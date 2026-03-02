Arteta a Chelsea elleni győzelem után: Majdnem megállt a szívem...

A vasárnapi mérkőzés fordulatosan alakult: az Arsenal már az első félidőben megszerezte a vezetést William Saliba góljával, majd a túloldalon szintén szögletből született meg az egyenlítés: Reece James beadását Piero Hincapié a saját kapujába csúsztatta. A fordulást követően Jurriën Timber fejesével újra előnybe került a hazai csapat, a Chelsea azonban nem adta fel, és emberhátrányban is veszélyes maradt – Pedro Neto a 70. percben kapott piros lapot.

A „kékek” a hajrában nagyon közel jártak az egyenlítéshez: Alejandro Garnacho lövése a kapu felé tartott, ám David Raya hatalmasat védett.

„Hihetetlen lövés volt, a szívem majdnem megállt, de ismét kivédte...” – mondta Mikel Arteta a mérkőzés után. A spanyol szakember kiemelte, hogy Raya igazi vezér, aki akkor is képes bravúrra, amikor hosszú ideig nincs játékban.

Az Arsenal a közelmúltban pontokat veszített – például amikor 2–0-s előnyről csak döntetlent játszott a Wolverhampton Wanderers ellen –, ám azóta két rangadót is megnyert Londonban. Arteta szerint csapata reakciója bizonyítja, hogy készen áll a legmagasabb szintű kihívásokra.

„A szint elképesztő ebben a ligában. Folyamatosan nyerni kell, mert hiába győzöl sokszor, az sem elég nagy pontelőny kialakításához” – fogalmazott.

Az „ágyúsok” legközelebb a Brighton & Hove Albion otthonában lépnek pályára szerdán. Arteta elárulta, hogy Declan Rice játéka kérdéses, mivel a Chelsea ellen a játékos kérte a cserét kisebb sérülés miatt.