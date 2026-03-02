Arteta a Chelsea elleni győzelem után: Majdnem megállt a szívem...
A vasárnapi mérkőzés fordulatosan alakult: az Arsenal már az első félidőben megszerezte a vezetést William Saliba góljával, majd a túloldalon szintén szögletből született meg az egyenlítés: Reece James beadását Piero Hincapié a saját kapujába csúsztatta. A fordulást követően Jurriën Timber fejesével újra előnybe került a hazai csapat, a Chelsea azonban nem adta fel, és emberhátrányban is veszélyes maradt – Pedro Neto a 70. percben kapott piros lapot.
A „kékek” a hajrában nagyon közel jártak az egyenlítéshez: Alejandro Garnacho lövése a kapu felé tartott, ám David Raya hatalmasat védett.
„Hihetetlen lövés volt, a szívem majdnem megállt, de ismét kivédte...” – mondta Mikel Arteta a mérkőzés után. A spanyol szakember kiemelte, hogy Raya igazi vezér, aki akkor is képes bravúrra, amikor hosszú ideig nincs játékban.
Az Arsenal a közelmúltban pontokat veszített – például amikor 2–0-s előnyről csak döntetlent játszott a Wolverhampton Wanderers ellen –, ám azóta két rangadót is megnyert Londonban. Arteta szerint csapata reakciója bizonyítja, hogy készen áll a legmagasabb szintű kihívásokra.
„A szint elképesztő ebben a ligában. Folyamatosan nyerni kell, mert hiába győzöl sokszor, az sem elég nagy pontelőny kialakításához” – fogalmazott.
Az „ágyúsok” legközelebb a Brighton & Hove Albion otthonában lépnek pályára szerdán. Arteta elárulta, hogy Declan Rice játéka kérdéses, mivel a Chelsea ellen a játékos kérte a cserét kisebb sérülés miatt.
A Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior csalódottan értékelt. Szerinte csapata sok szempontból jól teljesített, különösen a második félidőben, ám két pontrúgásból kapott gól és az újabb kiállítás megpecsételte a sorsukat.
„Nagyon sok jó dolog volt a játékunkban, de kulcspillanatokban hibáztunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy emberhátrányba kerüljünk, és a pontrúgások elleni védekezésen is dolgoznunk kell” – mondta.
Rosenior hangsúlyozta, hogy csapata nem csupán a nagyok megszorongatására törekszik, hanem győzelmekre vágyik – ám ehhez fegyelmezettebb játékra és nagyobb hatékonyságra lesz szükség.
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Arsenal–Chelsea 2–1 (Saliba 21., Timber 66., ill. Hincapie 45+2. – öngól)
Kiállítva: Pedro Neto (70. – Chelsea)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
29
19
7
3
58–22
+36
64
|2. Manchester City
28
18
5
5
57–25
+32
59
|3. Manchester United
28
14
9
5
50–38
+12
51
|4. Aston Villa
28
15
6
7
38–30
+8
51
|5. Liverpool
28
14
6
8
47–37
+10
48
|6. Chelsea
28
12
9
7
49–33
+16
45
|7. Brentford
28
13
4
11
44–40
+4
43
|8. Everton
28
11
7
10
32–33
–1
40
|9. Fulham
28
12
4
12
40–42
–2
40
|10. Bournemouth
28
9
12
7
44–46
–2
39
|11. Brighton & Hove Albion
28
9
10
9
38–35
+3
37
|12. Sunderland
28
9
10
9
29–34
–5
37
|13. Newcastle
28
10
6
12
40–42
–2
36
|14. Crystal Palace
28
9
8
11
30–34
–4
35
|15. Leeds United
28
7
10
11
37–47
–10
31
|16. Tottenham
28
7
8
13
38–43
–5
29
|17. Nottingham Forest
28
7
6
15
26–41
–15
27
|18. West Ham
28
6
7
15
34–54
–20
25
|19. Burnley
28
4
7
17
32–56
–24
19
|20. Wolverhampton
29
2
7
20
20–51
–31
13