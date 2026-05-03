Három magyarral hajt a BL-ért a Liverpool Manchesterben

GYENGE BALÁZS
2026.05.03. 09:28
Szoboszlai Dominik (balra), Kerkez Milos és Pécsi Ármin is BL-be jutást ünnepelne a Liverpoollal (Fotó: AFP)
Noha a vasárnapi Manchester United–Liverpool FC bajnoki előtt szinten minden a Steven Gerrardnak interjút adó Mohamed Szalah körül forog a Mersey partján, magyar szempontból sokkal fontosabb, hogy Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos és vélhetően Pécsi Ármin is ott lesz az Old Traffordban.

Hiába az egyik legfontosabb mérkőzés az idényben a rivalizálás miatt, a vasárnapi Manchester United–Liverpool FC Premier League-rangadó előtt a Mersey partján – legalábbis a „vörösöknél” – szinte mindenki a kilenc év után a nyáron távozó Mohamed Szalahhal van elfoglalva, aki ráadásul sérülés miatt kihagyja a hétvégi bajnokit.

Az egyiptomi klubikon interjút adott a TNT Sportnak, a riporter pedig a Liverpool egy másik emblematikus figurája, Steven Gerrard volt. A beszélgetésből többek között kiderült, hogy utóbbi sokat tett azért, hogy Mohamed Szalah ne a januári átigazolási időszakban, „a hátsó kijáraton át”, dicstelenül hagyja el a Liverpoolt, miután tengelyt akasztott Arne Slot menedzserrel.

„Jól emlékszem a beszélgetésünkre. Szerintem sokan nem tudják, hogy eljöttél hozzám, elmondtad a véleményedet, amit nagyra értékelek. Azt tanácsoltad: úgy zárjam le, ahogyan nekem jó. Örülök, hogy így történt, és most érkezett el a távozás ideje – fogalmazott az afrikai légiós, akivel kapcsolatban az a legfontosabb kérdés rövid távon, hogy idejében felépül-e combizomsérüléséből ahhoz, hogy a pályán búcsúzhasson el a szurkolóktól. – Persze, ott leszek a záró meccsen. A sérülésem rendbe jön, és valószínűleg már előbb visszatérek.”  

Pécsi Ármin (Fotó: Imago Images)

Vasárnap csúcstalálkozó vár a Liverpoolra jelentős tétért, hiszen győzelemmel és az üldözők esetleges botlásával kiharcolhatja a hőn áhított Bajnokok Ligája-indulást, ami gyógyír lenne a hányattatással teli idényben. Magyar szempontból több fontos fejleményt is hoztak a mérkőzést megelőző edzések: a jelek szerint a United ellen ismét három honfitársunk lesz a címvédő keretében.

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón Arne Slot azt nyilatkozta lapunknak, Pécsi Ármin nevezése attól függ elsősorban, hogy a március 18. óta sérüléssel bajlódó Alisson visszatér-e a gólvonalra. Nos, a brazil légiós csak erőnléti edzést végzett, a labdás tréningre nem ment ki a többiekkel, így feltételezhető, hogy a magyar kapus az Everton és a Crystal Palace elleni bajnoki után sorozatban harmadszor is ott lesz a Liverpool felnőttcsapatának kispadján. Szintén a holland menedzser sajtótájékoztatóján hangzott el, hogy a balhátvéd Kerkez Milos kisebb erőnléti problémával küzdött a héten – a szerdai edzésről idő előtt távozott –, de már péntek délután teljes értékű munkát végzett, így ő is ott lesz az Old Traffordban. Más kérdés, hogy pontosan milyen állapotban, mert ha nem teljesen fitt, az egyébként kifejezetten jó formát mutató, a Palace ellen szenzációs gólt szerző Andrew Robertson kezdhet a posztján.

Szoboszlai Dominik egészséges, jó formában van, az ő szereplése nem kérdéses, és tekintve, hogy az utóbbi időben szűrőként is hasznos volt, miközben a csapat egymás után szállította a bajnoki győzelmeket, Ryan Gravenberch mellett alighanem a hatos szerepkörben kezd Manchesterben. Ami pedig Mohamed Szalah kényszerű pótlását illeti: minden bizonnyal Jeremie Frimpong játszik a jobb szélen, s mögötte Curtis Jones lesz a védő.

A Manchester Unitednél Matheus Cunha játéka kérdéses, miután csípőfájdalmai miatt kihagyta a Brentford elleni hétfői mérkőzést, de az biztos, hogy Matthijs de Ligt sérülés, Lisandro Martínez pedig eltiltás miatt nem lép pályára.

35. FORDULÓ
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)

Szombaton játszották
Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)
Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)
 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United

34

17

10

7

60–46

+14 

61 

  4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Brentford

35

14

9

12

52–46

+6 

51 

  7. Brighton

35

13

11

11

49–42

+7 

50 

  8. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  9. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

10. Fulham

35

14

6

15

44–49

–5 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

35

12

11

12

37–46

–9 

47 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

15. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

35

3

9

23

25–63

–38 

18 

 

 

