az idényben a rivalizálás miatt, a vasárnapi Manchester United–Liverpool FC Premier League-rangadó előtt a Mersey partján – legalábbis a „vörösöknél” – szinte mindenki a kilenc év után a nyáron távozó Mohamed Szalahhal van elfoglalva, aki ráadásul sérülés miatt kihagyja a hétvégi bajnokit.

Az egyiptomi klubikon interjút adott a TNT Sportnak, a riporter pedig a Liverpool egy másik emblematikus figurája, Steven Gerrard volt. A beszélgetésből többek között kiderült, hogy utóbbi sokat tett azért, hogy Mohamed Szalah ne a januári átigazolási időszakban, „a hátsó kijáraton át”, dicstelenül hagyja el a Liverpoolt, miután tengelyt akasztott Arne Slot menedzserrel.

„Jól emlékszem a beszélgetésünkre. Szerintem sokan nem tudják, hogy eljöttél hozzám, elmondtad a véleményedet, amit nagyra értékelek. Azt tanácsoltad: úgy zárjam le, ahogyan nekem jó. Örülök, hogy így történt, és most érkezett el a távozás ideje – fogalmazott az afrikai légiós, akivel kapcsolatban az a legfontosabb kérdés rövid távon, hogy idejében felépül-e combizomsérüléséből ahhoz, hogy a pályán búcsúzhasson el a szurkolóktól. – Persze, ott leszek a záró meccsen. A sérülésem rendbe jön, és valószínűleg már előbb visszatérek.”

Pécsi Ármin (Fotó: Imago Images)

Vasárnap csúcstalálkozó vár a Liverpoolra jelentős tétért, hiszen győzelemmel és az üldözők esetleges botlásával kiharcolhatja a hőn áhított Bajnokok Ligája-indulást, ami gyógyír lenne a hányattatással teli idényben. Magyar szempontból több fontos fejleményt is hoztak a mérkőzést megelőző edzések: a jelek szerint a United ellen ismét három honfitársunk lesz a címvédő keretében.

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón Arne Slot azt nyilatkozta lapunknak, Pécsi Ármin nevezése attól függ elsősorban, hogy a március 18. óta sérüléssel bajlódó Alisson visszatér-e a gólvonalra. Nos, a brazil légiós csak erőnléti edzést végzett, a labdás tréningre nem ment ki a többiekkel, így feltételezhető, hogy a magyar kapus az Everton és a Crystal Palace elleni bajnoki után sorozatban harmadszor is ott lesz a Liverpool felnőttcsapatának kispadján. Szintén a holland menedzser sajtótájékoztatóján hangzott el, hogy a balhátvéd Kerkez Milos kisebb erőnléti problémával küzdött a héten – a szerdai edzésről idő előtt távozott –, de már péntek délután teljes értékű munkát végzett, így ő is ott lesz az Old Traffordban. Más kérdés, hogy pontosan milyen állapotban, mert ha nem teljesen fitt, az egyébként kifejezetten jó formát mutató, a Palace ellen szenzációs gólt szerző Andrew Robertson kezdhet a posztján.

Szoboszlai Dominik egészséges, jó formában van, az ő szereplése nem kérdéses, és tekintve, hogy az utóbbi időben szűrőként is hasznos volt, miközben a csapat egymás után szállította a bajnoki győzelmeket, Ryan Gravenberch mellett alighanem a hatos szerepkörben kezd Manchesterben. Ami pedig Mohamed Szalah kényszerű pótlását illeti: minden bizonnyal Jeremie Frimpong játszik a jobb szélen, s mögötte Curtis Jones lesz a védő.

A Manchester Unitednél Matheus Cunha játéka kérdéses, miután csípőfájdalmai miatt kihagyta a Brentford elleni hétfői mérkőzést, de az biztos, hogy Matthijs de Ligt sérülés, Lisandro Martínez pedig eltiltás miatt nem lép pályára.

35. FORDULÓ

Vasárnap

15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace

16.30: Manchester United–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfő

16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)

Szombaton játszották

Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)

Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)

Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

