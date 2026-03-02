A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

A 2026-os év 9. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A 2026. február 23-tól 2026. március 1-ig tartó időszakban több mint 7.1 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 2.2 millió felhasználó találkozott a posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 122 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 22.001).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.