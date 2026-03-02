Légfegyveres Eb: Dénes Eszter döntős, a csapat hatodik női puskában

Dénes Eszter (Fotó: Facebook, Hungarian Shooting Federation)

A hétfői első számban az alapversenyt két csoportban teljesítette a 90 puskás, akik közül Dénes és Bajos az első, Ferik, illetve a csak ranglistapontokért küzdő Nagybányai-Nagy Anna a második turnusban lépett lőállásba. A puskások közül többen már túl voltak az első versenyükön Jerevánban, ahol vasárnap a vegyes csapat számot bonyolították le. Ebben magyar részről Dénes és Ferik volt érdekelt és egyikük sem lőtt igazán jól, ami akár aggodalomra is adhatott volna okot az egyéni viadal előtt, ám hétfő reggel Dénes Eszter gyorsan „jelezte”, hogy a formájával nincs probléma. Az UTE lövője remekül kezdett, első tízes sorozatát 106,2 körös eredménnyel zárta, majd a folytatásban is sikerült erős átlagot produkálnia, így végül kereken 632 körös eredménnyel fejezte be a 60 lövést.

A mezőny erejét jelzi, hogy Dénes Eszter átlag feletti produkciója „csak” a hatodik helyet érte a számára, azaz a döntőbe kerüléshez arra volt szüksége, hogy a második csoportból ne előzzék meg kettőnél többen. A második körben sokáig remekül alakult a verseny Kissné Oroszi Edit tanítványának szempontjából, az élő eredményközlő rendszer stabilan a nyolcadik helyre tette őt, az utolsó félórában viszont már csak a kilencedik-tízedik pozícióban állt. Az utolsó percek viszont neki kedveztek, mivel az első 50 lövését parádésan teljesítő finn Marianne Palo az utolsó tízes sorozatában sorra hibázott és a francia Océanne Muller is „gyengén hajrázott”. Ezzel Dénes Eszter végül a hetedik helyen bekerült a döntőbe úgy, hogy a nyolcadik és a kilencedik helyen végző – egyaránt lengyel – puskást csupán egyetlen tizeddel előzte meg.

Közben Bajos Gitta is jó, a csapatverseny szempontjából biztató eredménnyel, 629,3 körrel zárt. A második csoportban érdekelt Ferik Csilla vasárnap önmagához képest gyengébben teljesített, ezúttal viszont ő is tudott javítani, igaz, annyit nem sikerült javulnia, mint Dénes Eszternek, és végül 628,8 kört produkált. Ezzel ő a 33. lett, míg Bajos Gitta a 30. pozícióban fejezte be a viadalt, Nagybányai-Nagy Anna pedig 629,4 körrel a 29. helyen zárt. A Bajos, Dénes, Ferik összeállítású csapat 1890,1 körös eredménnyel lett hatodik a 19 triót felvonultató mezőnyben. A versenyt a norvégok nyerték meg 1897,3 körös Európa-csúccsal a törökök (1895,5 kör) és a szerbek (1895,2 kör) előtt.

Az egyéni szám döntőjét közép-európai idő szerint 11.30-tól rendezik. Hétfőn még a férfi puskások egyéni versenyére, illetve a pisztolyosok vegyes csapat viadalára kerül sor az örmény fővárosban.