Vasárnapi sportműsor: két mérkőzés az NB I-ben; sorsdöntő Fehérvár–FTC meccs az ICEHL-ben

MÁRCIUS 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

24. FORDULÓ

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

20. FORDULÓ

14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

NB III

18. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye

11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros

12.00: Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building

14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC

14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK

14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE

14.00: Füzesabony SC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya

11.00: Újpest FC II–ETO Akadémia

14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC

14.00: Budaörs–Gyirmót FC Győr

14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC

14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém

14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre

11.00: Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II

11.00: Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II

14.00: Monor SE–III. kerületi TVE

14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC

14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK

14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC

14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II

14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC

14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC

14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC

14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE

14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC

14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok

14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest

15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

15.00: Paris FC–Nice

17.15: Lille–Nantes

17.15: Lorient–Auxerre

17.15: Metz–Brest

20.45: Olympique Marseille–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)

19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

13.30: Hertha BSC–Nürnberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

12.30: Cremonese–Milan

15.00: Sassuolo–Atalanta

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA

29. FORDULÓ

14.45: Petrolul–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SKÓT PREMIERSHIP

29. FORDULÓ

13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Fedett pályás országos bajnokság és téli dobóbajnokság, Nyíregyháza

14.30: 2. nap (Tv: M4 Sport+, 17.00)

AUTÓSPORT

NASCAR Cup Series

21.30: DuraMax Grand Prix (Tv: Arena4)

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Tirana

Kötöttfogás – 55 kg, 60 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg, 130 kg

10.30: selejtező

14.30: elődöntő

15.30: vigaszág

18.00: helyosztó

CSELGÁNCS

13.00: Grand Slam-verseny, 3. nap, Taskent (Tv: Sport2)

GOLF

PGA Tour

19.00: Palm Beach Classic, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

17.30: EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

17.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–Innsbruck (osztrák)

17.30: EC Villach (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

17.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

14.15: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC (Tv: M4 Sport+)

KERÉKPÁR

14.30: férfiverseny, Kuurne–Brüsszel–Kuurne (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC

NÉMET BUNDESLIGA

18.00: Füchse Berlin–RN Löwen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

4. FORDULÓ

17.30: Finnország–Belgium

18.00: Franciaország–Magyarország, Le Mans (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NBA, ALAPSZAKASZ

19.00: New York Knicks–San Antonio Spurs (Tv: Sport2)

21.30: Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport2)

Hétfő, 2.00: Boston Celtics–Philadelphia 76ers (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, THAIFÖLDI NAGYDÍJ, BURIRAM

6.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

7.00: Moto2, futam (Tv: Arena4)

8.15: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: DEAC–Fino Kaposvár

Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

18.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC

SPORTLÖVÉSZET

Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván

Puska, vegyes csapat (Péni István, Dénes Eszter; Pekler Zalán, Ferik Csilla)

6.00: alapverseny

9.00: döntő

Női pisztoly (Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika)

8.45: alapverseny

11.30: döntő

Férfi pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid)

10.45: alapverseny

15.00: döntő

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open

Döntő

13.45: délutáni program (Tv: Eurosport1)

19.45: esti program (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.00: világkupa, női szuper-óriásműlesiklás, Soldeu (Tv: Eurosport1)

11.45: világkupa, férfi szuper-óriásműlesiklás, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)

Sífutás

12.20: világkupa, férfi síatlon, Falun (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells

19.00: női egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es torna, Santiago

22.00: egyes, döntő

WTA 500-as torna, Mérida

21.30: páros, döntő

Hétfőn, 0.00: egyes, döntő

WTA 250-es torna, Austin

19.00: egyes, döntő

21.30: páros, döntő

ATP 75-ös challengertorna, Lugano

14.00: egyes, döntő: Piros Zsombor (3.)–Joel Schwaerzler (osztrák)

