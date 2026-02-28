Vasárnapi sportműsor: két mérkőzés az NB I-ben; sorsdöntő Fehérvár–FTC meccs az ICEHL-ben
MÁRCIUS 1., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
24. FORDULÓ
16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
20. FORDULÓ
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
NB III
18. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros
12.00: Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building
14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK
14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Füzesabony SC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya
11.00: Újpest FC II–ETO Akadémia
14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC
14.00: Budaörs–Gyirmót FC Győr
14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC
14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre
11.00: Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II
11.00: Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II
14.00: Monor SE–III. kerületi TVE
14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC
14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK
14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC
14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC
14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC
14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC
14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE
14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok
14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
15.00: Paris FC–Nice
17.15: Lille–Nantes
17.15: Lorient–Auxerre
17.15: Metz–Brest
20.45: Olympique Marseille–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
13.30: Hertha BSC–Nürnberg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
ROMÁN SUPERLIGA
29. FORDULÓ
14.45: Petrolul–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SKÓT PREMIERSHIP
29. FORDULÓ
13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Fedett pályás országos bajnokság és téli dobóbajnokság, Nyíregyháza
14.30: 2. nap (Tv: M4 Sport+, 17.00)
AUTÓSPORT
NASCAR Cup Series
21.30: DuraMax Grand Prix (Tv: Arena4)
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Tirana
Kötöttfogás – 55 kg, 60 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg, 130 kg
10.30: selejtező
14.30: elődöntő
15.30: vigaszág
18.00: helyosztó
CSELGÁNCS
13.00: Grand Slam-verseny, 3. nap, Taskent (Tv: Sport2)
GOLF
PGA Tour
19.00: Palm Beach Classic, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
17.30: EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
17.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–Innsbruck (osztrák)
17.30: EC Villach (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
17.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
OB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
14.15: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC (Tv: M4 Sport+)
KERÉKPÁR
14.30: férfiverseny, Kuurne–Brüsszel–Kuurne (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC
NÉMET BUNDESLIGA
18.00: Füchse Berlin–RN Löwen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
4. FORDULÓ
17.30: Finnország–Belgium
18.00: Franciaország–Magyarország, Le Mans (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NBA, ALAPSZAKASZ
19.00: New York Knicks–San Antonio Spurs (Tv: Sport2)
21.30: Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport2)
Hétfő, 2.00: Boston Celtics–Philadelphia 76ers (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, THAIFÖLDI NAGYDÍJ, BURIRAM
6.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
7.00: Moto2, futam (Tv: Arena4)
8.15: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: DEAC–Fino Kaposvár
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
18.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC
SPORTLÖVÉSZET
Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván
Puska, vegyes csapat (Péni István, Dénes Eszter; Pekler Zalán, Ferik Csilla)
6.00: alapverseny
9.00: döntő
Női pisztoly (Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika)
8.45: alapverseny
11.30: döntő
Férfi pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid)
10.45: alapverseny
15.00: döntő
SZNÚKER
Home Nations Series, Welsh Open
Döntő
13.45: délutáni program (Tv: Eurosport1)
19.45: esti program (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.00: világkupa, női szuper-óriásműlesiklás, Soldeu (Tv: Eurosport1)
11.45: világkupa, férfi szuper-óriásműlesiklás, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)
Sífutás
12.20: világkupa, férfi síatlon, Falun (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
19.00: női egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es torna, Santiago
22.00: egyes, döntő
WTA 500-as torna, Mérida
21.30: páros, döntő
Hétfőn, 0.00: egyes, döntő
WTA 250-es torna, Austin
19.00: egyes, döntő
21.30: páros, döntő
ATP 75-ös challengertorna, Lugano
14.00: egyes, döntő: Piros Zsombor (3.)–Joel Schwaerzler (osztrák)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Erdei Márk, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk; Nemzeti sportkrónika
7.00: Mi történt eddig és mi várható még a labdarúgó NB I hétvégi fordulójában?
7.40: A jövő hét végén rajtol a Formula–1 2026-os idénye
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Wukovics Lászlót hívjuk a Ferencváros Európa-liga menetelése kapcsán
9.05: Érkezők és távozók a kézilabda NB I-ben
9.40: Egy meccsen dől el, hogy a Fehérvár vagy a Ferencváros jut-e be az ICEHL rájátszásába
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Jó András
16.15: Közvetítés a Puskás Akadémia–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
17.30: Közvetítés a Fehérvár–Ferencváros ICEHL jégkorongmérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Spiller István
18.00: Közvetítés a Franciaország–Magyarország férfi kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Közvetítés a Ferencváros–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel