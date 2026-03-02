Nemzeti Sportrádió

Arteta a Chelsea elleni győzelem után: Majdnem megállt a szívem...

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.03.02. 10:10
null
Mikel Arteta nem győzte dicsérni David Rayát a lefújás után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Liam Rosenior Arsenal Mikel Arteta Premier League
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta szerint „majdnem megállt a szíve”, amikor a hosszabbítás pillanataiban David Raya hatalmas bravúrral védte Alejandro Garnacho lövését az Chelsea elleni 2–1-es győzelem során. A sikerrel az „ágyúsok” megőrizték előnyüket a Premier League bajnoki versenyfutásában.

A vasárnapi mérkőzés fordulatosan alakult: az Arsenal már az első félidőben megszerezte a vezetést William Saliba góljával, majd a túloldalon szintén szögletből született meg az egyenlítés: Reece James beadását Piero Hincapié a saját kapujába csúsztatta. A fordulást követően Jurriën Timber fejesével újra előnybe került a hazai csapat, a Chelsea azonban nem adta fel, és emberhátrányban is veszélyes maradt – Pedro Neto a 70. percben kapott piros lapot.

A „kékek” a hajrában nagyon közel jártak az egyenlítéshez: Alejandro Garnacho lövése a kapu felé tartott, ám David Raya hatalmasat védett.

„Hihetetlen lövés volt, a szívem majdnem megállt, de ismét kivédte...” – mondta Mikel Arteta a mérkőzés után. A spanyol szakember kiemelte, hogy Raya igazi vezér, aki akkor is képes bravúrra, amikor hosszú ideig nincs játékban.

Az Arsenal a közelmúltban pontokat veszített – például amikor 2–0-s előnyről csak döntetlent játszott a Wolverhampton Wanderers ellen –, ám azóta két rangadót is megnyert Londonban. Arteta szerint csapata reakciója bizonyítja, hogy készen áll a legmagasabb szintű kihívásokra.

„A szint elképesztő ebben a ligában. Folyamatosan nyerni kell, mert hiába győzöl sokszor, az sem elég nagy pontelőny kialakításához” – fogalmazott.

Az „ágyúsok” legközelebb a Brighton & Hove Albion otthonában lépnek pályára szerdán. Arteta elárulta, hogy Declan Rice játéka kérdéses, mivel a Chelsea ellen a játékos kérte a cserét kisebb sérülés miatt.

Légiósok
4 órája

Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél

A Liverpool magyar válogatott sztárja az idényben másodszor nyerte meg a brit közszolgálati televízió szavazását – ezúttal is szabadrúgásnak köszönhetően.

A Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior csalódottan értékelt. Szerinte csapata sok szempontból jól teljesített, különösen a második félidőben, ám két pontrúgásból kapott gól és az újabb kiállítás megpecsételte a sorsukat.

„Nagyon sok jó dolog volt a játékunkban, de kulcspillanatokban hibáztunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy emberhátrányba kerüljünk, és a pontrúgások elleni védekezésen is dolgoznunk kell” – mondta.

Rosenior hangsúlyozta, hogy csapata nem csupán a nagyok megszorongatására törekszik, hanem győzelmekre vágyik – ám ehhez fegyelmezettebb játékra és nagyobb hatékonyságra lesz szükség.

ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Arsenal–Chelsea 2–1 (Saliba 21., Timber 66., ill. Hincapie 45+2. – öngól)
Kiállítva: Pedro Neto (70. – Chelsea)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

29

19

7

3

58–22

+36 

64 

2. Manchester City

28

18

5

5

57–25

+32 

59 

3. Manchester United

28

14

9

5

50–38

+12 

51 

4. Aston Villa

28

15

6

7

38–30

+8 

51 

5. Liverpool

28

14

6

8

47–37

+10 

48 

6. Chelsea

28

12

9

7

49–33

+16 

45 

7. Brentford

28

13

4

11

44–40

+4 

43 

8. Everton

28

11

7

10

32–33

–1 

40 

9. Fulham

28

12

4

12

40–42

–2 

40 

10. Bournemouth

28

9

12

7

44–46

–2 

39 

11. Brighton & Hove Albion

28

9

10

9

38–35

+3 

37 

12. Sunderland

28

9

10

9

29–34

–5 

37 

13. Newcastle

28

10

6

12

40–42

–2 

36 

14. Crystal Palace

28

9

8

11

30–34

–4 

35 

15. Leeds United

28

7

10

11

37–47

–10 

31 

16. Tottenham

28

7

8

13

38–43

–5 

29 

17. Nottingham Forest

28

7

6

15

26–41

–15 

27 

18. West Ham

28

6

7

15

34–54

–20 

25 

19. Burnley

28

4

7

17

32–56

–24 

19 

20. Wolverhampton

29

2

7

20

20–51

–31 

13 

 

 

Chelsea Liam Rosenior Arsenal Mikel Arteta Premier League
Legfrissebb hírek

Arne Slot: A Premier League meccsei már nem élvezetesek...

Angol labdarúgás
1 órája

Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél

Légiósok
4 órája

Három gól szöglet után: az Arsenal legyőzte a Chelsea-t a PL-forduló rangadóján

Angol labdarúgás
17 órája

Az MU a második félidőben fordítva verte meg a Crystal Palace-t

Angol labdarúgás
19 órája

„Fejlődünk, ez egyértelmű” – a Liverpool új fegyveréről beszélt Arne Slot

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:55

Hiába a Leeds bátor játéka, Semenyo gólja elég volt a Citynek az üdvösséghez

Angol labdarúgás
2026.02.28. 20:31

Mi volt itt?! Két gólt is elvett a Burnley-től a VAR, hétgólos meccsen nyert a Brentford

Angol labdarúgás
2026.02.28. 18:13

Szoboszlai gólpasszal jelentkezett, a Liverpool hétgólos meccsen legyőzte a West Hamet

Angol labdarúgás
2026.02.28. 18:02
Ezek is érdekelhetik